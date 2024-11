Enmanuel Reyes: “Empecé en el boxeo para aprender a defenderme”

Enmanuel Reyes prosigue con su inacabable gira mediática tras colgarse la medalla de bronce olímpica en los Juegos de París 2024. El púgil coruñés de origen cubano compartió un café con Alejandro Blanco, presidente del COE, en el canal de YouTube del organismo español, una entrevista cercana en la que el boxeador mostró su lado más personal.

“París es un sueño cumplido. Quería coger el oro, pero no me dejaron. De toda mi trayectoria deportiva, la medalla de bronce olímpica es la más importante”, reconoce Enmanuel Reyes, que cayó en las semifinales contra el azerí de origen cubano Loren Berto Domínguez, un combate no exento de polémica. “Se está cayendo el boxeo por los árbitros, no sé qué puntúan ellos”, explotó Reyes nada más bajarse del cuadrilátero.

Con el paso de los meses y en un tono más sosegado, el pupilo de Chano Planas bromeó con las decisiones de los jueces: “Parecen que me dejan paso a paso”. Si en Tokio 2020 le apearon en cuartos de final, en París cayó en semifinales. Llegará a Los Ángeles 2028. No lo descarta.

Un sueño

El Profeta de Monte Alto lamenta que el botín español se quedase en solo dos metales, su bronce y la plata de su compañero y amigo Ayoub Ghadfa: “La competición estaba hecha para nosotros y más con la cantidad de españoles que estuvimos allí”.

Enmanuel valora el podio olímpico como un sueño de la infancia cumplido: “Cuando era pequeño me acuerdo de levantarme en Cuba a las cuatro de la mañana y le decía a mi papá ‘yo quiero estar ahí’. En ese momento él se reía porque yo era un niño, pero cuando nos vimos en el aeropuerto con la medalla al cuello, nos miramos y nos dijimos que lo habíamos conseguido”.

La medalla tiene una dedicatoria especial para su abuela materna: “Muchas veces intenté dejar el deporte porque de donde yo venía las cosas no eran fáciles, pero ella siempre me animó. Le dedico esa medalla y, aunque no la pudo ver, espero que esté muy contenta”, desea el púgil, que desvela cuándo y por qué se inició en el noble arte.

De combate

“Empecé muy pequeño para aprender a defenderme porque me caneaban y me daban duro. Pasé por casi todos los deportes de combate: judo, karate, lucha, que fue el deporte de mi papá, pero me incliné por el boxeo, que era lo que tenía más cerca de casa y lo que muchos de mis amigos en el barrio hacían”, narra.

El coruñés rememora la dureza y la competencia interna el equipo nacional cubano: “Entrenábamos todos los días, mañana y tarde. Era muy riguroso y duro por el calor y porque no había descanso. Yo entré al equipo noble y tranquilo, pero el entrenador me dijo ‘esto no funciona así: el de tu peso es tu mayor enemigo, el de arriba y el de abajo, también’. Yo me llevaba con los de 48kg y 51kg y también los de mi provincia, con los demás, mala cara”.

Una filosofía que no va con el Profeta: “Hay que sonreír un poco y disfrutar para que la pelea salga mejor”, zanja.