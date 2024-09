Jacobo Copa: "No me gusta perder a nada y menos en un Mundial"

Jacobo Copa Chas (A Coruña, 2006) vestirá del 8 al 14 de septiembre la camiseta de la selección española sub-19 con el brazalete de capitán para disputar su primer Campeonato del Mundo, enmarcado dentro de los World Skate Games, una suerte de Juegos Olímpicos de los deportes de patín. El próximo gran jugador coruñés de hockey sobre patines cierra en Novara (Italia) una trascendental etapa en su trayectoria personal y deportiva.



La joya de la cantera del Dominicos y uno de los nuevos fichajes del Liceo, terminó sus estudios de secundaria, cambió el equipo de su vida por el club de sus amores y culminará en el Mundial un exitoso ciclo con las selecciones españolas inferiores. Bicampeón europeo sub-17 y plata continental sub-19, sueña con levantar la Copa del Mundo junto a su amigo Miki Escala antes de centrarse en el Liceo y empezar un ciclo de grado superior en Transporte y Logística.

¿Qué significa para usted llevar la camiseta de España en y portar el brazalete de capitán en un Mundial?

Llevar la camiseta y ser capitán de España en un Mundial es un orgullo. Y más aún hacerlo junto a mi gran amigo Miki Escala, que llevamos cuatro años juntos en la selección. Nos da un plus de confianza y ganas para competir al máximo y esperamos volver a levantar la copa los dos juntos.



¿Compensa un Mundial todos los meses de concentración lejos de casa?

Llevo cuatro veranos concentrándome los meses de agosto y septiembre con la selección. Cuesta porque hay momentos de altibajos, separado de mis amigos y mi familia. Estoy todo el día pensando en el hockey y me pierdo muchas cosas, pero son sacrificios que me toca hacer como deportista y me considero un privilegiado por poder vivir todo esto.

Tengo que hacer sacrificios: me hubiese gustado ir de Interrail con mis amigos

¿Qué es lo que más le ha dolido perderse este verano?

Me hubiese gustado ir de Interrail con mi grupo de amigos del Dominicos de toda la vida, que somos seis, para despedirme de algunos de ellos, que se van a estudiar a Madrid.

El Mundial Sub-19 también puede ser una despedida para otro grupo de amigos, los de la selección.

Eso es. Puede que sea nuestra última vez compitiendo juntos y por un Mundial, que son palabras mayores. Eso también nos da un plus. Es una oportunidad de oro y no la podemos dejar escapar.

El coruñés, durante una visita a dxt campeón tras lograr su segundo título europeo sub-17 | Patricia G. Fraga

España siempre parte como favorita en los grandes campeonatos. ¿Supone una presión extra?

Siempre que me pongo la camiseta de la selección quiero ganar. No me gusta perder a nada. Y mucho menos en un Mundial. ¿Presión? Estamos muy tranquilos, con muchas ganas, confiamos en nosotros mismos y en el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Llevamos preparándonos para esto no sólo desde agosto, sino que nos concentramos en las últimas Navidades, en Semana Santa y el mes de junio.

Los rivales son los mismos de siempre: Argentina y Portugal. ¿Alguno más?

En la categoría sub-19 todos son favoritos: Portugal, Argentina, Italia… Físicamente y tácticamente es una categoría muy difícil, hay muchos jugadores que ya juegan en primeros equipos profesionales… Portugal, con Viti, Martim Costa o Diogo Lemos; Argentina, que siempre tiene algo especial pero no sabemos qué es, o Italia, que es la anfitriona y tiene un plus delante de su gente. Pero no sólo jugamos estas cuatro selecciones, las demás también son buenas.

Independientemente del rival, el primer partido siempre es el más complicado

El debut es contra Suiza, ¿más asequible?

Independientemente del rival y de su nivel, el primer partido siempre es el más complicado, al menos para mí porque salimos con algo de nervios, tenemos que adaptarnos a la pista y al contrario porque no lo conocemos tanto.

Llegaron el viernes a Italia, ¿le ha dado tiempo a hacer turismo?

Dimos un paseo por Novara, que es un pueblo muy bonito, como todo lo que hay en Italia, pero estamos aquí para jugar, no venimos de turismo (risas).

