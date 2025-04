El premio de la regularidad del Zalaeta

Regularidad. Esa es la palabra que define los últimos años del Club Voleibol Zalaeta. El club coruñés está más que asentado en la Superliga 2, la segunda categoría del voleibol nacional, y lleva varias temporadas quedando entre los mejores equipos de su grupo a nivel clasificatorio.



El gran premio llegó en la 2023-24, cuando el Zalaeta consiguió clasificarse para la fase de ascenso a Liga Iberdrola, donde cayó frente a Barça y Cartagena. La fase supuso un gran escaparate y el equipo perdió a varias jugadoras importantes en los mercados de fichajes de verano e invierno. A pesar de las dificultades a nivel presupuestario, el equipo consiguió reforzarse con jugadoras jóvenes de gran proyección como Inés Losada, Tania Alvite o Inés Ignacio.

Abono en zona media

En estas últimas temporadas que el Zalaeta ha estado en Superliga 2, su puesto más repetido ha sido el quinto, manteniéndose casi siempre en la zona media de la tabla. Es por eso que “en las temporadas que llevamos en Superliga 2, no ha habido un año en el que al principio de temporada nos marcáramos un objetivo”, admite Jorge Barrero, entrenador del equipo.



“Siempre esperamos un poquito, partimos de ver dónde estamos con los primeros seis, ocho partidos y, a partir de ahí, sí que ya fijamos el objetivo. En el caso de este año, más o menos vimos rápido que íbamos a estar cerca de los de arriba”, añade. Por su parte, la jugadora Patricia Santos reconoce que no se esperaban “estos resultados al principio de la temporada” y que toman el cuarto puesto como “un buen resultado”.

Suma y sigue

La temporada 2024-25 ha terminado hace apenas unos días para el Zalaeta, volviendo a cosechar un gran resultado a nivel colectivo. Las coruñesas han quedado cuartas del grupo A, tan solo por detrás de La Laguna, Alcobendas y Leganés, tres equipos con mayor capacidad económica y diseñados para pelear por el ascenso de categoría. “La lucha se sabía que iba a estar entre esos tres equipos, que al final son clubes que fichan y tienen intención de subir. Se nota la diferencia cuando un equipo puede fichar y cuando no”, explica Eleonora Guzzi.



También ve bueno el cuarto puesto Noa Sánchez, pero “siempre se quiere más”. “Soy muy competitiva y, si lo pienso por ese lado, pienso en puntos o partidos que hemos perdido y que podíamos haber hecho más. Así que, el balance general es positivo, pero siempre queriendo más.

Batallas ajenas

Varias jornadas antes del final de la liga regular, el Zalaeta ya sabía que no tenía opciones de disputar la fase de ascenso. Sin embargo, seguían en su pelea particular con el Torrejón por la cuarta posición (o las primeras ‘del resto’).



Esa cuarta plaza no se terminó de definir hasta la última fecha, el pasado fin de semana. El Zalaeta llegaba con una ventaja de dos puntos sobre sus rivales (42-40), pero ambos equipos se vieron inmiscuidos en una batalla ajena a la suya. Las herculinas visitaban al Leganés, mientras que el Torrejón hacía lo propio con Alcobendas. Los dos equipos rivales estaban enfrascados en una pelea a tres bandas con La Laguna por ver quiénes eran los dos que conseguían billete para la fase de ascenso.



“Contra Leganés, en su casa además, evidentemente ya en el calentamiento se ve que ellas tienen mucha tensión”, recuerda Jorge Barrero.



“Si querían tener una mínima posibilidad, tenían que ganar. Entonces, ellas salieron al campo con todo porque era su última esperanza y nosotras tengo que decir que no entramos mal en los tres sets que jugamos. De hecho, tuve serios pensamientos de poder llegar tranquilamente a un 3-2, o incluso a ganarlo”, reconoce por su parte Eleonora Guzzi.



Finalmente, los tres equipos de arriba ganaron sus respectivos compromisos, por lo que la clasificación no se movió y fueron La Laguna y Alcobendas quienes se metieron en la fase de ascenso.

En el duelo particular entre Zalaeta y Torrejón, al perder también los dos equipos sus duelos particulares, las coruñesas mantuvieron la cuarta plaza por delante de las madrileñas.

