Hugo Mareque, la estrella coruñesa que viene

El Liceo 2024-25 será el más koruño de la historia con seis jugadores de la ciudad. La apuesta por el talento local del club verdiblanco es una respuesta a la inagotable cantera, tanto en calidad como en cantidad, de los clubes coruñeses. Bruno Saavedra el curso pasado y Jacobo Copa en el que está a punto de comenzar son dos ejemplos de ello. Ambos venían de arrasar en categorías inferiores, tanto con el Dominicos como con la selección española y han dado el paso natural para el que parecían destinados. Su testigo lo coge ahora Hugo Mareque, que con el Compañía de María ya ha subido a varios podios nacionales de base, debutado en la OK Bronce (pendiente de hacerlo en la OK Plata a cuyo ascenso contribuyó con sus 15 goles) y se ha proclamado subcampeón de Europa sub-17 con la selección española que le eligió además como capitán (como también lo había sido dos años antes Copa). Es la estrella coruñesa que viene.

Hugo Mareque, a la izquierda, celebra un gol con la selección | RFEP



Hugo Mareque (A Coruña, 2008) se inició en el hockey en las escuelas del Riazor. Después ya se pasó al Compañía de María, club en el que permanece desde entonces con una generación (Kiko García, Dany Fuentes, Aron Torrado...) muy compacta e unida que ha pasado por las manos de entrenadores como José Ares, Anxo Varela, Josep Sellas, Javi Jurado, Álvaro Rodríguez y Alejandro Canosa. Estudiante en el colegio Liceo y jugador en el Compañía, los duelos entre los de Matogrande y los de Riazor siempre eran especiales. “Cuando éramos más pequeños y tocaba algún partido con los compañeros de colegio siempre había típicos piques de broma y tal, pero siempre hubo buena relación con ellos y sin ningún problema”, recuerda.



El coruñés creció enamorándose cada vez más del hockey sobre patines. “Aparte del formato en el que se juega, que para mí es brutal, el hockey es muy diferente a otros deportes. La intensidad, la velocidad, la exigencia... para mí son factores que hacen que sea mi deporte favorito”, analiza. Desde pequeño es un asiduo en la grada del Palacio de los Deportes de Riazor, sin perderse casi ningún partido del fin de semana ni siquiera cuando su agenda se fue volviendo cada vez más complicada. El año pasado, por ejemplo, compatibilizó dos categorías (juvenil y júnior) y el equipo de OK Bronce (además de unos estudios que nunca ha descuidado).

Jordi Bargalló, su ídolo



Y siempre ha tenido un ídolo por encima del resto: “Mi jugador favorito siempre, desde el primer partido que vi de hockey, ha sido Jordi Bargalló”. Y pasan los años y el que fuera capitán del Liceo, que sigue dando lecciones en las filas del Noia con casi 45 años, se mantiene como su referente. “Me parece ejemplar por sus acciones individuales y su gestión del juego”. Lo que hace que la pregunta sea obligada. ¿Se vestiría de verde como él? “Pues no lo sé. A ver, a día de hoy no tengo pensado moverme de donde estoy, pero no cierro ninguna opción. No sé qué será del futuro. Pero yo, de momento, estoy muy bien donde estoy y no tengo intención de cambiar”, responde.

Hugo Mareque | Carlota Blanco

Así que el futuro más inmediato se escribe en clave de Compañía de María. “Individualmente mi objetivo sigue siendo mejorar para llegar lo más alto que se pueda y a nivel de club la permanencia en la OK Plata sería lo ideal”, comenta. “También tendremos un equipo en OK Bronce, que va a ser parte importante de nuestra formación, y luego los equipos de la base. Yo iré a dónde me mande el club”, añade.

Pensando también en poder repetir la experiencia internacional de este verano. “Después del primer partido le dije a mis padres que esto era algo diferente a cualquier cosa que hubiera vivido antes”, apunta sobre el paso por el Europeo sub-17 con la selección aunque no pudiera conseguir el objetivo del oro y se tuviera que conformar con la plata. “No sé, fue lo más cercano que tuvimos a ser profesionales y fue una experiencia brutal”. Además, como capitán: “Me hizo mucha ilusión y fue una gran responsabilidad”.