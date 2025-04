Un bálsamo para la resaca europea del Liceo

Después del esfuerzo titánico del jueves en Barcelos en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en la que el Liceo rozó una épica remontada cayendo en los penaltis, los verdiblancos afrontan un nuevo reto al recibir al Vilafranca (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) con la posibilidad de dejar atada la segunda posición de la fase regular de la OK Liga antes del parón de dos semanas tras el que se disputarán las dos últimas jornadas (Reus y Voltregà). Un objetivo jugoso ante un equipo que literalmente se juega la vida en A Coruña. Después de la victoria de ayer del Alpicat sobre el Vic, primer descendido, a los del Penedés solo les vale ganar para evitar bajar de categoría.



Juan Copa contará de nuevo con la baja de Bruno Saavedra. El santiagués no se ha recuperado del latigazo cervical que sufrió en el partido de ida contra el Barcelos de la semana pasada. Ya se perdió el duelo frente al Caldes y tampoco pudo estar en la localidad portuguesa. Entran en convocatoria Tato Ferruccio, en racha los últimos encuentros, y Pablo Cancela, que puede disponer de una nueva opción de seguir sumando minutos y ganar ritmo de juego después de los cinco meses alejado de las pistas tras operarse del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Lo que además vendría bien para dar descanso a los más desgastados por el partido con prórroga y penaltis del jueves como Dava Torres, César Carballeira y Nil Cervera.



La segunda plaza que persigue el Liceo le daría el factor cancha a favor en los playoffs por el título a excepción de la final. Una ventaja que fue decisiva en las tres temporadas previas en las que solo un equipo pudo pasar de ronda cuando la tenía en contra. El Barça, aunque no atraviese por su mejor momento, ya es primero desde hace semanas. Los coruñeses aventajan en siete puntos al Reus, que además tiene en principio un partido más complicado ya que visita al Lleida, cuyo objetivo es quedar entre los cuatro primeros. Otro duelo cumbre de la jornada es el que enfrenta al Igualada y al Noia. Entre ellos estará en juego la cuarta plaza.



Hacer los deberes antes de tiempo es fundamental para el Liceo. Primero porque ahora llegan dos semanas de parón, que siempre son complicadas de gestionar y que en su caso supone perder a Nil Cervera y a Jacobo Copa, que se irán con la selección española sub-23. Y segundo, para evitar sustos en las dos exigentes jornadas finales en las que visita precisamente al Reus, su único rival por esa segunda posición; y recibe al Voltregà, que puede llegar jugándose la salvación.



Ayer se conoció el primer equipo que el año que viene bajará a la OK Plata, el Vic. El Vilafranca le acompañara siempre y cuando no gane en el Palacio de los Deportes de Riazor. No les ha servido a los de Guillem Pérez la mejoría de la segunda vuelta, con buenos resultados en las últimas jornadas, siempre compitiendo. Lo hicieron la semana pasada pese a la derrota contra el Lleida (3-4), empataron con el Reus (5-5) y ganaron a dos de sus rivales directos, Vic (1-4) y Voltregà (4-3). Ahora tienen que repetir hazaña en A Coruña.