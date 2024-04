Fer Buendía: “La fase es un hito para el club, pero no podemos ir de paseo”

Fernando Buendía (A Coruña, 20 de septiembre de 1980) pilota una nave que ha llegado más allá de lo esperado. Por su excelente trabajo y el de sus jugadoras, que han conducido al Maristas a la fase de ascenso a Challenge cuando el objetivo era mantenter su puesto en la Liga Femenina 2.



Una hazaña, no obstante, con un lado oscuro: la fase no estaba en el presupuesto. Por ello, el club colegial está pidiendo ayuda para que la presencia en la cita de Utebo (Zaragoza) no repercuta negativamente en el futuro del equipo.

¿Cómo está el equipo?

Intentando recuperar a la gente lesionada. Ahora mismo, la única que esta totalmente parada es María González [sufrió una fractura de metatarso]. Ella tiene la ilusión de poder llegar a la fase, pero la realidad es que el trauma nos dice que es complicado que el hueso solidifique. Ella ha pedido una placa para el día 17 porque dice que quiere entrenar ya el 18 [la fase es del 25 al 28]. Le he dicho que si el hueso está solidificado podemos arriesgar un poco en cuanto a plazos y la metería en pista desde el principio. Me da un poco miedo que no salga bien, porque ella está tan ilusionada.



A Julia (Razo) la tenemos entre algodones, a causa de un síndrome piramidal, que le produce una cojera. Está entrenando algo, pero el otro día en el partido hubo que pararla. Marina Feijóo se hizo el lunes una pequeña rotura de fibras en un gemelo. pero a la fase llega seguro. Tiene la ilusión de jugar este sábado porque no sabe si será su último partido en casa.



Llevamos varias semanas con carga de trabajo reducida y con gente del filial echándonos una mano en los entrenamientos. Pero estamos contentas e ilusionadas, y viendo si seremos capaces de dar el nivel defensivo del día de Cortegada, porque es lo que nos va a permitir tener opciones de ascenso o no.

Estamos hablando de trece o catorce mil euros de gasto, muchísimo para Maristas

Falta por conocer la composición de los grupos de la fase.

Si perdemos el sábado sí sabremos en qué grupo estaremos. Si perdemos, acabamos cuartas y vamos con Miralvalle, Castellón e Iraurgi. Si ganamos, dependemos del Arxil-León. Si gana Arxil, lo tendremos en el grupo junto con Barakaldo y Logroño.

¿Cuál es el nivel de los clasificados del grupo B de la fase regular?

Es un grupo diferente al nuestro. Me da la impresión de que Barakaldo es un equipo intratable, de otro planeta. De hecho va a acabar 26-0. Y diría que los otros tres son clase media, competibles todos. Si tengo que elegir tres favoritos, Barakaldo, Miralvalle y Arxil.

Siendo la permanencia el objetivo al inicio de la temporada, ¿de qué manera altera, hablando del tema económico, el haberos metido en la fase?

Un montón. Nadie contaba con esto. Es cierto que hace unos meses ya se podía entrever y por eso el club empezó a ponerse en contacto con empresas, porque es medio mes más de salarios, que no estaban presupuestados, ya que los contratos se acababan el 13 de abril. Estamos hablando de trece o catorce mil euros de gasto, muchísimo dinero para Maristas.

Este puede ser el primer paso para, manteniendo la filosofía, seguir creciendo



El club está llamando a puertas de empresas, ha abierto un ‘crowfunding’, está viendo si algún otro club de A Coruña nos puede echar una mano, se van a facilitar plazas en el bus para que salga un poquito más barato... Cosas pequeñas porque tenemos que viajar en buenas condiciones y descansar bien allí. Es una fiesta, sí; un hito para el club, sí, pero no podemos ir de paseo. La ambición tiene que ser ir a conseguir el ascenso. Este puede ser el primer paso para, manteniendo la filosofía del club, seguir creciendo. No tendría sentido hacer este temporadón y para el año empezar otra vez de cero y volver a la parte baja. Tendría sentido aprovechar esta sinergia y que, por lo menos, la fase no comprometa la estabilidad del club para la temporada que viene.



La primera ayuda confirmada públicamente es la del Basquet Coruña, que destinará al Maristas un euro de cada entrada vendida para el partido del domingo contra el Valladolid. “Estoy enormemente agradecido, podría decir mil cosas positivas. Es un detallazo”, comenta al respecto Buendía, quien pasó década y media en el club naranja, donde, en otras otras cosas, fue el responsable de la cantera.

Vende, de manera concisa, vuestro producto.

Es un proyecto muy coruñés, muy de valores, que cada vez tiene más gente en la grada, que está implicando a mucha gente joven, que estamos viendo un crecimiento del deporte femenino y que, además, está abierto a que todas las niñas que están jugando al baloncesto puedan acabar haciéndolo aquí, en una liga profesional, porque ese es el espíritu de Maristas. Y colabora al clima de baloncesto tan bonito que se está creando en A Coruña.

No tendría sentido hacer este temporadón y para el año empezar otra vez de cero

¿Ese clima lo habéis notado en la asistencia a los partidos de esta temporada?

Sí. En general ha venido más gente. Sobre todo muchos niños, porque nos ven un equipo muy cercano, con jugadoras que están en Maristas desde niñas. Ayuda mucho a generar el vínculo el que nuestra jugadoras hagan cosas en el colegio. Y eso que este año hemos perdido gente de Coruña, que se ha ido a jugar más abajo por temas personales.

¿Os habéis planteado, independientemente de lo que ocurra en la fase, cambiar de pabellón, o abandonar el colegio es innegociable?

Me parece complicado por el tema del cole. Creo que la intención del club es mantener el polideportivo del colegio como sitio de juego. Posiblemente en la Polideportiva de Riazor tuviéramos más público, porque tiene más capacidad y a Maristas es más complicado llegar, hay que ir en coche, tienes que ir ex profeso.

¿Se podría ampliar algo la capacidad?

Sí. Si seguimos creciendo se puede hacer algo en uno de los fondos y poniendo sillas a pie de pista.