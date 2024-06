La afición del Leyma no tiene motivos para la alarma

Los usuarios de las redes sociales, ese mastodóntico tribunal popular de cuentas, han empezado a pedírselas a la directiva del Basquet Coruña, uno de los tres clubes de la ACB 24/25 que no ha oficializado renovación o fichaje de jugadores. Una falta de movimiento que contrasta con la veloz firma de la continuidad del técnico Diego Epifanio, plasmada cinco días después de lograr el ascenso.



No obstante, la alarma no está del todo fundada. La primera renovación naranja después de la temporada 22/23 no llegó hasta el 10 de julio, fecha del anuncio de que Alex Hernández seguiría jugando en A Coruña. Tres días después fue el turno de Aleix Font. La cadena la completaron Atoumane Diagne (17 de julio), Yunio Barrueta (19), Olle Lundqvist (22), Ingus Jakovics (26) y Alex Galán (28).



La serie de fichajes arrancó el último día del séptimo mes del año, con Sean McDonnell. Al californiano le siguieron Goran Huskic (1 de agosto), Sebastian Aris (4), Pablo Hernández (7) y la –guinda del pastel, Beqa Burjanadze (18), un décimo segundo jugador que no entraba en los planes de Epi.



A día de hoy, no hay información alguna que sitúe a ninguno de los 12 héroes del ascenso en otro equipo. Alex, Lundqvist, Huskic y Burjanadze firmaron por una temporada con opción a otra por objetivos. Todo apunta a que ese objetivo se ha cumplido.



El vigente campeón, el Real Madrid, y el también ascendido Força Lleida son los otros clubes que todavía no han renovado o fichado. En el caso del conjunto blanco todo son bajas. Sergio Rodríguez y Rudy Fernández ponen el punto final a sus carreras, mientras que Carlos Alocén y Vincent Poirier no han sido renovados.



El club catalán, por su parte, está en prácticamente la misma situación que el Basquet Coruña: sólo cuenta con técnico. Aunque Gerard Encuentra firmó la ampliación mucho antes que Epi; el pasado enero se comprometió hasta 2026. Además, ya ha perdido al pívot Kur Kuath, uno de los pilares del salto de categoría, que se ha ido a la Bundesliga.



La pasada ACB arrancó el 23 de septiembre, dos semanas antes que la LEB Oro. La Asociación de Clubes de Baloncesto todavía no ha anunciado la fecha de inicio del nuevo torneo de la regularidad, pero ayer mismo anunció las fechas de la Supercopa: 21 y 22 de septiembre, con lo cual la liga debería arrancar una semana después.

Una semana más



Una semana más de margen respecto al último curso, que validaría, al menos sobre el papel, que la directiva del Basquet Coruña no haya movido más ficha que la del entrenador. Una semana a mayores para confeccionar la plantilla. Una semana más de margen de maniobra que deberían bastar para atenuar la creciente intranquilidad de la –muy– creciente marea naranja.