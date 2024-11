El CDM, nuevo rey del derbi coruñés

La clasificación no mentía. El CDM era el equipo coruñés de la OK Plata masculina más en forma y lo confirmó al llevarse el derbi ‘a domicilio’ en un Monte Alto abarrotado por las dos familias colegiales y por la gente del hockey coruñés en general (incluidos jugadores del Liceo, HC Coruña e incluso del Palau). Fue un partido con alternativas en el que Dominicos se adelantó y en el que incluso pudo empatar en el último minuto, con juego de cinco, pero la bola se estrelló contra el palo y los de Compañía, con destacada actuación de sus jóvenes talentos, especialmente de Dani Garea y Hugo Mareque, sentenciaron a continuación a puerta vacía (2-4). Los de Alejandro Canosa, en su regreso a la segunda categoría nacional, se ponen con 12 puntos, en el centro de la clasificación, pero mirando hacia arriba. Los de la Ciudad Vieja, que todavía no han ganado, siguen con uno y en puestos de peligro.

Villares, rodeado por tres jugadores del Compañía | Javier Alborés



Todos los goles se vieron en la segunda parte, no porque en la primera no hubiera ocasiones. Los dos equipos tanteaban sus fuerzas y hacían sus primeras aproximaciones. Miguel López, Adrián Candamio y Tomás Villares, tres de los veteranos de la plantilla, llevaban todo el peso por el bando local. Ignacio Liñán era el más activo para los visitantes, con Vicente Soto con mucho acierto en la conducción. El equipo dirigido por Manuel Togores mandó una bola al palo y también buscaba las contras, pero respondía bien Javi Ponte, decisivo bajo los palos del CDM y uno de los culpables de que el encuentro llegase al descanso sin que se moviese el marcador.



Otra cosa fue la segunda parte. Ya solo quedaban 25 minutos y había que echar el resto. La actitud ya fue más agresiva, con más intensidad. Y en el primer minuto, Miguel López tiró prácticamente desde el centro de la pista y su disparo fue desviado por Adrián Candamio, que ponía el 1-0 a favor del Dominicos. Poco le duró la alegría ya que en una jugada en la que Liñán levantó la bola, en el intento de defensa los locales conectaron con su brazo. Azul. En principio a Candamio, que habló con los árbitros y estos finalmente le asignaron la tarjeta a Marcos Vaamonde. Ignacio Buruaga, el capitán del CDM, se estrelló contra Iago López y también tiró fuera el rechace. El portero del Dominicos reclamó su protagonismo con el equipo en inferioridad, parando una bola en la misma línea.

Remontada visitante



Pero se estaba cociendo el cambio de tendencia en el partido, con el Compañía cada vez más cómodo sobre la pista. Incluso con menos ansiedad pese a ir por detrás en el marcador. Puede ser que la necesidad de puntos le pesara más al Dominicos. Pero poco a poco fue cediendo el mando y los de la zona de Riazor se vinieron arriba y materializaron esa ligera superioridad con dos de esos talentos de la cantera que ya se han consolidado con el primer equipo. Los mismos protagonistas en el 1-1 y en el 1-2. Primero Dani Garea asistió a Hugo Mareque en un saque de falta para que el internacional sub-17 marcase con un disparo entre una nube de piernas y sticks. Mareque le devolvió el favor a su compañero poco después. Disparó, Iago López despejó con la mala suerte para Dominicos, buena para CDM, que el rechace le fue a Garea, muy atento para pillar la bola en el aire y marcar.

Público en las gradas de Monte Alto | Javier Alborés



Javi Ponte hizo el resto. Con Dominicos volcado en busca del empate, el portero visitante desesperó con sus paradas a los blanquinegros, que tuvieron un par de ocasiones claras, sobre todo ante Marcos Vaamonde bien situado en el segundo palo. En este contexto Compañía volvió a golpear. Porque a la contra se mostró letal. La lideró una vez más Garea. Vicente Soto le hizo un gesto, le indicó dónde se la tenía que pasar. El canterano obedeció y el chileno fusiló para el 1-3.



Pese a los dos goles de diferencia y que quedaban menos de cinco minutos, el Dominicos, muy en su estilo peleón, lanzó una última ofensiva. A puto de entrar en los dos últimos minutos, Villares encontró a Vaamonde en el segundo palo, que empujó la bola a la red. Y en el último minuto Togores puso toda la artillería en la pista para buscar el empate. Con juego de cinco, Miguel López primero, con un disparo milagrosa, y Villares después, con tiro al palo, rondaron la igualada. Pero el que firmó la sentencia fue el CDM, sin portero, el que marcó el 2-4 con Buruaga como ejecutor.