No todo va a ser hockey, ¿qué hace para desconectar?

Hablo mucho con Bruno [Saavedra, excompañero en el Dominicos, ahora en el Liceo y antes en las selecciones españolas]. Nos conectamos por el móvil al Brawl Stars, un videojuego, y hablamos por los cascos mientras jugamos por parejas. También estoy con los test de autoescuela porque me estoy sacando el carné de conducir. Me viene bien para desconectar un poco de tanto hockey.

¿Ha tenido tiempo para ver los partidos del Dépor?

Sí. El único fin de semana que tuve libre para ir a Coruña pude ir a ver al Dépor en Riazor y ganamos. Soy un forofo desde que iba de pequeño con mi tío Gabriel. Me acuerdo cuando aún estaba en Primera, de Lucas Pérez antes de que se fuese al Arsenal y de un 2-1 al Barça con goles de Joselu y Álex Bergantiños.

Me gusta mucho ver al Dépor con gente de la casa, me encantaría conocer a Mella

¿Es socio?

No soy socio porque paso mucho tiempo fuera de casa y no quiero quitarle un abono a otra persona que pueda ir siempre a Riazor, pero voy a todos los partidos que puedo.

¿Qué espera del nuevo proyecto blanquiazul en el fútbol profesional?

Me gusta mucho ver al Dépor con gente de la casa, como Lucas Pérez, David Mella, Diego Villares, Dani Barcia…

Jacobo, en su presentación como nuevo jugador del Liceo más koruño de la historia | Javier Alborés

¿Con cuál de ellos se iría a tomar algo?

Me encantaría conocer a Mella. Ver a alguien como yo, de mi ciudad, y que sólo me lleva un año, ascendiendo como protagonista, es un orgullo para cualquier coruñés…

Volvamos al hockey: se ha perdido tres semanas de pretemporada con el Liceo y van a ser cuatro.

El cajón del Liceo está cerrado. Ahora tengo abierto el de la selección. Me hubiese gustado hacer la pretemporada desde el principio, pero un Mundial no se juega todos los días. Y vuelvo el 16, a tiempo para la gira en Portugal.

Sabía que tarde o temprano iba a decir adiós al Dominicos, fue una decisión difícil

¿Está en contacto con sus nuevos compañeros?

Tuve la gran suerte de compartir momentos con César Carballeira durante la concentración de la selección, he hablado con Dava [Torres] para preguntarle cómo va todo y todos los días hablo con Pablo Cancela [su padrino, además de compañero].

¿Y con Juan Copa, su padre y además entrenador?

Hablamos casi todos los días, como en cualquier relación de padre e hijo, de cómo estamos y dejando un poco de lado el hockey, aunque en nuestro caso es difícil porque somos unos frikis.

¿Le ha costado cerrar la etapa del Dominicos?

Sabía que tarde o temprano iba a tener que decir adiós a Dominicos. Fue una decisión difícil porque es el lugar donde me he formado tanto deportiva como académicamente y porque dejo atrás a muchos amigos, pero me voy con la conciencia tranquila porque sé que he hecho las cosas bien y que la gente me quiere. Voy a ser del Dominicos toda la vida y seguiré yendo a apoyar al equipo a Monte Alto siempre que pueda.

¿Con qué momentos y personas se queda después de tantos años?

Me quedo con el Campeonato de España Juvenil que ganamos en casa delante de toda nuestra gente y con mi debut en el primer equipo a los 15 años. Manu Togores [entrenador del primer equipo] me dio la oportunidad en un partido contra el Jolaseta. Me dijo “Jaco, sal” y yo pensé que era una broma porque éramos dos Jacobos en el banquillo. Estaba acojonado (risas). Además de Manu, Jorge Varela, el delegado, fue una persona muy importante para mí, y por supuesto mis compañeros en el equipo campeón de España: Álex Pedreira, Mateo García, Jacobo Pérez, Pepe Almoyna, Antón López, Iago López, Gonzalo Varela, Álvaro Ramírez y Luis Bouzada.

Chupito, como le llaman sus allegados, conquistó el Campeonato de España juvenil con el Dominicos en 2022 | Javier Alborés