El HC Coruña afronta el más difícil todavía en Gijón

El Hockey Clube Coruña Feminino vuelve hoy a la carretera para afrontar, en la jornada 24 de la OK Liga Iberdrola, un auténtico hueso. El equipo herculino visita al Telecable Gijón (17.30 horas), campeón de todo, al menos la pasada temporada, cuando conquistó la Copa de la Reina, la Champions y la OK Liga.

Este curso empezó con el título de la Supercopa. Sin embargo, cayó en la final de la Copa ante el Palau y ni siquiera se clasificó para la Final Four de la Champions que se disputó la semana pasada en el Palacio de Riazor.

Sí que estuvo entre los cuatro mejores equipos de Europa el HC Coruña, que llega con un importante desgaste al pabellón Mata Jove. El de hoy será su tercer partido en los últimos ocho días y el séptimo en 23, aunque el miércoles no le pasó factura ante el potente Vila-sana, finalista de la Liga de Campeonas, ante el que consiguió un valioso empate (2-2).

Aunque no tiene opciones de disputar las eliminatorias por el título de la OK Liga, el equipo que dirige Stanis García está metido de lleno en la lucha de las últimas plazas que dan acceso a disputar la próxima Champions. No se la quiere perder el vigente semifinalista. Europa es un aliciente demasiado jugoso.

Sexto clasificado con 34 puntos, tiene que intentar arañar algo de su visita a Gijón si no quiere arriesgar a perder la posición ante el Cerdanyola, séptimo con 32, o el Mataró, octavo con 30.