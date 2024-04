Cris Diz: "Me dices hace un año que íbamos a estar aquí, y no me lo creo"

Cris Diz (Cambre, 16 de agosto de 2004) es una de la jugadoras 'de casa' del HC Coruña Feminino, que está firmando una gran temporada, en todos los frentes, en su primer año de existencia. Este sábado tiene una cita con la historia: convertirse en el primer equipo gallego en una Final Four de la WSE Champions, la máxima competición continental.



Será el segundo partido de otra semana con doble sesión, que empezó el miércoles, con derrota (2-1) en la pista del Las Rozas madrileño.

¿Derrota inesperada?

Sí. Es una pista bastante complicada, aunque la verdad es que jugamos bastante bien y creo que fuimos superiores durante casi todo el partido, pero no materializamos las ocasiones. Llegamos mucho, mucho, mucho, creo que nunca habíamos llegado tantas veces y tan claro en un partido, pero la bola no entró. Y ellas metieron las que tuvieron.

¿La escasez de acierto es vuestra principal asignatura pendiente?

La verdad es que sí. Nos está costando mucho a todas.

Esto incluye la bola parada, donde tampoco estáis especialmente inspiradas.

Lo entrenamos bastante, pero llega el partido y no entran. Llevamos muy poco acierto, tanto en directas como en penaltis. Están ahí las porteras, que también lo entrenan (risas). Pero no todo es mejorar a bola parada, también tenemos que aprovechar mejor las contras que tenemos, que al final es donde se meten la mayoría de los goles.

Vamos a por todas, al máximo en las tres competiciones

¿La derrota en Las Rozas os altera la ruta hacia los playoffs?

Sí. Se nos complica mucho porque ahora tenemos sólo tres puntos más que el noveno (Cerdanyola), nos queda jugar contra los cuatro primeros, y los de media tabla estamos casi con los mismos puntos. Está todo muy igualado, salvo las cuatro de arriba. Lo bueno que es que contra Fraga, Vila-Sana y Palau de Plegamans jugamos en casa, y a los equipos les es difícil jugar en Riazor.

El HC Coruña supera en el averaje particular al Cerdanyola, al que le quedan cinco partidos por delante, uno menos que al plantel de Stanis García. "Los desplazamientos que nos quedan, a Mataró (décimo) y Alcobendas (colista), tenenos que ganarlos", asegura Cris de dos compromisos que podrían ser la llave de la clasificación.

¿En partidos como el de Las Rozas se empieza a notar ya un peso extra en las piernas?

Sí, un poco sí. Llevamos varios viajes seguidos en furgoneta. Para Madrid salimos de aquí a la una de la tarde, llegamos a Las Rozas, nos tomamos un café de veinte minutos, y a jugar. No es lo mismo eso que estar en casa, con tu rutina y descansado.

Los desplazamientos que nos quedan, a Mataró y a Alcobendas, tenenos que ganarlos

¿Partido, ducha y carretera?

Sí. Viajamos toda la noche. Llegamos a A Coruña entre las cuatro y media y las cinco de la madrugada.

Y el sábado, vuelta a la pista.

Nos viene un mes de abril complicado. Dentro de dos semanas tenemos la Copa y, si todo sale bien este fin de semana, el de después de la Copa tendremos la Final Four de la Champions.

Ganasteis 0-2 en la pista del Stuart Massamá. De cero a diez, ¿cuánta tranquilidad da ese resultado?

(Ríe). No quiero... complicado... Un cinco. Hasta que no pita el final el árbitro... Tenemos que jugar sin nervios y materializar las ocasiones, porque es el partido más importante de lo que va de temporada.

Véndele el partido a la afición.

Es un partido para la historia del club, y sería la primera que un equipo gallego de hockey femenino se clasifica para la Final Four de la Champions. En el primer año de vida del club. Y entrar ahí es muy complicado. Es algo con lo que sueña cualquier niña que juegue. Me dices hace un año que íbamos a estar aquí, y no me lo creo.

Es a las cuatro de la tarde, si acompaña el tiempo, comes por Riazor, en una terracita, y después te vas directo al partido. Me parece un plan de sábado perfecto. Y si no hace sol, comes dentro (risas).

La lesión [fractura nasal] me vino muy mal, porque estaba en un buen momento

¿Se ha planteado en el vestuario dar prioridad a alguna de las competiciones?

No. Vamos a por todas, al máximo en las tres competiciones y a hacerlo lo mejor que podamos.

Las piernas le pesan a todos...

Sí, claro. Sobre todo este mes.

En cuartos de la Copa jugáis contra el Vila-Sana. ¿Hay opciones de sorprenderlo?

Creo que sí. A un partido puede pasar cualquier cosa. En el partido de allí (6-1) no estuvimos finas; veníamos de una mala racha y de un parón y no estuvimos centradas. Ellas son las favoritas y van a tener la presión de ganar, pero nosotras también queremos ganar y no tenemos nada que perder.

En Las Rozas jugaste sin casco. ¿Olvidada ya la fractura nasal?

La lesión [en la pista del Sant Cugat, el pasado 6 de marzo] me vino muy mal, porque estaba en un buen momento y con el casco no es lo mismo: pierdes mucha visión, sobre todo la teral. Ayer por fin me lo pude sacar. Tuve médico justo antes de viajar y me dijo: "Ya puedes sacártelo, Cristina". Supercontenta, aunque me sigue doliendo un poco al tocarme la nariz y por ello tengo algo de miedo por si me dan otra vez.

Entrar en una Final Four de la Champions es muy complicado. Y algo con lo que sueña cualquier niña que juegue

¿Nos te has planteado usar una de esas mascarillas transparentes?

En OK Liga las han prohibido.

¿Por algún motivo concreto?

No. La Federación Española no deja usarla, pero en Champions sí podría. No le veo sentido, la verdad.