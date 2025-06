El ‘infierno’ que espera al Liceo en Reus

“Nosotros creemos en ella” es el eslogan con el que el Reus alienta la remontada contra el Liceo en las semifinales de los playoffs. La eliminatoria llega a la localidad tarraconense con un 2-0 a favor de los verdiblancos después de que estos ganasen la semana pasada los dos primeros partidos. Ahora les espera un infierno en el Palau d’Esports, la temida Bombonera, que recientemente fue el escenario de una gran remontada local, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions de 2018, y de la octava OK Liga liceísta en 2022. Mañana a partir de las 21.00 horas será el primer asalto, el tercero de una serie que si hace falta continuará el domingo a las 12.15 horas. En caso de empate, el quinto y definitivo sería el martes, de vuelta en A Coruña.



“El club ha hecho un llamamiento y la afición siempre responde”, confía Marc Libiano, periodista del Diari de Tarragona que cubre habitualmente la información del equipo local y que apunta a que el vínculo entre el público y los jugadores se ha estrechado a lo largo de este curso: “La grada se ha identificado mucho con ellos porque hay mucha gente de la casa”.

Javi Torres - RADIO GALEGA

“Cuando el Liceo fue campeón hubo de todo, yo pasé alguna situación desagradable”



Algo parecido a lo que está pasando en A Coruña, con la plantilla con más jugadores de la ciudad en su historia (cinco, seis si contamos a Bruno Saavedra, nacido en Santiago). “Son dos proyectos muy paralelos en ese sentido, también con dos entrenadores de la casa, que sienten mucho lo que es el club”, analiza, “pero Riazor es muy grande, en el pabellón de aquí la gente está casi tocando a los jugadores y los equipos sienten muy cerca y muy encima al público”.

Un día muy tenso



Javi Torres, periodista de Radio Galega, sufrió este ambiente en 2022, cuando el Liceo se proclamó allí campeón de Liga al ganar el tercer partido de la final después de haber hecho lo propio con los dos previos en casa. “Fue un día muy tenso”, resume el ourensano, coruñés de adopción. “Fue una gran experiencia, me gustó ir allí por ver la pasión con la que se viven los partidos y porque se respira hockey por los cuatro costados”, añade, aunque reconoce que hubo momentos complicados. “Al Liceo ya le costó entrar en el pabellón, hacía un calor tremendo y cuando se acabó el partido y se proclamó campeón, fue tremendo lo que vivieron allí, hubo de todo e incluso yo también pasé por alguna situación poco agradable”, recuerda, aunque quiere dejar claro que “en líneas generales” la afición fue de diez: “Tienen un pabellón perfecto para apretar, es una auténtica olla a presión”.



Libiano también estaba allí. “Yo creo que el Reus actual es un equipo más fiable que aquel”, señala aunque pueda parecer contradictorio. “En aquella ocasión el Reus sorprendió al eliminar en las semifinales al Barça. Pero yo creo que tenía menos profundidad de banquillo que ahora”, valora y vaticina que lo normal es que haya un quinto partido. “Son dos equipos muy parejos y el 2-0 no refleja lo que son las dos plantillas, lo normal es que se hubiesen intercalado los resultados, victoria y derrota. Sin embargo, el Reus no compitió bien en el segundo partido, me sorprendió, creo que ese y el de Barcelos en casa en la Champions (0-4) debieron ser los únicos del año”, arguye.

Los capitanes liceístas César Carballeira y Dava Torres levantan el trofeo de la OK Liga 2022 en Reus | HC LICEO

Batallas históricas



La rivalidad del Reus y el Liceo va mucho más allá de las finales de la OK Liga en 2022. Rojinegros y verdiblancos son dos clásicos del hockey patines en España, los dos equipos más laureados detrás del Barça. Solo en la localidad catalana se han visto las caras 64 veces con un balance de 33 victorias locales por diez empates y 21 triunfos liceístas, el último e inolvidable, aquel 2-5 en el tercer partido de las finales por el título de la OK Liga.



