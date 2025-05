Dominicos llega a la meta y seguirá un año más en OK Plata

El Dominicos seguirá un año más en la OK Plata. Solo cundió el pánico durante apenas medio minuto. El suficiente. Y eso que había mantenido la calma durante todo el partido, siempre manteniéndose en márgenes nada peligrosos teniendo en cuenta que tenía que perder de cuatro goles para que se le escapara el objetivo. Pero qué iban a ser los blanquinegros sin una pequeña dosis de drama. Cuando quedaban menos de dos minutos con empate a tres en el marcador, lo que significaba que el Sant Feliu necesitaba cuatro tantos, este marcó el 4-3 que parecía casi una concesión de honor a un Yepes que jugaba su último partido. Pero pasaron 14 segundos y anotó el 5-3. Y ahí ya se puso a solo dos con 1:40 por jugar. Nervios. Sin embargo, su ilusión fue a la vez su condena. Porque tuvo que arriesgar. No le quedaba otra. Y quitó al portero para probar a atacar con cinco. Y los coruñeses, a puerta vacía, aprovecharon para cortar la reacción con el 5-4 que ya no daba opción a más. Dominicos salvación.

Niños de categorías inferiores del Dominicos ven el partido en el salón de actos del colegio | QUINTANA



Cierto que la victoria de la semana pasada contra el Oviedo lo dejaba prácticamente hecho. Cierto que lo tenían todo a favor. Pero el equipo dirigido por Manuel Togores no pudo descansar tranquilo hasta que solo quedaban 36 segundos. Seguramente sea una alegoría del sufrimiento de toda la temporada. Pero bienvenido sea siempre que venga acompañado de un desenlace feliz como en esta ocasión.

Se vio más de cerca cuando Adrián Candamio puso el 0-1 en el minuto cinco, aunque los locales le dieron la vuelta y Tomás Villares, desde el punto de penalti, mandó el partido al descanso con empate a dos. Tras él, Vaamonde volvió a golpear y aunque el Sant Feliu igualó, los coruñeses no parecía que fueran a tener problemas. Y salvo por 14 segundos, así fue.



El Compañía de María, por su parte, se despidió de la temporada con una derrota intrascendente para él en Maçanet por 6-2, pero completamente relevante para los locales, que en la despedida de Jordi Adroher celebraron el ascenso a la OK Liga.