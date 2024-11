Gol de Dava al principio, parada de Martín al final: el Liceo corta la mala racha con una victoria por la mínima sobre el Sant Just

1-0. Qué manera de sufrir. Porque el gol de Dava Torres que sirvió para que el Liceo ganara al Sant Just llegó en el minuto dos. Y los verdiblancos tuvieron que sufrir hasta el sonido de la bocina, con una parada final salvadora de Martín Rodríguez, para celebrar la victoria que corta una racha de tres victorias seguidas. Los verdiblancos mejoraron en defensa, tanto la estática como en el repliegue. Pero al final ya era más una cuestión de corazón, de que hay que defender cómo sea estos tres puntos vitales para que el tren de la Copa no se esfume antes de lo esperado.

Tenía que marcar terreno el Liceo. Decir esta es mi casa y por aquí no se pasa. Sacar ese carácter bravú. Y para eso no hay nade mejor que los kapitanes koruños. César Carballeira empotró a un rival contra la valla prácticamente en la primera jugada. Dava Torres fue al choque, metiendo cuerpo, en una pugna por una bola. Un mensaje. Externo. Pero también interno. Marcaba la línea de intensidad al resto.

Y mostrando el camino, Torres marcó en segundo minuto con una jugada en la que en velocidad, por la derecha, chutó al primer palo cuando Elagi Detig estaba cubriendo el segundo. El coruñés lo celebraba con euforia, como diciendo, "vamos chicos, que ya os dije yo que no se nos había olvidado jugar a esto". Iba de koruños la cosa porque Martín Rodríguez, que repitió titularidad, se estiró para tapar la portería mientras que Juan Copa se desgañitaba recriminado a los suyos el despiste y jacobo Copa vivía el partido desde el banquillo como si estuviese en la pista.

De hecho, ascendió un puesto en las rotaciones. En la primera entró Nil Cervera. La segunda fue para él. La tercera para Fabricio Ciocale. No hubo una cuarta porque Bruno Saavedra no tuvo minutos. No se quitó ni la chaqueta del chándal. El partido casi todo en el mismo lado de la pista. El Liceo dominaba y no hacía concesiones en defensa. Pero volvía a escasear el gol.

Bola parada

Mediado el primer tiempo inclso tuvo dos ocasiones a bola parada. Primero un penalti sobre Nil Cervera que él mismo lanzó. Fuera. Como también se fue fuera el rechace. Después otro penalti, acompañado de una azul a Sito Ricart. César Carballeira lo falló y no pudo armar la jugada cuando le quedó el rechace. Solo quedaba seguir intentándolo.

Disponían de dos minutos en superioridad los verdiblancos. Movieron bien la bola, encontrando a Carballeira solo en la esquina derecha del área. Su disparo iba ajustado al primer palo, rasa, dificilísima para el portero. Pero Deitg la salvó en el último momento, con unos reflejos leoninos. Fue la mejor ocasión para los coruñeses, que intentaron conectar en el área, faltando siempre el último empujón a gol.

Hasta el descanso se repitió prácticamente el guión. Martín Rodríguez, al contrario que en Igualada, tuvo un partido tranquilo que solo le exigió una doble intervención en el mismo disparo, porque por el efecto de la bola se iba hacía la portería después de haberla parado. Sus compañeros en el otro lado de la pista se estrellaban contra el frontón. Como ejemplo, la última jugada del primer tiempo con hasta cinco remates. No era por falta de insistencia.

Segundo tiempo

La falta de gol del Liceo parece poco entendible cuando en la pista hay jugadores como Tato Ferruccio. El argentino va dejando su sello, pero le falta eso para lo que precisamente vino. Levantó el Palacio con sus jugadas. Se fue de uno, dos, tres rivales, pero se plantaba frente al portero y este se le hacía grande. La bocha que se le resiste, que está enfadada con él. Entrará. Algún día entrará. Contra el Sant Just no fue el momento pero ya demostró de lo que es capaz.

El peor momento para el Liceo llegó con la azul a Carballeira. Juan Copa cambió de portero para la directa de Joan Pujalte. Martín dejó su sitio a Martí y Serra tapó el hueco manteniendo la ventaja del Liceo, que le tocaba afrontar dos minutos en inferioridad en los que incluso puso ampliar su ventaja con una directa, por la décima falta del Sant Justo, en la que Arnau Xaus no estuvo acertado.

Resistencia final

El ejercicio de resistencia del Liceo tuvo su recompensa, pero se puso con nueve faltas y todavía quedaban seis minutos por jugar y la amenaza de la décima era un hecho. El Sant Just, que se vio con vida, estimó que era el momento de apretar. Subió líneas y presión y el Liceo le esperaba para salir a la contra. Torres y Tato hicieron de las suyas pero no encontraron el premio final.

Así que tocó sufrir. Hasta la bocina. Los visitantes sacaron al portero en el último minuto para jugar un cinco para cuatro. Los verdes se multiplicaban para llegar a todo. Pero eran uno menos e Iñaki Cabezas pudo conectar el disparo. Quedaban nueve segundos. La bola salio de su stick con una nube de jugadores delante de Martín Rodríguez, que tiró de reflejos para hacer una última parada salvadora. Carballeira fue el primero en ir a abrazarle cuando se acabó el tiempo. Victoria agónica. Pero victoria.