Huskic: “Para los equipos nuevos, la ACB siempre es sufrimiento”

Goran Huskic (Belgrado, 26 de marzo de 1992) es uno de los ocho héroes del ascenso del Leyma Básquet Coruña que seguirá de naranja en el histórico debut en la ACB, una situación que el talentoso pívot serbio ya vivió en la temporada 2017-2018, la primera del San Pablo Burgos en la máxima categoría. También con Diego Epifanio como jefe. También jugando en un Coliseum. Y aquí no acaban las similitudes.

¿Qué tal está siendo la pretemporada?

Bien. Aunque cansados. Estamos entrenando mucho y duro porque, obviamente, es necesario para los que viene. Es un proceso, y ahora es donde hay que sufrir mucho.

¿El hecho de pasar a la ACB implica cambios en la metodología de entrenamiento? Sobre todo en el apartado físico, ya que los que conocen la liga dicen que es una competición más fuerte y rápida que la LEB Oro.

Sí. El cambio es por lo que dices, que en la ACB los jugadores son más fuertes y corren más. Por eso cuando subes, también tienes que fichar jugadores para esta liga y, automáticamente, te suben el nivel de todo, incluido de los entrenamientos; son parecidos a los de la temporada pasada, porque es el mismo coach y el mismo staff, pero se hace más duro, nos meten más caña.

Según fueron cayendo las renovaciones, muchos aficionados se mostraron desconfiados encarar la nueva y exigente aventura con tantos jugadores de Oro. Explíqueles cuáles son los posibles beneficios de haberlo hecho.

Es una de las filosofías de Epi. Así hizo también cuando subimos con el Burgos [temporada 16-17], manteniendo un largo bloque del año anterior, aunque teníamos menos jugadores que ahora con experiencia en ACB. La idea es que al mantener el bloque la gente nueva se introduzca más rápido en la filosofía de Epi. Es una apuesta, como cualquier otra. Lleida, por ejemplo, sólo ha renovado a un jugador. Es otro tipo de apuesta.

El único equipo que había subido antes con ocho renovados fue el Obradoiro, después de su anterior descenso.

¿Y cómo le fue?

Se salvó con dos victorias de margen sobre el descenso. ¿Puede ser una referencia válida?

Sí. Aunque el primer año en ACB es siempre sufrir. Da igual que renueves a ocho jugadores o que fiches a doce nuevos. Para los equipos nuevos, la ACB siempre es sufrimiento.

¿Ocho renovados pueden hacer que el inicio sea menos duro? ¿Que el hecho de tener ya un bloque facilite la consecución de victorias?

Puede. Y también puede facilitar aguantar mejor un mal arranque. Cuando tienes un grupo completamente nuevo, hay que crear solidez, y nosotros ya la tenemos. Si algo va mal, no vamos a empezar a reventar la química, a ir cada uno por su lado. Pero cualquier cosa tiene cosas buenas y cosas malas. Nadie puede ver el futuro; sólo podemos hacer lo que podemos controlar y darlo todo día día en una liga súper competitiva, una de las mejores del mundo. Todos los equipos sufren, y más los recién ascendidos que nunca han estado en la ACB.

Y el baloncesto no es una ciencia exacta.

Eso es. La temporada pasada, el Baskonia se quedó fuera de los playoffs [Y el UCAM fue subcampeón]. Por eso, hablar ahora de esos es muy difícil. Hay muchas maneras de hacer las cosas, y ninguna te garantiza el éxito ni que vayas a fracasar.

La temporada de debut del Burgos empezó con 0-8. Y se acabaron salvando con cinco triunfos de margen sobre el penúltimo. ¿Cuántos cree que podrían bastar para salvar la categoría? ¿O es demasiado pronto para aventurarse?

Creo que por encima de diez.

¿Tiene usted algun objetivo personal, o sólo importa el equipo?

El único éxito es mantener la categoría. No me importan mis números.

¿Favorece de algún modo la ACB el juego de un pívot talentoso como usted?

Creo que favorece más el juego físico, por encima del aro, correr mucho... Luego hay jugadores y entrenadores que respetan a los pívots como yo, que intentamos pasar y crear tiros para los compañeros.

¿Va a entrenar más el triple?

