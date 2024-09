La coruñesa María Sanjurjo, campeona del mundo de hockey con la selección española

España se proclamó campeona del mundo de hockey sobre patines por octava vez en su historia en categoría femenina tras superar a Portugal en la final de los World Skate Games que se están disputando en Novara (Italia) por 0-2, goles de Sara Roces, desde el punto de penalti y de la coruñesa María Sanjurjo en el inicio de la segunda parte.

Segunda corona para Sanjurjo, que había sido campeona en 2019 en Barcelona. Y segunda final en la que marca un tanto decisivo. Aunque su papel en este Mundial ha sido mucho más decisivo. Titular en todos los partidos. Uno de los pilares de la selección por su trabajo defensivo y de construcción y además, con cinco tantos en su casillero. Una de las mejores jugadoras del campeonato.

Segundo título también para Sanjurjo de una temporada en la que ya había ganado la Champions de clubes con su equipo, el Fraga. Consagración de la coruñesa que, formada en el Liceo por el que pasó en dos etapas, tan solo tiene 24 años y aún tiene toda su carrera por delante.

Favoritismo de España

A priori España ya había hecho lo más difícil en las semifinales, en las que destronó a Argentina. Se presentaba al partido decitivo como la favorita, sobre todo si se miraba el palmarés de unas y otras. Siete títulos para las españolas, ninguno para las portuguesas. Pero en una final no cuenta el pasado, solo los 50 minutos que hay por delante.

La superioridad del combinado nacional se dejó notar desde el pitido inicial. Desde la seguridad atrás, dominaba, movía la bola y acumulaba ocasiones. Pero pasaban los minutos sin que pudiera reflejar en el marcador lo que se estaba viendo sobre la pista. Portugal también tenía su mérito, bien encerrada atrás e incluso esperando su momento para salir a la contra con la velocidad de jugadoras como Joana Teixeira e Inés Severino, que la próxima semana se incorporará al HC Coruña.

De todos modos, le duraba muy poco la posesión de la bola. Las españolas, con Sanjurjo insuperable de última defensa, siempre recuperaban rápido antes de que pudieran incluso empezar a montar la contra. Anna Ferrer, la portera española que se había lucido contra Argentina, apenas tuvo que tocar la bola.

Se resistió el gol

La primera rotación española no pudo conseguir su objetivo. Tampoco la segunda, aunque se fue acercando cada vez más. Sergi Maciá mantuvo en pista a Marta Piquero y coincidieron las tres asturianas del Gijón (con Sara Roces y Sara Lolo). Eso siempre es una ventaja porque se conocen y tienen unos automatismos ya adquiridos. España encerró al rival en su área. Pero no había manera de abrir la lata.

Volvieron poco a poco las titulares para terminar el primer tiempo. María Sanjurjo dispuso de un par de ocasiones, una en el segundo palo, otra levantando y picando la bola. Cada vez estaba más cerca el gol. La coruñesa conectó con Aina Florenza en el área, que frente a la portera, provocó el penalti cometido por Ana Catarina que le derribó intentando evitar que conectar el tiro.

Entró Sara Roces a lanzar la pena máxima. Es la especialista española en la bola parada. La asturiana amagó (permitido desde la temporada pasada por el nuevo reglamento) y conectó un tiro pegado al palo, imposible para la meta Claudia Vicente, que había resistido hasta entonces, incluso ayudada por los palos. 1-0 con el que se llegó al descanso. No era suficiente. Y aunque Portugal tampoco le había creado peligro, la clave iba a estar en no perder la paciencia y no precipitarse por intentar ampliar el marcador.

La sentencia de Sanjurjo

Nada más empezar la segunda parte, María Sanjurjo se encargó de disipar cualquier tipo de dudas. La coruñesa amagó dentro del área para despistar a Vicente y cuando ya estaba vencida, remató a gol. Otra vez decisiva en una final para la selección española.

Si no llegaron más goles fue porque lo palos se aliaron con Portugal. Dos en la primera parte. Dos en la segunda. Pero esa falta de contundencia no hizo cundir los nervios porque el dominio del juego era total. Más rápidas. Más físicas. Más técnicas. Las portuguesas hacían incluso gestos de desesperación cuando no consegían sobrepasar el centro de la pista. Siempre había una rival española que les superaba.

Pasaban los minutos y eso jugaba a favor del conjunto de Sergi Maciá. Sonó la bocina y ya era oficial. España campeona del mundo. Segundo título para el hockey nacional, pero también para el coruñés con el de Jacobo Copa en sub-19 y el de María Sanjurjo en la femenina. Y hoy César Carballeira e Ignacio Alabart pueden aumentar la cuenta a tres en la final masculina contra Argentina para un pleno histórico.