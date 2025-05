Diseñada una nueva Champions con el Liceo ya clasificado y con Final a Ocho

El Liceo ya está clasificado para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, pase lo que pase este martes en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final contra el Lleida (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas). No necesita para ello alcanzar las semifinales porque las cuatro plazas que tendrá el hockey sobre patines español, de las doce que conformarán el próximo curso la máxima competición continental, se otorgarán en función de la clasificación en la liga regular, es decir, irían para Barça, Liceo, Reus e Igualada. Solo habrá una modificación en el caso de que el campeón de la OK Liga no sea uno de estos cuatro equipos, a lo que ya solo pueden aspirar el Lleida y el Calafell. Si fuera así, el afectado sería el Igualada, que caería a la WSE Cup, segunda competición europea de la que ha sido campeón las dos últimas temporadas, para dar paso al ganador del título liguero.



La World Skate Europe confirmó en las últimas semanas la configuración y los cupos de las competiciones continentales del próximo curso. La principal novedad es que se elimina la clasificación previa para la Champions, que empezará ya directamente en la fase de grupos, que será igual a la de este año, dos de seis equipos (cuyo sorteo se realizará e 2 de septiembre) y diez jornadas de liguilla que decidirán qué ocho conjuntos, los cuatro mejores de cada uno, pasarán a los cuartos de final. Otro gran cambio es que esta ronda, en la que este curso cayó eliminado el Liceo contra el que después fue campeón, el Barcelos, ya no será una eliminatoria a ida y vuelta, sino que se integrará directamente en una Final a Ocho que sustituirá a la actual Final a Cuatro.

Los cupos por país para los doce contendientes se han decidido en función del ránking europeo de clubes en el que actualmente el Liceo ocupa el puesto número once. Según este, Portugal cuenta con cinco plazas para Benfica, Sporting, Porto, Barcelos y Oliveirense; España con cuatro; Italia con dos, en vez de la única que tuvo este año con el Trissino, que como campeón de la Copa ya tiene asegurada su presencia y espera acompañante, o bien Lodi o bien Forte dei Marmi (si este renuncia como en las últimas ediciones, su plaza sería ofrecida a otro equipo del país); y por último Francia, que ve reducida su participación de dos a un solo contendiente que será de nuevo el Saint Omer del coruñés Jacobo Mantiñán, que se proclamó campeón galo este fin de semana.