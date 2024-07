Casi 130 jóvenes participan en el campeonato gallego de socorrismo en A Coruña

El cielo sobre A Coruña estaba nublado y el mar, picado, pero eso no detuvo a los 129 participantes en el campeonato de socorrismo de Galicia, que se celebra este fin de semana en el Orzán. A las diez y cuarto de la mañana, como estaba programado, se lanzaron a las aguas a bordo de sus canoas (ski) para desafiar las olas, en la que no es más que la primera prueba de muchas, porque la competición no acabará hasta mañana.

Son diez clubes gallegos, incluido alguno de A Coruña. Javier Cabarcos, jefe de competición, explicó que las pruebas incluyen natación, surf, carrera de relevos, rescate con tuvo de salvamento y relevo ocean, la más exigente, porque las engloba a todas. Algo parecido al pentatlón de socorrismo. Algunos de los participantes son muy jóvenes, de unos quince años, y todos estaban dispuestos a disfrutar de una jornada de deporte al aire libre.

"Luego hacen vida en común, quedan para comer y cenar", explica Cabarcos. Reconoce que las condiciones no son las ideales, porque la mar está un poco picada, pero por otro lado es más bonito, porque así pueden surfear las olas". Ya por la tarde, a partir de las 15.00 horas, tendrán lugar las pruebas de carrera y rescate con tabla de salvamento así como de banderas. Mañana, comenzará a las 09.30 con los sprint, tanto individual como por relevos, el Ocean M y el relevo Ocean Mixto M.



Las entidades participantes son el Club Salvamento e Socorrismo Carballo – SYSCA, Club Acuático Umia, Club Salvamento Acuático Pontevedra – SAPO, P.C. Salvamento Sanxenxo, Club Salvamento Acuático Laracha – SAL, Club Salvamento Sada – SASA, Club Salvamento Arteixo – SALVAR, Club Natación e Salvamento A Estrada, Club Salvamento Vilagarcía y Club Natación Santa Comba LB.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, señaló que, además de los 129 participantes, la prueba atrae cientos de personas más, en torno a 700. Vázquez destacó la colaboración coa Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia en la celebración de la prueba autonómica más importante, avanzando en el compromiso marcado por el Goberno de Inés Rey para que a A Coruña sea la ciudad gallega de referencia para eventos deportivos.