Futuro incierto

A pesar de que la temporada competitiva ya ha terminado, el Zalaeta seguirá entrenando “un poco por seguir manteniendo la forma y el grupo”. Eso sí, a partir de la próxima semana, ya que esta ha sido de descanso. Aunque abril esté en sus primeros días, muchos equipos aprovechan ya este mes y el siguiente para empezar a planificar la próxima temporada y tantear a jugadoras.



En el caso del Zalaeta, tan solo una jugadora tiene su futuro definido al 100%. Inés Losada no seguirá formando parte del equipo, algo que el club sabía en el momento de su fichaje, ya que se marchará a Estados Unidos para jugar en la liga universitaria. “Me hace mucha ilusión, porque es una experiencia que quería vivir desde hace tiempo. Estoy contenta por cambiar de aires y emocionada por ir”, reconoce.



Por el momento, el club todavía no ha empezado a contactar con las jugadoras que conforman la plantilla actual para conocer sus intenciones de cara a la temporada 2025-26, pero muchas de ellas no lo tienen claro. “Yo, personalmente, no lo sé. Lo voy a decidir más adelante porque no es fácil con deporte y trabajo, van pasando los años y se hace más difícil la decisión”, dice Eleonora Guzzi.



“No lo sé la verdad. No tengo ni idea de qué equipo se puede plantear el año que viene, ni de los objetivos, ni de si estaré. No puedo decir que voy a estar al 100% porque tampoco sé qué va a ser de mi vida”, afirma Patricia Santos.



“Llega una edad en que siempre dices que es tu última temporada. En mi caso, creo que llevo cuatro años diciéndolo y en agosto, septiembre, me vuelvo a poner los playeros. Ahora toca descansar, pero seguiré entrenando y ya se verá lo que viene después”, explica Noa Sánchez.

La mezcla de veteranía y juventud cuajó a la perfección

Inés Losada (arriba) | Patricia G. Fraga

Debido a su bajo presupuesto, el Zalaeta tuvo serias dificultades para acudir el pasado verano al mercado de fichajes. El club incorporó a tres jugadoras jóvenes con gran proyección en Tania Alvite (1998), Inés Losada (2007) e Inés Ignacio (2007).



Alguna de ellas, pese a su juventud, ya contaba con experiencia en la categoría. Es el caso de Inés Losada, que estuvo tres temporadas en Superliga 2 con la Concentración Permanente de Soria, donde fichó con apenas 14 años. “El comienzo con este equipo fue diferente porque estaba acostumbrada a jugar con un equipo más joven. Al final, el hecho de saber que tienes compañeras con más experiencia que te pueden ayudar cuando tú no tienes el día, es quitarte presión”.



Noa Sánchez no sabía cómo “iban a encajar” las nuevas en el grupo, pero reconoce que la adaptación del equipo tardó “un entrenamiento” en llegar. “En cuanto nos juntamos, nos fuimos conociendo y empezamos a pasar horas juntas, las nuevas se hicieron muy bien al equipo”.

Adaptación

En el lado opuesto está la jugadora más veterana del equipo: Noa Sánchez, que le lleva 15 años de diferencia a las dos Inés. “A veces me sentía, más que mentora, la mamá de alguna”, afirma. “Intento enseñarles cosas tanto dentro como fuera del campo, para que ellas puedan seguir creciendo como jugadoras. Sobre todo a las de Soria, que venían de ser ellas las mayores, les ha venido bien estar esta temporada en un equipo con gente tan veterana en este deporte, porque para ellas también ha sido un cambio muy grande”.



“Nos han facilitado mucho las cosas. Ha sido bastante fácil la adaptación”, reconoce Losada, que regresó a su A Coruña natal tras su estancia en Soria. Dio sus primeros pasos en el voleibol en Calasancias y el año que viene estará en la liga universitaria de Estados Unidos.



Sin embargo, antes tendrá una cita muy especial como es el Mundial Sub-19 que se disputa en Croacia y Serbia. “Tengo muchas ganas, porque clasificar desde el europeo fue una sorpresa. No era algo que esperáramos porque España no suele estar entre los equipos más fuertes y pasamos como sextas de Europa. Tenemos un grupo complicado, pero vamos con todo lo que tenemos y a que sea lo que tenga que ser”, relata Inés Losada sobre la cita, que tendrá lugar entre el 3 y el 13 de julio.