Julia Benedetti: “Me he guardado algún truco para París”

En Tokio, Julia Benedetti (A Coruña, 2004) hizo historia como primera española clasificada para unos Juegos en skate siendo además, con 16 años, la benjamina del equipo español. Tres después, es una de las “veteranas” que repiten experiencia olímpica en París. Tras un ciclo de menos a más, en el que el inicio priorizó las estudios para ir poco a poco dando más espacio a sus entrenamientos en el park, la coruñesa sacó su billete gracias a la última manga de la última prueba clasificatoria disputada en Budapest. Al límite. Pero tiene algún as bajo la manga, que unido a lo que aprendió de su paso por Japón, le pueden ayudar a dar la sorpresa en la capital francesa. El día 1 de agosto viaja hasta allí. Compite el 6. Preliminares por la mañana y final por la tarde. “Me he guardado algún truco, a ver si lo puedo sacar, espero que sí”, sonríe Benedetti con un toque entre de timidez y pillería.



“Mi objetivo siempre fue estar en París”, reconoce Benedetti. Pero también tenía claro que era importante su futuro académico. Por eso el año siguiente a los Juegos de Tokio se centró casi exclusivamente en acabar Segundo de Bachillerato. Otro después, en 2023, se mudó a Madrid, donde inició la carrera de Ingeniería Matemática, y empezó a compaginar ambas facetas, estudios y entrenamientos, sin prisas, sin agobios. “Y este 2024 ya estuve centrada más en el skate de nuevo”, admite, “porque quería estar en los Juegos sí o sí”.

Clasificación en Budapest



Sus resultados fueron mejorando a la par que subían sus posiciones en el ránking internacional. Sin embargo, le lastró un problema en el Campeonato del Mundo. “Era una de las pruebas que más puntos daba y me dio un golpe de calor y no me dejaron competir”, comenta. Un fallo en la primera clasificatoria olímpica en Shanghái también le dio otro buen susto. “Eso me dejó fuera”. Por eso tuvo que ir a Budapest, a la segunda y última cita de clasificación jugándoselo prácticamente a un todo o nada. “Eran tres rondas. La primera fallé, la segunda también y a la tercera me salió bien por fin. Y eso me dio el billete”, apunta.

Ahora no solo se ha quitado este peso de encima, sino que parte con la tranquilidad de que ya sabe lo que es competir en unos Juegos. “Voy a ir más tranquila. Es una competición más intensa y ya sé más o menos lo que me espera”, analiza.



Aunque serán dos citas muy diferentes ya que en Tokio, saliendo de la pandemia, todavía había muchas restricciones. Mientras que en París, con un despliegue monumental, le espera una Plaza de la Concordia que estará abarrotada de público. “A mí me gustó competir en Tokio, pero al no haber público parecía una competición cualquiera. Tampoco pudimos ir a ver otros deportes... en este sentido estos Juegos van a ser mucho mejor. A mí me encantaría ir a ver el tenis”, dice.

Sin arriesgar



De Tokio, donde no alcanzó la final al terminar de 14, también sacó otro tipo de aprendizaje. “Fui a arriesgar en todas las rondas. Igual me hubiese ido mejor si hubiese primero hecho una a asegurar y luego otras a arriesgar”, reconoce dando a entender que será su estrategia este verano en el que no se fija objetivos. “Obviamente hacerlo lo mejor posible. Y si paso a la final, sería la leche”. También tendrá más compañía. En Tokio sólo fueron tres skaters españoles. Ahora serán cinco. Casi el doble en su doblete de Juegos.