No creo que vaya a cambiar mucho. El año pasado ya tiraba alguno, y pienso que en la ACB voy a seguir si estoy solo.

¿Le veremos algún ally-oop?

(Carcajadas) Eso no puedo prometerlo.

¿Puede cambiar la ACB la filosofía baloncestística de un equipo? Me refiero a si se juega más o menos con los interiores o con los exteriores.

Depende del entrenador, de dónde ponga el foco. Los hay que mezclan conceptos. En general, los pívots tenemos menos protagonismo (risas), porque en el baloncesto de ahora se usa más el tiro de tres y el juego de crear tiros para bases y escoltas por bloqueo directo. Comparado con otros entrenadores, Epi es más de meter balones para los pívots. Todavía hay entrenadores que nos utilizan para muchas cosas (risas), porque generalmente ahora nos usan más para defensa, rebotes, poner buenos bloqueos... Es la tendencia del baloncesto moderno. Por eso lo que hace Jokic en la NBA es un poco una anomalía.

Siempre que hablo con usted, sale a relucir nombre de su paisano. ¿Será por el apodo que le han puesto [el Jokic de los pobres]?

(Carcajadas). No, no puedo decir eso. Me da vergüenza. A ver, hacemos algunas parecidas, pero él es el nivel superior. Aunque tengo que reconocer que la expresión sí que me gusta.

El Básquet Coruña tiene un juego interior con muchos centímetros y un acumulado de muchos años de experiencia en la máxima categoría. ¿Cree que es una base sólida para empezar?

La experiencia siempre ayuda, pero luego tienes que demostarla en la cancha y aprovecharla. Es sólo un papel; hay que salir a jugar, a darlo todo y a ganar partidos.

¿Le están dando los experimentados muchos consejos a los novatos?

Sí. Siempre es así, aunque no tenemos muchos que van a debutar. Pero sí hablamos mucho con LJ [Figueroa], con Olle [Lundqvist]..., pero no va a haber problema: se van a ajustar perfectamente porque son muy buenos jugadores y muy listos.

Usted debutó en la 17-18. ¿En qué han cambiando desde entonces Huskic y la ACB?

Yo soy más tranquilo, más maduro, más listo jugando y un poco peor físicamente (risas). Pero unas cosas compensan otras y pienso que voy a hacer bien mi trabajo. La ACB ha subido el nivel, es mejor ahora que entonces.

Dos años después de debutar en la ACB, el Burgos estaba jugando playoffs y ganando la Liga de Campeones. ¿Puede caer un rayo dos veces en el mismo sitio?

Buff... Sería increíble. Aunque es muy, muy,muy difícil de repetir. Ahí encajaron perfectamente todas las piezas para que saliera así, pero creo que algo que casi nunca pasa.

¿Ve alguna similitud, a nivel club, entre este Básquet Coruña y aquel Burgos?

El Básquet Coruña está bastante por encima, infraestructuralmente y en organización, del Burgos cuando subió. El Burgos era un club muy nuevo, que además había empezado desde cero. El Coruña es un club muy serio.

Hay tres cosas en común: usted, Epi y un Coliseum como cancha. ¿Qué les parece a los jugadores la nueva casa?

Todavía no hemos empezado a entrenar ahí. Algo parecido nos pasó aquel año en Burgos: entrenamos por primera vez en el Coliseum dos días antes de la primera jornada. Subimos jugando en El Plantío y en El Plantío hicimos toda la pretemporada. Y muchas semanas tuvimos sólo un día o dos el Coliseum para entrenar.

Cambio de hogar con un montón de gente detrás. ¿Han comentado algo al respecto en el vestuario?

Va a ser muy chulo, muy divertido. Tenemos muchas ganas de empezar. Los hemos hablado muchas veces entre nosotros: siete mil abonados es una cifra increíble para el baloncesto en A Coruña. Es tremendo.

¿A los jugadores les influyen en algo los resultados de pretemporada, tanto si son buenos buenos como si no lo son?

No demasiado, aunque siempre es mejor ganar algún partido, aprender pronto a ganar. A nadie le gusta perder. En pretemporada influyen muchos factores, pero cada partido de pretemporada no es más que un entrenamiento.