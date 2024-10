Epi: “Nos pasaron factura los ratos en que no jugamos cómodos”

Como es habitual a la conclusión de los partidos, Diego Epifanio felicitó al rival, en esta ocasión el Gran Canaria, y a continuación extendió la felicitación “a mis chicos, porque venir aquí a jugar contra un gran equipo no es fácil. Somos conscientes de que en muchos momentos hemos cometido errores que permitieron que ellos se enganchasen al partido, pero durante muchos minutos creímos en el trabajo que teníamos que hacer, sobre todo defensivamente”.



Epi subrayó que todas las cosas que no salieron bien “no fue por falta de energía ni de actitud. Y este es el primer paso para poder competir bien en esta liga. Y luego hay situaciones como el rebote, en el que estuvimos muy bien y lo ganamos. Pero nos pasaron factura los ratos en los que en ataque no jugamos cómodos. Hasta el final les pusimos las cosas difíciles, pero no fue suficiente”.



El segundo cuarto fue el más flojo de los naranjas. “En ese momento cometimos demasiados errores, pero no podemos poner excusas de nuestro roster [en referencia a la baja de LJ Figueroa]. Teníamos once jugadores disponibles y estamos muy contentos con ellos”, subrayó el entrenado naranja.



Epi incidió en que “los chicos hicieron todo lo posible por estar en partido sin mirar al marcador todo el rato. Seguro que tenemos que mejorar muchas cosas. Todo el mundo en esta liga quiere ganar, pero es indudable que hoy hemos dado buena imagen. En energía y ganas hemos estado bien, pero tenemos que trabajar durante la semana para mejorar detalles y jugar como queremos jugar, algo que el Gran Canaria no nos ha permitido. Todos los que estamos dentro tenemos que remar; hay que trabajar mucho para conseguir el objetivo de la permanencia”, concluyó el entrenador burgalés del Leyma en la rueda de prensa posterior a la derrota por 80-72 en el Gran Canaria Arena.