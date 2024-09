La España de María Sanjurjo vence a Argentina (1-4) y luchará por el título mundial

España estará en la final femenina de los World Skate Games de Novara después de vencer por 1-4 a Argentina, vigente campeona, en las semifinales. La coruñesa María Sanjurjo tendrá la oportunidad de sumar su segunda corona, ya que ya levantó el título en 2019 en Barcelona. Será este sábado a partir de las 21.00 horas o bien contra Portugal o bien contra la anfitriona Italia, que juegan esta noche.

Ha cambiado el rol de María Sanjurjo en la selección en estos cinco años, por más que en aquella final, precisamente contra Argentina, tuviese un papel decisivo al anotar la directa que sentenció el partido y un postrero gol a puerta vacía. Pero eran sus primeros segundos sobre la pista y llegaron cuando apenas quedaba un minuto por jugar. Antes el seleccionador no había contado con ella. Eso sí, le dio la responsabilidad máxima a su stick en el momento más caliente.

Ahora es una fija, ya no solo de la convocatoria sino del quinteto inicial. Un pegamento que sujeta el juego desde la defensa, con papel de contención y a la vez de construcción. No renuncia al ataque, pero no es su trabajo. Eso es de otras, como Aina Florenza y Sara Roces, dos mujeres gol por naturaleza. Ella encontró su sitio más atrás. Incluso en labores poco gratas pero esenciales, como el asedio sobre Luchi Agudo, la creadora argentina, a la que anuló por completo.

Final anticipada

Era una final anticipada. Todas lo sabían. Y era importante dar el primer golpe. Solo tardaron cuarenta segundos las españolas en conseguirlo. No hay bola muerta en el área que se le escape a Aina Florenza. Vive y se mueve allí dentro como en su hábitat natural. Y puso por delante a las suyas al cazar un rechace a un tiro de la asturiana Marta Piquero.

La del Gjón, que descansó en cuartos contra Francia, es de esas jugadoras de garra que se crece en las grandes ocasiones. Con potencia y velocidad, encontró un carril libre directo a la portería al colarse entre dos defensoras. En el primer remate no acertó, pero al vuelo, sin que la bola llegara a tocar en el suelo, aprovechó el rechace con un remate en el aire.

Argentina se empezó a poner nerviosa, pero tenía mucha pólvora en el banquillo. Llamó a Adriana Soto, la compañera de María Sanjurjo en el Fraga, también ex del Liceo, que es una excelente patinadora y subió la agresividad y la ambición. Jugó más directa la albiceleste, con transiciones rápidas. Anna Ferrer se mostró muy solvente, pero no pudo evitar que la propia Soto recortase la distancia.

Sentencia de Roces

España era superior. Maciá se lo recordaba a las jugadoras en los tiempos muertos, en los que les pedía que no dejaran de jugar por más que fueran por delante. Su ventaja creció todavía más con un penalti que Soto cometió (y vio azul) sobre Sara Roces y que ella misma se encargó de transformar. Momento clave. Un gol que hizo daño a las vigentes campeonas, que se precipitaban demasiado, intentando marcar rápido. Incluso España pudo ampliar más la ventaja al filo del descanso, con una gran jugada de Aina Florenza que asistió a María Sanjurjo en el segundo palo, que ya la estaba esperando para empujarla pero la cortó antes la portera Anabella Flores.

Bien plantada en defensa, España no pasó demasiados apuros en una segunda parte en la que no fue brillante pero sí efectiva. La que tenía que arriesgar era Argentina y le dejaron hacer parte del trabajo, Anna Ferrer desde la portería daba ese punto extra porque cada vez que se acercaban a sus dominios rechazaba la bola. Y el combinado nacional aún aumentó más su ventaja en una jugada en la que Casarramona pilló un rachace y, generosa, asistió a su izquierda para darle en bandeja el gol a Florenza.

Quedaban veinte minutos y cada uno que pasaba jugaba a favor de unas y pesaba como una losa a otras. Demasiada distancia. Prácticamente una remontada épica. E imposible teniendo en cuenta que España no concedía ni una. Argentina quedó destronada. España opta al reino, pero todavía no sabe quién será su oponente en la batalla final.