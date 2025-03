El golfista coruñés Adarraga firma un meritorio top-10 con dolor y sin el driver

José Luis Adarraga culminó el New Giza Open, tercera cita del Alps Tour, con un meritorio octavo puesto. Después de sufrir una caída hace dos semanas en el primero de los tres torneos consecutivos disputados en Egipto, el coruñés de 41 años se recuperó en tiempo récord para rubricar su primer top-10 y mejor torneo de la nueva temporada a pesar de no poder usar el driver en un campo para pegadores.

"Me afectó mucho la caída para el último día del primer torneo [terminó 37º en el Ein Bay Open] y todo el segundo [no pasó el corteo en el Red Sea Little Venice Open]. Me recuperé bastante bien del cuello y la espalda, pero estoy un poco tocado de la mano y no pude jugar con el driver porque me producía mucho dolor, solo con la madera 3", reconoció Adarraga en declaraciones para DXT Campeón.

El coruñés completó la tercera ronda del New Giza Open con 69 golpes (-3) y un acumulado de 205 (-11), a seis del ganador, el también español Javier Barcos. que se impuso al francés Quentin Debove en el playoff. José Luis empezó el día con sendos birdies en los hoyos 2 y 3 y añadió otros dos en las banderas del 12 y el 14, pero terminó con un desafortunado bogey en el 18 que le bajó de la sexta posición.

Buenas sensaciones

El profesional del Real Club de Golf de A Zapateira, que se embolsó 1.295 euros en ganancias, redondeó tres días por debajo del par del campo (71, 65 y 69), con buen feeling y el convencimiento de que está preparado para luchar por las victorias en la tercera división del circuito europeo. "Las sensaciones son muy buenas, jugando sólido", celebró Adarraga, que todavía sueña con alcanzar el DP World Tour.

El paso intermedio para jugar en el antiguo circuito europeo es el Challenge Tour. Para llegar al segundo escalón tiene dos vías: ganar dos torneos del Alps Tour o acabar quinto en la orden de mérito [clasificación general] al final de año. Después de los tres primeros torneos, el coruñés ocupa el puesto número 23 con 1.858,50 puntos [equivalente a sus ganancias en euros].

La próxima parada de Adarraga será también en el norte de África, concretamente en Túnez, que acogerá otros dos torneos del Alps Tour: el Tunisian Golf Open (del 20 al 23 de marzo) y La Cigale Golf Open (del 25 al 28 del mismo mes), dos de los cuatro mejor pagados en el calendario, con una bolsa de 47.500 euros en premios.

Dos coruñeses más

En Túnez también estarán los otros dos coruñeses profesionales que participan en el Alps Tour: Ignacio Mateo, que en el New Giza Open pasó su primer corte de la temporada y rozó el top-20. Con tres tarjetas idénticas de 70 golpes (-2) y un acumulado de 205 (-6), el debutante acabó en el 23º puesto y sumó 561 euros en ganancias.

"Buen final después de un duro comienzo", publicó Mateo, que arrancó la última vuelta desde el tee del hoyo 10 y en el 11 cometió un triple bogey. En una muestra de madurez, se repuso y sumó cinco birdies en el 15, el 17, el 2, el 3 y para acabar en el 9.

No avanzó a la última ronda Antón Vázquez, que se quedó fuera tras una segunda jornada de 75 impactos (+3) y un acumulado de 148. "Finalizamos los tres primeros torneos de la temporada con dos cortes fallados. Resultados y juego muy por debajo del nivel esperado, pero así es el deporte. Ahora toca un par de días de desconexión y recuperar las ganas y la confianza", publicó el coruñés de 34 años.