Los infantiles del Leyma, profesionales por unos días en la Minicopa

16 equipos, 224 chavales y un mismo sueño: jugar la fase final de la Minicopa, el torneo que se disputa paralelamente a la Copa del Rey y que congrega a los ocho mejores equipos infantiles de los clubes ACB. El pasado fin de semana, en Tarragona, se disputó la fase previa. Y allí estuvo por vez primera el Básquet Coruña.



“Es algo que nunca hubiésemos imaginado, es un regalo de la directiva y el grupo de los jugadores que logró el ascenso. Los niños lo han disfrutado muchísimo, hemos competido muy bien y esperamos que se vuelva a repetir”, celebró el coordinador de las categorías inferiores, Rubén Vázquez



Impacto mediático

La primera experiencia del club en la Minicopa sorprendió a la expedición coruñesa por su relevancia mediática. “Sabíamos que tiene repercusión, pero no tanta, el impacto es brutal”, se asombra el entrenador Iago Mariñas, que recuerda la llegada de los jugadores a Tarragona como si fuesen auténticas estrellas del deporte: “En el aeropuerto ya estaba esperándonos un autobús y, al bajar del autobús, una cámara grabó nuestra llegada al hotel, como si fuéramos el Real Madrid de fútbol, una pasada”, rememora.



El nivel de exposición al que se sometieron los chicos durante el torneo no es habitual para ellos. “Son tratados de manera profesional, tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Nosotros no estamos acostumbrados a que las cámaras siempre estén por ahí, pero fueron muy respetuosos y nos preguntaron en todo momento si nos parecía bien que estuviesen con nosotros”.



Mariñas, de hecho, prefirió la intimidad en los instantes previos al debut, contra Valencia Basket. “El primer partido de la Minicopa era un momento muy emotivo para mí y para los jugadores y les pedí que no grabasen la charla para no estar condicionado. Expuse mis argumentos y no me pusieron ningún problema”.



El Leyma cayó en el estreno ante los taronja (98-59) y también en los dos partidos del sábado, ante el Manresa (83-73) y el Bilbao (66-38), pero el técnico se muestra satisfecho pese a los resultados: “Estoy contento con la competitividad de los chicos. A nivel físico todos los rivales son superiores y hay muchos equipos que llevan hasta ocho invitados. Nosotros no queríamos dejar fuera a los de casa”.



Confianza

En la misma línea se expresa el responsable de la cantera naranja: “Era nuestro primer torneo nacional y teníamos muy claro que queríamos ir con los nuestros. Tenemos grandes esperanzas puestas en este equipo. En Liga Gallega son líderes del grupo Norte. ¿Llegar a un Campeonato de España? No lo sabemos, pero estamos trabajando en ello.



Iago abunda en el análisis de los partidos: “Competimos bastante bien en el primer cuarto contra Valencia, campeón de España mini hace dos años y que tiene una generación muy chula de jugadores, pero poco a poco impusieron su físico. Contra el Manresa ganamos el primer cuarto, se fueron un poquito en el segundo y el tercero, nos pusimos a cinco puntos a falta de un minuto, pero ellos metieron un triple y se acabó. Contra Bilbao, ya sin opciones, empezamos con 0-10 y nos vinimos un poco abajo”.



La nota más negativa del torneo fue la lesión de Pablo Fernández, un momento que se hizo viral por la deportividad de los jugadores del Valencia, que uno a uno pasaron a saludar al coruñés al término del partido: “Es algo que pasa siempre, pero se vio porque hay una cámara. Lo que sí hay que destacar es que el fisio del Valencia nos propuso valorar la lesión de Pablo y esa misma noche nos hizo el favor en el mismo hotel. Esperemos que la lesión sea lo menos grave posible”, destaca Mariñas, que ahora tiene la difícil labor de bajar a la tierra sus chicos.



“Yo les digo que ayer éramos importantes pero la semana que viene van a tener que hacer mucho scroll para encontrarnos en Instagram. Ha sido un sueño, pero el miércoles ya van a estar con los pies en la tierra y pensando en el Culleredo”, arguye el técnico tras la Minicopa, mucho más que un juego de niños.

Nombres propios

La Minicopa ha alumbrado históricamente a grandes jugadores que hicieron carrera en la ACB o incluso en la NBA, es el caso de Ricky Rubio, Luka Doncic o Usman Garuba, entre otros. ¿Cuáles han sido los destacados de la fase previa en Tarragona? "Es muy difícil saber cuál va a ser el potencial de estos jugadores. Algunos chicos son muy físicos y altos porque están más desarrollados, pero dentro de cinco años van a seguir igual y cuando jueguen contra sénior no tendrán esa ventaja", comenta Iago Mariñas.

El técnico del Leyma se queda con Pau Gil, del Joventut, "muy atlético y bastante alto", comenta. Advierte que en el torneo no estaba Mohamed Dabone, del Barça, vigente campeón, "un infantil pero que ya mide 2,05m". Por su parte, Rubén Vázquez, elige a uno de los rivales en la fase previa, Arnau Ramis, del Manresa, "un jugador ya con cierta planta, importante dominio del dribbling, con buen tiro exterior y que lee bien el juego".