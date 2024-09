Jacobo Garrido: “Esta es la última competición en la que me quedo sin medalla”

Dice que vuelve de París, además de con un nuevo diploma, con sabor agridulce, pero Jacobo Garrido (A Coruña, 2002) mira ya hacia el futuro con un cambio en el centro de entrenamiento que le ilusiona.

¿Sabor agridulce?

Sí. Me fui al CAR para ganar una medalla en los Juegos, que era lo que me faltaba. Los de Tokio fueron mis primeros Juegos y llegaba como campeón del mundo. Pero ya por la mañana me ganaron cinco y con tres o cuatro por debajo del tiempo con el que yo había sido campeón. Fue chocante. Ya me dije que no había nada que hacer. Después fui cuarto en el Mundial y al siguiente, sexto, que fue un varapalo porque me di cuenta de que la medalla iba a ser complicada en París. Pero seguí entrenando pensando en ella y en que había un puesto para cuatro, ya que los dos primeros eran bastante favoritos. El objetivo era hacer 4.15. Creía si lo hacía iba a ser medalla. Hice 4.16.4, mi mejor tiempo... Pero al final la medalla estuvo en 4.15. Estoy contento pero no lo suficiente.

¿Se frustra más teniendo en cuenta que desde que fue campeón del mundo en 2019 no ha podido mejorar?

No bajé ni un segundo en cinco años y el resto sí que siguieron progresando. Llego a las competiciones y estoy ahí... Pero siempre atrás. Es frustrante. En todos estos años no he tenido una competición en la que haya tocado la pared y haya dicho: lo he hecho genial. Siempre falta un poquito.

¿Por eso el cambio?

Sí. Cambio de sitio de entrenamiento, sigo en Barcelona pero en vez del CAR me voy al club Terrassa, que me ponen un piso al lado de la piscina y creo que es una oportunidad única porque voy a entrenar con el primer equipo, como aquí en A Coruña, con nadadores de convencional, solo que los de allí con más nivel (con los olímpicos Hugo González y César Castro).

¿Le beneficia entrenar con nadadores sin discapacidad?

Sí, porque van mucho más rápido y así tengo que engancharme y esforzarme para aguantar sus ritmos. Es lo que me va dando la mejora. Necesitaba también un cambio. Esta temporada se me hizo bola por momentos.

¿El objetivo es Los Ángeles?

Primero vacaciones y al volver, a entrenar con todo para las próximas citas internacionales. En París, después del 400, estaba comiendo con mi familia y les dije: ‘Esta es la última competición en la que me quedo sin medalla’. El objetivo es volver al podio en Mundiales y Europeos en este ciclo. Si no hago podio en estos año, después va a ser más difícil hacerlo en Los Ángeles.

Igual allí ya no llega Brendan Hall, el australiano que le dejó sin medalla en París.

Nunca se sabe... Pero si está, espero que ya no me gane más (se ríe). Se iría para mí el mejor porque tiene el récord del mundo y una discapacidad mayor que los demás.

¿Por qué hay tantas diferencias de grado de discapacidad dentro de una misma clase?

Ugo Didier (el campeón en París) y Simone Barlaam (segundo) están muy al límite. Yo incluso también. Brendan es una S9 de libro y Thimoty Hodges (el otro australiano) es una S9 baja porque tiene una pierna mal y también un brazo, es el que tiene más mérito de todos. Pero en Tokio compitieron conmigo dos que, como decimos nosotros, estaban enteros. Uno era pc (parálisis cerebral) y otro tenía algo en la pierna. Después les subieron a S10. Sin ellos, Brendan y yo hubiésemos sido medalla.

¿Eso es justo?

Ahora hay mucha polémica con los pc. Se ponen muy mal después de competir, pero no durante. En el agua utilizan las cuatro palancas y nos destrozan. En la S9 femenina hay una estadounidense que nadaba en convencional y después tuvo un accidente. Va en silla de ruedas, pero se le ve que está perfecta porque hace unos tiempos... Igual que una australiana. Tienen una ventaja abismal.

¿Cree que lo cambiarán?

Nosotros nos quejamos porque los pc en esas clasificatorias en las que se mide su grado de discapacidad, si llegan muy cansados, lo hacen muy mal. Pero después llegan a la competición importante descansados y vuelan. La americana, cuando fue la clasificación, hizo 1.25 en 100 espalda. Y daba pena verla nadar. En los Juegos hizo 1.07. Siempre hay alguien perjudicado y alguien beneficiado... Pero esto es exagerado.

¿Cuál es su nadador paralímpico favorito?

El chino Jincheng Guo. No tiene brazos, se tira y lo ves nadar y dices: ‘Esto no es un nadador, es una lancha’. Es espectacular cómo se pone. Además compite sin bañador de competición, sin gorro, sin gafas... Un espectáculo.

Cuántas historias de superación hay en unos Juegos.

Muchas. Hay un nadador francés, que ganó dos bronces en la clase S6, que le faltan un brazo y una pierna enteras porque se las comió un tiburón mientras hacía surf.

Conviven personas que ya nacieron con discapacidad con las que se tuvieron que adaptar tras un accidente.

Yo siempre pensé que para mí es mejor haber nacido ya con una discapacidad porque así no conocí cómo es el mundo sin ella. Pero muchos dicen que en natación es mejor al revés, haber aprendido la técnica sin ninguna discapacidad primero, porque así nadas mucho más compensado después.

¿Cómo fue su infancia?

Considero que todo lo hice con la mayor naturalidad. En el colegio siempre jugué al baloncesto, fútbol o voleibol con mis amigos. Hice de todo. Nunca me consideré un estorbo. Cuando fui creciendo sí que las diferencias eran mayores, pero si ahora voy a jugar al fútbol, no ocupo lo mismo que alguien que tiene las dos piernas, pero con el balón me desempeño bien y compenso. Y si no puedo hacer algo, que es raro, no pasa nada, les digo que lo hagan y yo miro.

¿Sus padres siempre fueron su mejor apoyo?

Para ellos fue duro, como para todos los padres. Pero yo tengo que darles las gracias. Porque me educaron muy bien, sin sobreprotegerme, sin darme facilidades, obligándome a hacerlo todo y a esforzarme por conseguirlo todo.