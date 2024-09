Alberto Abalde: “Le deseo al Básquet Coruña que consiga sus objetivos”

Alberto Abalde (1995) nació en Ferrol, pero se confiesa vigués por la tierra en que nació su padre y se criaron él y su hermana Tamara, también internacional absoluta con España. Mañana jugará por primera vez ante el Leyma Básquet Coruña.

¿Cómo está su equipo tras perder la Supercopa?

Bien. Con ganas de empezar la temporada. No conseguimos el primer objetivo, pero creo que la Supercopa es el punto final de la temporada pasada, porque la juegas por los méritos en la temporada anterior. Hicimos una buena semifinal, pero en la final, sinceramente, Unicaja fue mejor.

A pesar de que Unicaja llegaba mucho más rodado, imagino que en un club como el Real Madrid, perder nunca entra dentro de los planes.

No hay que poner excusas. Fueron muy superiores de inicio a fin. Ahora, lo que hay que hacer es trabajar y estar preparados para una temporada que no para en diez meses y que nos va a exigir el máximo. En octubre empezamos también la Euroliga con un mes muy cargado de partidos complicados y de viajes largos.

Usted ya conocía de sobra a Trey Thompkins. ¿Qué más sabe del Leyma?

Todavía es muy pronto, porque hasta que no pasan unas semanas, o varios partidos, no se ve realmente cómo se acoplan los equipos. Conozco lo que todos, la plantilla, y sé que mantienen un núcleo fuerte del equipo que consiguió el ascenso. Y al entrenador, con una manera de jugar, y se han reforzado con jugadores de mucha calidad. Trey es de la familia, le queremos mucho aquí; no sé si estará para el domingo, pero le deseo lo mejor y que esté muy pronto bien. Si no está para el domingo, mejor para nosotros (risas). Porque es un superclase. Y le deseo lo mejor al Coruña, que consiga los objetivos, porque para mí, como gallego, ver otro proyecto que se consolida en la élite es muy importante.

El Real Madrid solamente tres amistosos y los dos partidos de la Supercopa. ¿No es una pretemporada demasiado corta?

Sí. Ha sido todo muy ajustado. El cuerpo técnico ha priorizado empezar poco a poco y la salud para poder aguantar la exigencia de la temporada.

¿Cree que podría influir en una primera jornada?

Podría ser. Lo veremos el domingo, pero quizás se note un poco en el nivel físico.

¿Se considera más ferrolano o más vigués?

(Risas). Vigués. Porque nos fuimos para Vigo cuando yo no tenía ni un año. Eso sí, pasaba todos los veranos en Ferrol con mis abuelos. Y con unos tíos, que van a ir al partido del domingo.

¿Le gustaría jugar algún día en el Básquet Coruña?

Nunca se sabe cómo va a ir la carrera de un jugador. Pero ojalá se consolide, al igual que el Breogán, y que el Obradoiro, pueda volver a la ACB. Sería tremendo para el baloncesto gallego. Y no me olvido del Ourense, que está ahí picando piedra, al igual que el Coruña durante años y al final le ha llegado el premio.