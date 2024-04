El HC Coruña inicia en Las Rozas un mes para la historia

Abril del 2024 era un mes marcado en rojo por el Hockey Clube Coruña Feminino. Y no le faltaba razón. En los próximos 16 días jugará cinco partidos claves para su futuro en la OK Liga, la WSE Champions y la Copa de la Reina. Si todo sale bien podrían ser cuatro partidos más en otros once días más: las improbables semifinales y la final de la Copa y la deseada Final Four europea. El sábado defiende ante el Massamá en Riazor el 0-2 en la vuelta de los cuartos de final. El camino hacia la historia, sin embargo, se inicia este miércoles 3 en la localidad madrileña de Las Rozas (20.30 horas).

Después de descansar cuatro días en Semana Santa, la plantilla volvió el lunes al trabajo con una doble sesión y el martes se ejercitó una hora en la pista. El mismo día del partido viajará por carretera a la localidad madrileña: “Es un mal menor. Movimos el partido a propósito porque si no tendríamos que haber viajado a Madrid y Lisboa en la misma semana. No teníamos otra fecha”, razona Stanis García, que ve a sus jugadoras preparadas.

“La gestión de las cargas es tremenda, pero llegamos al mes de abril, donde nos vamos a jugar lo más bonito, en un muy buen momento de forma, con chispa y alegres. Lo más importante va a ser gestionar las emociones”, añade.

En ese sentido, el partido de Las Rozas “es una oportunidad más para trabajar la fortaleza mental: es una pista complicada, que no está totalmente cubierta, va a hacer frío, humedad, incluso alguna gotera y poca luz”, advierte.

Con un ojo en la vuelta de los cuartos de la Champions, puerta de acceso a la jugosa Final Four, el técnico asturiano pide atención en la competición doméstica: “El único miedo es que Europa nos descentre de la OK Liga. Tenemos ser conscientes de la importancia de estos tres puntos para mantener la distancia con un pelotón de rivales que nos persiguen de cerca”, zanja.