Diego Ramos Maneiro, el prometedor jinete coruñés que mira hacia Los Ángeles 2028

Diego Ramos Maneiro (A Coruña, 23 años) ya no es una promesa, es una realidad de la hípica nacional. Es el único jinete español de saltos con obstáculos que tiene una Beca Podium, un programa de ayudas para deportistas de élite con aspiraciones olímpicas. El joven coruñés mira con ambición hacia los próximos Juegos de Los Ángeles 2028, aunque no solo depende de él.



“Primero se tiene que clasificar el país, que es bastante complicado, y después la selección elige a los cuatro mejores jinetes para ir a los Juegos”, recuerda Diego, que empezó a montar a caballo a los 10 años de edad casi por casualidad, aunque siempre le gustaron los animales. “Fue acompañando a mi hermano mellizo a dar una clase de equitación, a mí no me hacía mucha ilusión. No sabía que me gustaban tanto los caballos hasta que me subí a uno”, rememora.



Promesa de los saltos desde edades muy tempranas, se centró más en el aprendizaje que en la competición hasta que detectó que todas las miradas se fijaban en él: “Siempre le he dado más importancia al proceso de crecer que a los resultados, pero cuando tienes mucha gente alrededor diciéndote cosas te las acabas creyendo”, asume.



Ramos Maneiro se prepara desde hace unos años en Bélgica bajo la supervisión del experimentado jinete olímpico Jos Lansink. “Los mejores profesionales del mundo están en esta zona. Vine aquí para seguir formándome y descubrir a dónde puedo llegar en el panorama internacional”, ambiciona el coruñés, que entrena toda la mañana y parte de la tarde sin descuidar sus estudios en Administración de Empresas.



Segundo clasificado en el CSI 4* de Casas Novas en 2024, este año aspira a seguir progresando, con especial hincapié en la parte mental: “Aunque uno de mis puntos fuertes es la cabeza, también es una de mis debilidades. Me guío por mi instinto y me dejo aconsejar poco”, reconoce Diego, cuyo ídolo es Rafa Nadal. Como el mejor deportista español de la historia tiene un sueño: ser campeón olímpico. El primer paso es llegar a Los Ángeles 2028.

Paralelismo con la Fórmula Uno

Diego Ramos Maneiro compara la hípica, una disciplina en la que los jinetes necesitan domar al caballo para sacar el mejor rendimiento, con la Fórmula Uno, en la que los pilotos tienen que dominar al coche para lograr buenos resultados.



“Cuanto mejor es el piloto o el jinete, mejor camufla los fallos o desequilibrios del coche o el caballo, sacándole así un mejor partido. La única diferencia sería que en la F1 los detalles técnicos del coche en cada Gran Premio son muy similares y en los caballos eso es imposible. Lo importante es encontrar el equilibrio en el binomio. Si el peor piloto o jinete tuviese el mejor coche o caballo, seguramente no quedase de los últimos en el campeonato”, expone el joven jinete coruñés, que destaca precisamente por su equilibrio y sensibilidad con los equinos.