El Liceo la Paz, un colegio que nunca duerme

En los próximos meses el colegio Liceo la Paz afrontará varias mejoras en sus instalaciones, aunque hay una que es fundamental, que es volver a poner en funcionamiento la piscina, parada desde principio de este curso por una avería en la maquinaria que se encarga de climatizar el vaso y que es difícil de reparar. “La duración estimada es de seis meses, esperamos que esté preparada para el inicio del próximo curso y que ya pueda funcionar al cien por cien”, confirma Jorge López, director de las extraescolares del Liceo.

“La obra es complicada, sobre todo la maquinaria que tiene que venir para hacer toda la reforma. Viene de Alemania y es lo que más está tardando”, explica pormenorizadamente. “Una vez que llegue, tardará unos dos meses en terminarse todo”, afirma y comunica que este curso los alumnos que participan en la actividad de natación están acudiendo a las instalaciones de la Casa del Agua, subcontratada por el colegio para no damnificar a los usuarios.

Otra reforma pendiente, aunque todavía no está confirmada al cien por cien, es el arreglo de las cubiertas de las dos pistas exteriores, tanto la de hockey sobre patines, con goteras para los partidos durante el invierno, como la de fútbol, en la que no hay competición. “No me atrevo a confirmarlo todavía, pero la previsión está ahí y contamos con poder hacerlo en el mes de agosto o durante el verano”, reconoce.