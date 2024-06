Las dos épicas remontadas que alimentan la fe del Deportivo Liceo

Cocinero antes que fraile, Pere Varias (Vilafranca del Penedès, 1975) fue uno de los protagonistas en la pista de la remontada del Noia en los playoffs de la OK Liga 2002/03 y ahora es el actual entrenador del rival del Liceo en las semifinales. “Queda muy lejos”, suspira Varias, que trata de explicar lo inexplicable con un vago recuerdo. “Con el 2-0 nos hicimos fuertes en casa para seguir vivos y forzar el quinto, que fue como una final. Se nos puso todo de cara". "Supongo que se necesita ese punto de suerte, sobre todo en momentos clave para ser efectivos, y saber gestionar las situaciones que se dan en el marcador, como nos pasó el viernes contra el Liceo, cuando pasaron del 3-0 al 3-3”, razona el técnico en presente. Exjugador y actual entrenador del equipo catalán, durante un tiempo muerto en el Ateneu | Eva Perdrola/CE Noia Varias, que no seguirá la próxima temporada en el banquillo del Ateneu y es el principal candidato para relevar a Guillem Cabestany al frente de la selección española absoluta, asume que el paisaje de la eliminatoria cambiará por completo en Riazor. "El factor pista existe por algo: uno siempre se siente más cómodo en casa y no esperamos que nos reciban con los brazos abiertos. La gente apretará y ante la duda, una decisión arbitral puede caer en nuestra contra. Es parte del deporte. Nada nuevo", advierte. El entrenador del Noia añade que "la superficie también condiciona: estamos acostumbrados a jugar en terrazo y a la hora de acelerar o frenar, en el parqué no sientes lo mismo" y reconoce que el Palacio tiene algo especial: "He entrenado a jugadores que han estado en el Liceo, como Jordi [Bargalló], y me han explicado que cuando juegan en Riazor se sienten muy fuertes, casi invencibles".