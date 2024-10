Derrota con honor del Leyma (80-72)

El Leyma Básquet Coruña cayó con honor (80-72) ante uno de los mejores equipos de la ACB, un Gran Canaria al completo, que, además del factor cancha, contó a su favor con tres bajas naranjas, los todavía inéditos Trey Thompkins y Olle Lundqvist; y LJ Figueroa, que no pudo superar unas molestias en una rodilla y fue duda hasta ultimísima hora.

En un feudo casi inviolable durante las dos campañas precedentes, el grupo de Diego Epifanio aguantó todas y cada una de las embestidas de un rival que corroboró las palabras del técnico burgalés en la rueda de prensa previa: "Es un equipo que juega muy bien al baloncesto". Lo hizo, sobre todo, cuando pudo correr.

Ni rastro de fatiga entre los hombres de Jaka Lakovic tras jugar un partido con prórroga el miércoles en Podgorica (Montenegro), a cuya vuelta a la isla completaron casi 9.000 kilómetros de viaje para disputar los tres primeros compromisos oficiales de la temporada, rematados todos ellos con victoria.

Porque lo del acto inaugural no fue cansancio local, sino inercia visitante. Como una prolongación del final del partido contra el Real Madrid. Barrueta empezó como terminó una semana antes: enchufando. Cinco puntos en un suspiro que pusieron al Leyma por delante (4-7), un mando que no abandonaría hasta el primer parón.

El resto lo hizo la defensa de los naranjas -en Gran Canaria de azul-, colapsando líneas de pase, aun a costa de conceder algún triple libreado más de los aconsejables, que, afortunadamente, los de Jaka Lakovic no pasaron por el aro. Lima, tras el único rebote ofensivo que se vio en el primer cuarto, estiró la renta visitante hasta un nuevo máximo (6-14).

El ingreso en pista de Homesley y de Conditt reanimó al Granca, aunque el Leyma cerró el periodo golpeando con canasta de Huskic, tras asistencia picada de Jakovics, acompañada de un libre adicional (12-19).

Pero, como reza el viejo dicho, las cañas tornáronse lanzas en el segundo corte. Homesley, que erró el adicional, y Alocén, desde el arco, obligaron a Epi a pedir el primer tiempo muerto del encuentro. Un minuto de reflexión que, no obstante, careció de efectividad.

El Gran Canaria añadió siete puntos más a un parcial que cortaría Aleix Font, después de recoger un triple cortísimo de Burjanadze. Habían transcurrido ya cuatro minutos (24-21).

El panorama empeoró para los visitantes con la irrupción de Pelos. El francés no solo anotó, también hizo anotar a sus compañeros. Entre ellos Tobey, que con un 2+1 dio a los amarillos una nueva renta máxima (32-24).

Epi gastó otro tiempo muerto, que en esta ocasión sí tuvo efecto. Parcial de 0-4, con mate de Lima asisitido por Font, y canasta de Burjanadze a la contra tras robo de balón. Y Lakovic paró el partido. Y frenó al Leyma, que encajó seis puntos consecutivos para verse por primera vez dos dígitos por debajo (38-28). Barrueta, con un 2+1 tras gran pase Huskic, apagó el fuego a cinco segundos para el descanso, justo cuando entró en pista por primera vez Diagne. Extraño, puesto que firmó un excelente partido contra el Real Madrid.

Con 38-31 finalizó una primera mitad en la que los dos mejores una semana antes, Taylor y Jakovics, se fueron al vestuario con un cero en su casillero de puntos, y su equipo con un feo 3 de 14 en triples.

Dos libres de Lima abrieron la segunda parte, seguidos de un 2+1 de Brussino y un triple de Burjanadze, contestado por uno de Shurna y otro de Alocén. Epi volvió a llamar a los suyos a capítulo.

El tiempo muerto, al igual que el segundo del segundo cuarto, funcionó de inicio: parcial de 0-4 con libres de Barrueta y canasta, tras rebote de ataque, de Huskic. Y al igual que entonces, respuesta contundente de los locales: canastón a aro pasado de Brussino, fácil de Conditt y triple de Homesley. La montaña era ya muy alta (56-40).

Y sin noticias (anotadoras) de Jakovics y Taylor. El de West Hollywood firmó sus primeros puntos en el minuto 26. Desde el 4,60. Eso sí, a esa altura ya sumaba siete asistencias (acabó con 11).

El letón aportó también pasando. Regaló dos alley-oops a Diagne. El senegalés falló, de manera incomprensible, el segundo, la última jugada en ataque del Leyma en un tercer acto que cerró sin mostrar la bandera blanca (60-48).

Alocén, con un 2+1, abrió el cuarto final. Y dos libres de Thomasson dieron al Gran Canaria un nuevo margen máximo (65-48). Burjanadze y Font evitaron el KO definitivo y Jakovics mantuvo cierta esperanza con sus primeros puntos del partido, un triple a falta de poco más de seis minutos (67-54). A la misma altura de partido contra el Real Madrid, la desventaja era de un punto más.

Un 2+1 de Scrubb, tras challenge ganado por Epi, rebajó la distancia a una docena (69-57). El segundo triple de Jakovics limó otro punto. Y Barrueta, desde la esquina derecha, erró un tiro largo para hacer el 73-63. No quedaba tiempo para intentar otra remontada.

¿O sí?

Después de que Tobey fallase un adicional, Jakovics y Burjanadze derribaron la barrera psicológica (73-64). Huskic imitó a Tobey con 66 segundos en el reloj, pero del rebote ofensivo nació una bandeja de Jakovics. Lakovic paró un partido al que le restaban 59 segundos (75-70).

Pero a la salida del tiempo muerto emergió Shurna, que el miércoles había tumbado, con un triple, al Buducnost. Déjà vu para acabar con la resistencia del Leyma a falta de 40 segundos.

Una derrota de guion, contra un rival de la 'otra liga' al que los de Diego Epifanio no le perdieron la cara ni con casi 20 puntos abajo. Una derrota con aspectos muy positivos. Por encima de todos, el no rendirse. Y con sólo uno -no ganar al margen- negativo: el acierto de cara al aro (18 de 40 en tiros de dos y 6 de 27 en triples). Nada que que no tenga una solución asequible. Y más cuando el equipo esté al completo.