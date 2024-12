Garea y Mareque, conexión ‘teenager’ del CDM

Dani Garea y Hugo Mareque revolucionaron el sábado el derbi coruñés entre el CDM y el Dominicos que se llevó su equipo por 2-4 en Monte Alto. Se habían adelantado los de la Ciudad Vieja, pero de la frescura y la ambición de los dos jugadores más jóvenes de la plantilla colegial con 17 y 16 años respectivamente (junto a Kiko García, también de 16, que alterna convocatorias con el primer y el segundo equipo de OK Bronce) nacieron tanto el segundo como el tercer gol que fueron claves para la victoria de los suyos. Una conexión teenager que viene prácticamente desde la guardería. Ambos comenzaron a patinar en la escuela del Riazor para dar el salto después a Compañía de María, donde han ido creciendo por todas las categorías, arrasando a nivel autonómico y con medallas en Campeonatos de España, hasta hacerse mayores sin cumplir la mayoría de edad. La selección española sub-19, con la que acudirán a un control a finales de mes, es su próximo reto.

Garea y Mareque, de pequeños con la selección junto a Kiko García



No eran los primeros goles que marcaban en la temporada, pero sí confirman que su irrupción en la categoría no es cosa de un día. Mareque, que después de capitanear en verano a la selección española sub-17 a la plata europea empezó la temporada lesionado y tardó un poco más en incorporarse a la dinámica del grupo, se estrenó en la cuarta jornada, en el triunfo contra el Sant Cugat. Garea lo hizo antes, en la segunda, con gol en otra de las victorias de los pupilos de Alejandro Canosa, una de las revelaciones del inicio de la temporada.



Esto los convierte en los goleadores más jóvenes de toda la OK Plata, tanto en el grupo norte como en el sur. Es más, ni en uno ni en otro ningún jugador nacido en el año 2008 como Hugo Mareque ha sido capaz de meter gol. Y de la generación de 2007, la de Dani Garea, solo lo consiguió uno de los miembros del filial del Barça, campeón del mundo sub-19 junto a Jacobo Copa el pasado verano, Quim Gabarró, que ya lleva tres, aunque es tres meses mayor que el coruñés.



Ellos son la punta de lanza de una cantera que ya no solo llama a la puerta, sino que amenaza con tirarla abajo. Kiko García, también de 2008, compagina convocatorias con el primer equipo (5) y con la OK Bronce, igual que Álex Pérez (2006), con un partido con los mayores, aunque siendo uno de los líderes de la plantilla del filial con siete goles. El portero Dany Fuentes (2008) también está inscrito con el primer equipo, aunque en su caso tenga más difícil la convocatoria porque solo hay dos puestos y tanto Javier Ponte como Eloi Martínez están rindiendo a gran nivel. En Bronce asimismo destaca la presencia de Bruno Bologna, Samuel Pose y Aron Torrado (2008). Por no hablar de la siguiente generación, que recientemente cerró su participación en la Eurockey sub-15 entre los ocho mejores, donde le frenó el campeón Barça, aunque con sufrimiento (3-0).

Precodidad en Cambre



El caso de Mareque y Garea no es el de mayor precocidad en la OK Plata ya que en categoría femenina el Resa Cambre tiene en sus filas a una portera de 14 años (Noa Parga) y una jugadora de 15 (Inés Vázquez). Manolo Souto incluso ya les ha dado la alternativa a las dos. La más pequeña, la guardameta, ha sido titular en cinco de los siete partidos del equipo, tras la marcha de Edén Avecilla y la lesión de su compañera Daniela Fernández. Vázquez, por su parte, ya lleva cuatro convocatorias con las mayores con presencia también en la liga gallega.