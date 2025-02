Guía de partidos del fin de semana

Apretada agenda polideportiva del fin de semana para los equipos coruñeses que compiten en categoría nacional, con ocho partidos en la jornada del sábado y dos en la del domingo.



Hockey patines

OK Liga Iberdrola, jornada 15: HC Coruña-Bigues i Riells (Palacio de los Deportes de Riazor, 13.00 horas). Después de la dolorosa derrota de la semana pasada, cuando encajaron dos goles en veinte segundos en la recta final en Sant Cugat, las de Stanis se refugian en su feudo, donde reciben a un Bigues con peores números. Las catalanas solo ganaron tres partidos, aunque en la primera vuelta el resultado fue de empate (2-2).



OK Plata femenina, jornada 14: Las Rozas-Resa Cambre (Virgen de Europa, 16.00 horas). Complicado desplazamiento para las de Manolo Souto, que visitan al líder de la categoría. El conjunto madrileño todavía no sabe lo que es perder y ha sumado diez victorias y dos empates en sus partidos. Las naranjas, por su parte, no ganan desde el pasado mes de diciembre y quieren mejorar la imagen de la jornada, con derrota por 8-2 en el derbi gallego frente al Berenguela.

Hockey patines. OK Plata masculina, jornada 13: Oviedo-CDM (Villafría, 20.00 horas). Los colegiales quieren dejar sentenciada la permanencia ante un rival directo al que doblan en puntos, con 14 para los coruñeses y 7 para su rival. Partido clave, aunque llega después de un parón que abre los interrogantes.

OK Plata masculina, jornada 13: Igualada-Dominicos (Les Comes, 20.30 horas). Lucha a contrarreloj por la permanencia, por lo que los de la Ciudad Vieja necesitan puntuar en su visita al filial del Igualada, en la zona tranquila de la tabla. En la primera vuelta, los coruñeses estuvieron cerca de dar la sorpresa y han mejorado sus prestaciones con una victoria (la primera) y un empate en las dos últimas jornadas.



Baloncesto

Liga 2, jornada 17: Mondragón-Maristas (Universidad Navarra, 18.30 horas). Instalado en el podio, el equipo dirigido por Fernando Buendía defiende su posición de fase de ascenso en su visita a un rival que marcha noveno y al que ya venció en la primera vuelta por 87-77. Las navarras, no obstante, son muy fuertes en su casa, donde ya sufrió para ganar incluso el líder de la categoría.



Balonmano

Primera Nacional, jornada 20: Attica 21 OAR-Lalín (San Francisco Javier, 19.00 horas). Los coruñeses quieren mantener su momento dulce, líderes con 16 victorias seguidas y nueve puntos de ventaja (el club anunció ayer la renovación del técnico Nando González pase lo que pase a final de curso), ante un histórico rival un tanto venido a menos. Los dezanos ocupan la novena posición y en la primera vuelta ya cayeron claramente, por diez goles, ante el rodillo oarista.

Primera Nacional, jornada 20: Ingenio-Culleredo (Pedro Padilla, 21.00 horas). Después de dos derrotas seguidas, los de Fer Vázquez viajan a Canarias para medirse a un rival de la zona media ante el que tienen posibilidades de sumar su quinto triunfo si consiguen dar su mejor nivel.



Fútbol sala

Segunda División, jornada 19: Mioño-Viaxes Amarelle (Portus Amanus, 20.00 horas). Las naranjas vuelven a ver de cerca el abismo y necesitan una nueva reacción. Casi sorprenden al líder la semana pasada, con una polémica derrota, y esta visitan a un rival directo en la zona baja, aunque les separan todavía nueve puntos.



Voleibol

Superliga 2, jornada 16: Torrejón-Zalaeta (José Antonio Paraíso, mañana, 12.00 horas). Duelo para medir las opciones de futuro de las del instituto, cuartas, ante el quinto. O mirar hacia arriba o defenderse de los que vienen por abajo. Las coruñesas recuperar a Inés Losada para el encuentro.



Rugby

Liga Iberdrola, jornada 1 (2ª fase): CRAT-AVFCB (Universitario de Elviña, 12.30 horas). Momento decisivo para las de Arquitectura con una lucha por la permanencia en tres jornadas, dos en casa (Barça y Cisneros) y otra fuera (Getxo) además de un encuentro aplazado de la primera fase frente al Majadahonda. El club ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda mañana a animar en el duelo frente a un equipo catalán contra el que a domicilio solo perdió por un punto (17-16).