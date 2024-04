Compartir es vivir, dicen, y en el caso del Leyma Básquet Coruña, compartir es ganar. El líder de la LEB Oro es también líder en el apartado de asistencias por partido (19.9). Circular el balón hasta encontrar el hombre liberado es una máxima en el libreto de Diego Epifanio. “Si compartimos el balón es mucho más fácil y más bonito”, admitió el técnico tras la victoria ante Menorca en Riazor.



El equipo coruñés sumó el domingo 27 pases de canasta, cerca de su tope de la temporada (28, en la tercera jornada contra el Estela Cantabria). Ha superado la veintena en 17 de 27 partidos, guarismos de otra categoría.



“Nos empeñamos en jugar el mejor baloncesto que podemos porque tenemos muchos jugadores con muchos recursos y si compartimos el balón es mucho más fácil y más bonito. Es nuestra filosofía”, insiste Epi. “Cuando nos obcecamos en el uno contra cinco o en tener demasiado el balón en las manos se nos complica”, añade.



La importancia que le da el entrenador a la creación de juego se explica a través de los perfiles de sus jugadores: dos bases puros como Sebastian Aris y Álex Hernández y un combo como Ingus Jakovics –en Menorca alineó a dos pequeños juntos en pista durante muchos minutos– y otros generadores desde los postes, como Goran Huskic, Beqa Burjanadze o Álex Galán.

Sacrificado

Epi tuvo también palabras de agradecimiento para Yunio Barrueta, que en la primera mitad cometió dos faltas en minuto y medio, se fue al banquillo y no reapareció hasta el segundo acto: “No ha jugado en la primera parte porque ha hecho las dos cosas que teníamos que hacer. Él ha sido consciente de que ha gastado dos faltas muy pronto para que no nos pudiesen anotar donde no queríamos. Es la base de cualquier equipo: que un jugador como Yunio esté dispuesto a sacrificar sus minutos por el bien del equipo”, le alabó.



Más allá de nombres propios, el preparador burgalés resaltó la importancia de los doce jugadores de la plantilla, incluidos los Hernández, Álex y Pablo, normalmente al final de la rotación y que contra el Menorca jugaron 14 y 11 minutos, respectivamente.



“Creemos en los 12 que tenemos desde el primer día. Si somos líderes es porque tengo la suerte de entrenar a 12 jugadores que dan el máximo y a los dos chicos de EBA que entrenan con nosotros. Hoy (el domingo) han podido salir (Pablo y Álex) y ayudarnos a ganar con su trabajo, pero lo que cuenta aquí es lo que hacemos cada día, y ahí los dos Hernández son un diez”, celebró.

La mente en Ourense

Después de encadenar dos victorias como local, el Leyma afrontará el próximo sábado 6 de abril a las 19 horas el derbi gallego contra el COB en Ourense, única salida en cinco partidos, porque el miércoles 10 y el domingo 14 vuelve a casa para recibir a Tizona, su más inmediato perseguidor, y Valladolid.



“Ourense, Ourense, Ourense”, repitió Epifanio en la rueda de prensa como un mantra: “Me parece demasiado importante el partido de Ourense para pensar en cualquier otra cosa. No vemos más allá que en hacer la mejor planificación para intentar competir y sacar un triunfo allí que sería muy importante para nosotros”, zanjó.