El Liceo asegura la segunda posición y se posiciona para el playoff

La cara y la cruz. El Liceo se impuso al Vilafranca por 5-3 y será segundo de la fase regular pese a que todavía quedan dos jornadas por jugar mientras que los catalanes ya no tendrán opciones de luchar en ellas por la permanencia y ya son oficialmente equipo de la OK Plata, lo mismo que el Vic. Ni el cansacio pudo con los verdiblancos, que venían de un enorme esfuerzo entre semana en Barcelos. Misión cumplida, con un mes para prepararse para un playoff por el título en el que tendrá ventaja de campo en cuartos de final y en semifinales (en el caso de que se clasifique). En semifinales de Copa. En cuartos de Champions. Y segundo de Liga a la espera de poder poner la guinda a la que ya es una gran temporada.

Jugar en el Palacio de los Deportes de Riazor nunca es fácil. Y menos cuando tienes la soga al cuello, como le pasaba al Vilafranca. Solo le valía ganar para evitar el descenso. Y en cambio el Liceo se encontraba en la posición completamente contrario, con el cansancio acumulado del partido con prórroga del jueves en Barcelos en la Champions, sí, pero con dos semanas de parón competitivo por delante para descansar todo lo que hiciera falta. Y con el objetivo de la segunda posición como una zanahoria de incentivo.

No les pesaron las piernas a los coruñeses que salieron claramente a por el partido, sin especular. Un par de disparos, otros cuantos punteos y en el minuto seis se encontró con el primer gol en una buena combinación en la que Nil Cervera, que está acabando el curso como una moto, asistió a Arnau Xaus, que abrió la lata. El mismo jugador, pichichi verdiblanco de la temporada, se encargó de hacer subir el segundo al marcador con una falta directa por azul a Arnau Ribas.

Con el triunfo encaminado, el partido se ensució. Continuas faltas y jugadores por el suelo, lo que también relantizó una primera parte que se prolongó durante más de cincuenta minutos. Lo sufrió especialmente Tato Ferruccio, al que buscaron especialmente. Los rivales ya le conocen e intentan que pierda los papeles. También los árbitros. Y a veces pasa aquello de Pedro y el lobo. Que tantas se avisó que cuando llegó de verdad, nadie le creyó.

Al argentino le señalaron un penalti. Martí Serra se encargó de parar el lanzamiento de Rober Martí, aunque con el encuentro un poco descontrolado, el Vilafranca encontró el camino del gol en una jugada con varios rechaces en el área que finalmente aprovechó Arnau Ribas. Aunque la respuesta del Liceo fue casi inmediata. Ferruccio mandó la bola al área y Jacobo Copa metió el stick para hacer el tercero, celebrándolo con emoción. Era su décimo gol con la camiseta verdiblanca.

Juan Copa dio paso a Pablo Cancela. No era ni su primera convocatoria ni sus primeros minutos desde la lesión. Pero sí que llegó su primer gol del año. Una cabalgada por la izquierda con potente disparo que sorprendió a Xus Fernández. La grada en pie, reconociendo mucho más que el cuarto gol sino el esfuerzo y dedicación hechos por el coruñés para recuperarse de una operación de ligamento cruzado en la rodilla derecha en tan solo cinco meses. Muchas horas de rehabilitación, gimnasio y pista, cuando le tocaba y cuando no.

El encuentro seguía avanzando lento entre las faltas y que las bolas se alojaban en lo alto de las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor tras disparos rebotados y que obligaban a los más pequeños a iniciar expediciones de búsqueda y rescate entre escalones y asientos. Las interrupciones no cesaban y el Vilafranca, a diez segundos para el descanso, llegaba a la décima falta. Arnau Xaus buscó el triplete, pero esta vez sus ganchos no engañaron a Xus Fernández.

Pese al fallo, el Liceo tenía el partido completamente controlado por resultado y por juego. En la segunda parte era cuestión de dosificar fuerzas y si se podía ampliar el marcador, mejor. Llegó el gol de Tato Ferruccio, que sigue en modo reivindicativo. Parecido al de Barcelos. Disparo seco, de media distancia, que el portero apenas alcanzó a intuir la trayectoria. Bienvenido a bordo.

Quedaban veinte minutos de encuentro que se calentaron por momentos. Pablo Cancela se encaró con los jugadores del Vilafranca y acabó llevándose una azul. Primera gol y primera tarjeta del curso. 2x1. La directa la salvó Serra frente a Yeste, pero el Vilafranca aprovechó el tiempo en superioridad para marcar el segundo por medio del propio Yeste.

No cambió mucho el gol. Ni el final del partido en el que aún hubo tiempo para una segunda directa por las 15 faltas visitantes que Tato Ferruccio, que también en la segunda parte tuvo sus más y sus menos, no convirtió. Sí llegó el tercero del Vilafranca, ya en el último minuto, de Roger Martí. No evitó ni la derrota ni el descenso de los catalanes, que regresan a la OK Plata a falta de dos jornadas para el final de la liga regular. Habrá que esperar dos semanas para que lleguen, con visita a Reus y partido en casa contra el Voltregà para terminar.