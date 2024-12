Iván Puente, una promesa coruñesa de la tabla y el remo

Iván Puente tiene solo 18 años pero tiene muy claro que su vida está enfocada al mundo del deporte. No solo por su práctica del paddle surf, cada vez de una forma más profesional. También está orientando hacia ahí su futuro laboral. Y una de las grandes culpables es su madre, Paula Rodríguez, que no solo se encargó de animarle y llevarle a probar todos los deportes que se le ocurrían, sino que muchas de las veces ella misma aprendía a la par que su hijo hasta el punto de que también compitió en el pasado Mundial en su categoría. “Lo hace como puede”, se ríe Puente. Pero se pone serio: “Estoy súper agradecido y súper contento con la madre que tengo”, dice el joven de 18 años, “mejor imposible”.

“Mi madre hizo deporte toda la vida, empezó de joven esquiando y siempre está apuntada, pues a lo mejor yo quería hacer surf, me enseñaban y ella se apuntaba conmigo y aprendía”, explica. Por eso él lo tuvo claro. “Desde muy pequeño siempre me ha apoyado en los deportes y siempre me ha metido a hacer cualquier tipo de deporte, yo le decía quiero hacer esto y ahí estaba, practicando judo, fútbol, bailaba, hacía de todo. Y ya desde pequeño me encantaba el deporte y tenía claro que iba a hacer deporte hasta que no pueda más. Entonces sí, la idea es nunca parar de hacer deporte, siempre estar dedicado a eso”, apunta sobre su pasión.

Y de ahí, los estudios que eligió para continuar su carrera académica después del Bachillerato. “Estoy haciendo un FP superior de deporte, se llama Tseas, que es Técnico Superior de Enseñanza, de la Actividad Sociodeportiva. Básicamente te prepara para ser monitor de campamentos o de clases de algún deporte y noto que me está ayudando mucho para dar clases y para mis entrenamientos también, me ayuda a conocer mi rendimiento, mi cuerpo y estoy muy contento porque estoy pudiendo compaginar todo súper bien y me está ayudando mucho”, reflexiona. “Me divierte mucho dar clase en la escuela de Nacosta, ver cómo los niños mejoran y ver cómo también dando clase me ayuda a mí a mejorar”. Un círculo muy habitual en el mundo del deporte.