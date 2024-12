Derrotas de CDM y Dominicos en la OK Plata

El Vendrell rebajó la euforia del CDM al imponerse por 0-4 en Elviña II. Los colegiales venían de ganar el derbi coruñés y miraban hacia arriba en la tabla, precisamente al lugar que ocupaba su rival, quinto. Pero los catalanes dominaron el partido desde la defensa, sin conceder ocasiones, y sobre todo, fueron más efectivos de cara a portería. Jordi Ferrer anotó el 0-1 en el minuto 7.

No hace tanto que Jordi Ferrer marcaba goles en A Coruña, pero al Liceo, en las filas del Noia y del Calafell, incluso con el gran Vendrell que ganó dos Copas de Rey seguidas. En aquel equipo también estaba Lluís Ferrer, ahora los dos intentando devolver a los tarraconenses a la máxima categoría junto a dos coruñeses, Gabriel Villares, formado en Compañía y que dio una lección de lectura del juego, y Aldo Mejía, que pasó por la cantera del Liceo y que fue el autor del segundo tanto, a la contra, con solo dos pases y ejecución perfecta.

Casi llegando al descanso, llegó el tercero, en inferioridad local por la azul a Liñán (paró Eloi Martínez la directa), en un buen movimiento de Marc Cañellas. El segundo tiempo fue más igualado, aunque con pocas ocasiones coruñesas. Prácticamente sobre la bocina, con otra azul a Liñán, el Vendrell hizo el cuarto de Lluís Ferrer.

Dominicos cae en Maçanet

Nueva derrota del Dominicos en la OK Plata masculina y ya van siete en las ocho jornadas que van disputadas. Tampoco era una cancha propicia, la del líder invicto Shum Maçanet, para pensar en lograr la primera victoria del año. Los de la Ciudad Vieja lucharon e incluso remontar del 3-0 al 3-2, con ocasiones para sacar un resultado positivo, por lo menos un punto, pero al final regresaron de Cataluña de vacío.



Pese a la derrota, los blanquinegros no lo pusieron fácil. Sobre el papel, la diferencia entre los dos equipos era mayor. El local no sabe lo que es perder esta temporada; el visitante, todavía no ha ganado. Y pese al temprano gol de Aleix Domenech en el minuto dos, la primera parte estuvo igualada, incluso con opción de empate para los coruñeses tras una azul a Jordi Adroher. Adrián Candamio no acertó la directa.



En la segunda parte cambiaron los protagonistas. Dominicos cometió la décima falta y acudió al punto de la directa Adroher, el que con su bola parada tuvo mucho que ver en los últimos títulos liceístas (Copa del Rey, Liga y Supercopa de España). El veterano jugador, que hace unas semanas celebró su 40 cumpleaños, no falló y terminó de abrir brecha el segundo tanto de Aleix Domenech. Candamio erró otra directa, por azul a Tarrés. Fue el doblete de Marcos Vaamonde el que hizo creer en una remontada que frenó Josep Hernández con el cuarto.