Charlie Uzal: el retorno del ojo de halcón

Aunque el club no lo ha confirmado oficialmente ni han enviado a los medios de comunicación el pertinente comunicado de prensa, todo apunta a que Charlie Uzal será el director deportivo del Basquet Coruña en su debut en la ACB. Lo soltó el pasado lunes, en un programa de radio, el presidente de la entidad naranja, Roberto Cibeira.



Uzal, nacido el de 27 de marzo de 1971 en Newport –le gusta bromear con que es el primer jugador galés que ha tenido la LEB Oro–, es una de las figuras más importantes en los casi 28 años de vida del club herculino, en el que ha ejercido de casi todo.



Llegó a la entidad coruñesa en 1999, como jugador, pero aquella temporada solamente vistió la camiseta amarilla del entonces conocido como Sondeos del Norte en 14 encuentros, antes de que lo reclutase el Baskonia, con el que disputaría 4 partidos en la ACB.

Primer regreso

Volvería al seno del Basquet Coruña en la 05/06, con el equipo en EBA y se retiraría al final de la 08/09, con el equipo en la LEB Bronce. En la siguiente se convertiría en delegado de campo, función que desempeñaría también en la 10/11. Una después, pasaría a ser segundo entrenador de Antonio Pérez Caínzos, ejerciendo también como ojeador, una de sus grandes virtudes.



En la primera campaña en Oro desde la 01/02, Uzal fue la mano derecha de Antonio Herrera. Y en las cuatro siguientes estaría al lado de Tito Díaz. Tras la marcha del técnico lucense, Charlie seguiría como segundo, ahora, durante dos cursos, de Gustavo Aranzana. Y siempre como principal responsable de ‘scouting’.



Su ojo clínico es el responsable de fichajes como el de Zach Monaghan, un diamante pescado en la NCAA-II y que con el tiempo se convertiría en el jugador que más veces ha defendido la camiseta naranja. Pero el Mago de Palatine no es el único. Los pocos cambios sobre la marcha que ha hecho el Basquet Coruña –por bajo rendimiento de un fichaje– en las sucesivas campañas avalan su excelente trabajo.



La paternidad le llevó, hace seis años, a relajar sus funciones y, por ello, se centró en la cantera del club, de la que es (era) director y en la que ha entrenado a equipos de niños. Además, fue reclamado el pasado año por Pep Clarós, seleccionador de Angola y entrenador suyo muchos años antes en el Rosalía santiagués, para formar parte de su staff en el Mundial de 2023. Uzal repetirá en breve (2 al 7 de julio) en el Preolímpico de Valencia.



“Lo que hemos hecho es algo histórico, sobre todo porque no se había conseguido antes en A Coruña, y en mi caso, porque llevo diecinueve años en el club; lo he visto en Liga EBA, con nosotros viajando en nuestros coches particulares, y ahora lo estoy viendo ascender a la ACB, que aún no me lo creo”, declaraba a este diario un día después del ascenso del leyma.



Uzal se mostraba muy orgulloso de que “en el cuerpo técnico haya dos entrenadores de A Coruña [Román Gómez y Carlos Penedo], dos grandes profesionales”. El nuevo director técnico del Basquet Coruña opinaba hace un mes que “se está cociendo algo que ojalá puede llegar a ser como en su momento lo fue el SuperDepor. En esta ciudad hay mucha gente a la que le gusta el basket y mucha más empieza ahora a descubrirlo”.



Y abogaba por “ponerse a trabajar desde ya en un buen proyecto. El trabajo que se haga en verano será fundamental para el posible éxito”.

Los cimientos



Pero también avisaba de que “los clubs y las aficiones se cimentan sobre las victorias. He estado en muchas ciudades donde hay afición, pero si no ganas, no consigues esa gran masa social. Es complicado tener una masa social que te siga, que llene el estadio. Ganar partidos y jugar bien siempre está bien, pero la afición demanda ganar cosas”.



Un trabajo del que Carlos Uzal Couto será responsable en un porcentaje muy importante. Su trabajo pasado le avala. El Basquet Coruña está en buenas manos para confeccionar la plantilla que hará historia a partir del próximo septiembre, siempre que la entidad cumpla con todos los requisitos de la ACB para confirmar en los despachos el ascenso deportivo.