Los duelos calientes son historia de este deporte, con algún nombre ilustre de por medio en sus primeros años en el periodismo: “Era una rivalidad tremenda, pero años atrás, en los 80 y los 90 era todavía peor. Andreu Buenafuente era el que retransmitía los partidos del Reus”, recuerda Torres.



Curiosamente en los 80 dominó el Liceo con seis victorias por cinco derrotas y tres empates. En los 90 cambiaron las tornas y, en la segunda mitad de la década, el equipo coruñés llegó a encadenar ocho derrotas consecutivas. De hecho no volvió a ganar un partido en Reus hasta 2003, en la final de la Supercopa de Europa (1-3), una victoria que le valió su quinta corona en el trofeo continental.

33 victorias

suma el Liceo en Reus contra su rival, la última cuando conquistó la OK Liga de 2022.



El narrador de Radio Galega reconoce rasgos identitarios similares en los dos semifinalistas: “Son los equipos con más mentalidad competitiva que he visto nunca. El Liceo demostró una personalidad tremenda en aquella final, un carácter tan ganador...”.



Con 2-0 a favor de los verdiblancos, el Reus tiene toda la presión sobre sus patines. Son los playoffs. Ganar o irse a casa. Pero juega a favor con el ambiente que le espera al Liceo en el Palau d’Esports, un arma de doble filo que los locales tendrán que controlar: “El factor pista es importante, pero en equipos jóvenes es fácil dejarse llevar por la ansiedad y será muy importante controlar el factor emocional”, advierte Libiano, que destaca otra característica parecida entre las dos plantillas, el bloque de jugadores jóvenes que ya son presente y futuro del hockey patines nacional.



En el grupo que dirige Juan Copa destaca el crecimiento de su hijo Jacobo Copa (19 años), Bruno Saavedra (20) y Nil Cervera (21), aunque ninguno de los tres formó en el patio del colegio Liceo La Paz, como César Carballeira (29), el verdadero exponente de la cantera verdiblanca.

De la casa



El Reus ha promocionado a varios chicos de la casa en las últimas temporadas: Guillem Jansà (20 años), Pol Mulet (20), Roger Fargas (19), Pol Martínez (19), Nil Viña (19) o Carles Casas (19), con una cuota de protagonismo menor que los jóvenes liceístas. Los que tiran del carro en el bloque de Jordi García son los veteranos, pero con un punto a su favor. “Los chicos se conocen el sistema a la perfección. El Reus B juega igual”, matiza el periodista del Diari de Tarragona, que destaca la fortaleza del equipo catalán en su pista.



En la OK Liga suma once victorias como local (la última contra el Noia en los playoffs) por dos empates y una única derrota, contra el Barça. En la Champions solo cayó en la fase de grupos contra el Barcelos y el Noia y en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Benfica. En su última visita el Liceo encajó un doloroso 8-2, aunque el resultado era intrascendente para la clasificación.

Marc Libiano - DIARI DE TARRAGONA

“La grada está casi tocando a los jugadores, sienten al público muy encima”



“El Reus siempre ha sido un equipo muy fuerte en su casa. Aquí han perdido grandes equipos esta temporada: el Barça, el Porto [en la Champions] y el Liceo”, recuerda Libiano, que destaca además la propuesta de su entrenador, un plan que ha calado en sus pupilos: “Jordi García tiene el tipo de jugadores que mejor se adaptan a lo que es él como entrenador, con los equipos muy estructurados. Todo muy controlado. Los amarra mucho. El Reus es uno de los equipos de Europa que más claro tiene a lo que juega”, abunda el periodista.



El Liceo se entrenará hoy en Palacio de Riazor y emprenderá su viaje mañana, el mismo día del tercer partido, con la intención de aprovechar su primer match-ball para alcanzar la final de la OK Liga. Tendrá que superar a un equipo rocoso, que le tiene tomada la medida en los últimos enfrentamientos y que, además, estará alentado por su ruidosa e infatigable hinchada, en uno de los escenarios más míticos del hockey nacional. Nadie dijo que fuese fácil.