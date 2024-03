Análisis del Liceo-Barça: un Clásico en verde y blanco

La victoria del Deportivo Liceo en el Clásico puso fin a la histórica racha del Barça en la OK Liga: 55 partidos sin perder. No caía el equipo azulgrana en la fase regular desde el 5 de marzo de 2022, también contra el Liceo y en Riazor. Para analizar el último gran duelo del hockey patines nacional hablamos con los entrenadores de los equipos coruñeses de OK Plata: Manu Togores (Dominicos), José Ramón López Regos (Ordes) y Tomás de Llano (Escola Lubiáns).

Partido largo y marcador corto

Ya lo dijo el capitán Dava Torres al término del partido: “Todas las veces que conseguimos ganarle al Barça fue con un marcador bajo, pensamos que es la clave”. Y lo secunda De Llano: “Llegar al descanso con un 0-0 era importantísimo con el fin de hacer el partido largo“. López Regos cree que “la primera mitad estuvo muy cerrada, con muchas batallas tácticas y las defensas se impusieron a los ataques”, mientras que Togores cree que “a pesar del 0-0 al descanso, el partido estaba más para el Liceo, que desde el principio impuso su estilo agresivo cuando juega en casa”.

Defensa y posesión

El equipo coruñés erigió un auténtico muro para frenar la efectividad del ataque barcelonista, eso sí, lastrado por las bajas de Pau Bargalló y Xavier Barroso, y que sólo vio portería a través de la bola parada. De Llano destaca tres claves: “La brillante defensa del Liceo, las posesiones largas y con finalizaciones acertadas para dificultar las transiciones rápidas del Barça y una rotación a un ritmo altísimo”. Togores coincide en un ataque liceísta “muy bien estructurado en el cuatro para cuatro, sin dejar correr al Barça, que es muy peligroso” y José Ramón señala la capacidad de resistencia: “Es muy difícil evitar que el Barça te domine, pero en esos ratos aguantó achicando agua”.



El que golpea primero...

Los entrenadores consultados por este diario coinciden en la importancia del 1-0, obra de Dava en el minuto 33, y en la parada de Martí Serra con 1-1 en el marcador. “Fue muy importante porque estaba amenazado por las faltas”, recuerda López Regos. “Con el 1-0 se le ponían las cosas muy de cara, pero la clave, sin duda, fue la segunda directa que falló Alabart con 1-1”, añade De Llano. “Cuando el partido se rompió un poco, con la bola parada y más situaciones de gol, Serra, César y Dava estuvieron muy bien, el Liceo fue justo vencedor”, opina Togores.

Sociedad y gestión

Con el 1-1, César Carballeira fue el encargado de rematar la faena. El 2-1 llegó tras un bloqueo y continuación con Dava: “Lo hacen tan bien que es prácticamente indefendible”, valora Jose Ramón. “La gestión en los últimos minutos fue fantástica”, agrega Tomás. Y cierra Togores: “El Liceo fue superior en el enfoque del partido y al Barça le costó mucho, nunca estuvo cómodo. A Coruña era el sitio donde tenía que perder”.