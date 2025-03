Tato Ferruccio rubrica en Caldes el cuarto éxito consecutivo del Liceo (1-2)

El Liceo sufrió de lo lindo para, menos de 48 horas después de luchar hasta la extenuación con el Barcelos en la Champions, cosechar su cuarta victoria consecutiva en la OK Liga en su visita al Caldes.

El equipo vallesano, que había sucumbido en la primera vuelta por 7-2 en Riazor, fue un hueso durísimo para el Liceo. Los verdiblancos lograron los tres puntos gracias a un doblete de Tato Ferruccio, en su regreso al equipo tras cumplir finalmente tres partidos de sanción en lugar de cuatro.

Los primeros minutos trajeron la buena nueva del regreso de Pablo Cancela. Casi seis meses después de su operación de ligamento cruzado de la rodilla derecha y dos semanas después de recibir el alta médica, el coruñés volvió a saltar a la pista cuando aún no se había cumplido el minuto 10 de la primera mitad. El Liceo recupera un efectivo. Y qué efectivo. Un jugador de la casa y con amplia experiencia en algunos de los mejores equipos de Italia y Portugal.

No fue una buena primera parte del Liceo. Los verdiblancos apenas generaron situaciones ventajosas ante la portería de Arnau Martínez. Además, permitieron salir al contragolpe en numerosas ocasiones al conjunto vallesano. Sobre todo a partir del tiempo muerto solicitado en el minuto 11 por el técnico Eduard Candami. A Juan Copa no le gustaba lo que estaba viendo. Su descontento quedó patente en los dos tiempos muertos que solicitó en los últimos diez minutos del primer acto. El técnico verdiblanco puso firmes a sus jugadores. Primero en el minuto 15. Después, en el 22.

Las ‘copinas’, sin embargo, no surtieron efecto. El Liceo sufrió ante las posesiones más largas del Caldes en los compases finales del primer periodo. Y a poco más de un minuto del descanso, la pareja arbitral invalidó un gol del conjunto local. Carballeira cometió falta sobre David Gelmà justo cuando Xavi Gurri disparaba desde mediocampo y batía a Martí Serra. El silbato de los colegiados sonó claramente antes de que la bola agitase las redes de la portería liceísta.

La segunda mitad comenzó, o mejor dicho ni había comenzado, cuando el colegiado mostró la tarjeta azul a Carballeira y Gelmà. Algo se dijeron, seguramente relacionado con la falta del gol anulado, mutuamente que no gustó a uno de los colegiados, que envió a ambos al banquillo. Gelmà, máximo goleador del Caldes con 19 goles, seguía calentito y a los dos minutos de volver a la pista, en el 29, vio otra azul por protestas. Tato asumió la responsabilidad de la falta directa. El argentino levantó la bola pero la golpeó hacia abajo para sorprender a Arnau Martínez.

El partido se equilibró diez minutos después, cuando Arnau Xaus fue castigado con una rigurosa tarjeta azul por un choque de patines con, quién si no, David Gelmà. El joven de 18 años Marc Zanon caracoleó siempre hacia su derecha y batió de chut raso a Martí Serra. No pudo sumar el Liceo su sexta puerta a cero en 23 jornadas de OK Liga.

A seis minutos del final llegó el tanto decisivo. Tato Ferruccio recuperó en la línea de medios un pase de Gelmà punteado por Cervera y en un veloz contragolpe batió por segunda vez a Arnau Martínez. El Liceo estaba de nuevo al mando. Pero con cinco minutos por delante, cada equipo estaba con nueve faltas. La décima del Caldes llegó a 4:14 de la conclusión. Ferruccio se lanzó a por el hat-trick pero erró en su intento de subir la bola.

Juan Copa solicitó tiempo muerto a 3:09 del final. Martí Serra apareció poco después con una doble parada salvadora. El Liceo fue capaz de defenderse sin cometer la décima infracción. El Caldes disputó el último minuto sin portero. Los locales dispusieron de dos ataques en superioridad numérica. El portero verdiblanco detuvo el último disparo a 2 segundos del bocinazo para conservar la ventaja y dar el triunfo al Liceo.