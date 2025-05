Karlis Silins: “Diría que nos faltó algo de disciplina y suerte”

Karlins Silins (Riga, Letonia, 1997) llegó en marzo para reforzar el juego interior del Básquet Coruña. En su debut contra Manresa dejó uno de los highlights de la temporada tanto del club como de toda la liga con un mate espectacular por encima de un rival. Desde entonces, Silins ha participado en todos los encuentros que ha disputado el Leyma, superando los veinte minutos en los dos últimos.



Su mejor actuación en cuanto a valoración tuvo lugar en la visita al José María Martín Carpena de Málaga, donde se fue hasta los catorce puntos, tres rebotes y un robo para diecisiete de valoración. El letón ha dotado de mayor movilidad al juego interior del Básquet Coruña, algo que el equipo venía demandando varias jornadas debido al tipo de defensa de bloqueo directo que realizaba.



Además, ha supuesto una nueva amenaza ofensiva desde el triple, pero también a través de continuaciones tras bloqueo, con las que consigue acudir a la línea de tiros libres con frecuencia. A pesar de haber tenido un buen rendimiento a nivel individual, el equipo solo ha ganado dos partidos desde su llegada, contra Granada y FC Barcelona, ambos en el Coliseum y frente a la afición coruñesa.

¿Cómo valora la temporada?

Para mí, personalmente, ha sido muy interesante jugar en dos ligas como la italiana y la española. Dos ligas que están consideradas entre las mejores de Europa. Poder ver los distintos estilos y equipos que juegan en estas ligas ha sido interesante para mí.

¿Qué fue lo que más le atrajo de la ACB y del club para tomar la decisión de venir?

La ACB es considerada como la mejor liga de Europa, así que no necesitaba encontrar más motivación. Era un reto para mí y quería ver si era capaz de jugar aquí y ser eficiente en esta liga. Ha sido interesante jugar estos partidos.

Si llegamos a ganar un par de esos partidos en los que estuvimos cerca, el escenario sería diferente

¿Veía la situación del equipo como un reto?

No mucho. Por supuesto, la situación del equipo, intentando evitar el descenso, era difícil. He estado en esa situación otras veces en Italia y Alemania. Nunca es fácil, pero tienes que intentar mejorar y ganar partidos, eso es lo que estamos intentando hacer.

¿Por qué cree que no se ha conseguido el objetivo de la salvación?

Hubo una serie de partidos en los que jugamos muy bien y perdimos al final. Diría que quizás nos faltó algo de disciplina y algo de suerte. Si llegamos a ganar un par de esos partidos en los que estuvimos cerca, el escenario sería diferente. Pero es deporte, es baloncesto, en este momento ya solo podemos mirar hacia delante.

¿Cómo se ha visto a nivel personal en estos partidos?

Llegar a un equipo nuevo hacia el final de la temporada no es fácil. Es la primera vez que cambio de equipo durante la temporada, así que fue una experiencia de aprendizaje el entender cómo funciona el sistema, el entrenador, los compañeros... Pero ha sido divertido.

La ciudad es increíble, es un sitio precioso para vivir. No tengo quejas a ese respecto, salvo quizás el tiempo, que podría ser algo menos lluvioso

En su debut contra Manresa dejó una jugada para el recuerdo.

El primer partido solo quería salir y hacer lo que sé hacer. Obviamente, se dio ese momento del mate y va a ser un gran recuerdo para mí, mi primer partido en ACB.

¿Fue fácil adaptarse a la ciudad y al equipo?

Sin duda. La ciudad es increíble, es un sitio precioso para vivir. No tengo quejas a ese respecto, salvo quizás el tiempo, que podría ser algo menos lluvioso, pero no me quejo para nada. Con respecto al equipo, aquí todos son profesionales y te ayudan a sentirte como en casa, tanto los compañeros como el cuerpo técnico. No fue difícil.

¿Qué le pidieron los entrenadores al llegar aquí?

Antes de pedirme cosas específicas, me pidieron que viniese cada día, me esforzara y tratase de dar buena energía al equipo. Los aspectos tácticos vinieron más tarde, cuando los entrenadores y yo aprendimos más sobre el otro. Hablamos sobre cómo usarme mejor en situaciones de ‘pop’, jugar a veces como cuatro o usar mi velocidad en defensa. Son aspectos tácticos de los que hablamos más adelante.



El resultado es el que nadie quería en Coruña, pero es baloncesto y tenemos que salir, luchar, disfrutar del partido y dar lo mejor de nosotros a la gente que nos apoya

¿Cómo les han afectado las bajas de Thompkins y Heurtel y la salida de Taylor?

Cuando construyes relaciones con compañeros y les pasa algo o se van, no es un momento sencillo para el equipo. Pero esto es deporte profesional y es algo común, estas cosas pasan. Hay lesiones y traspasos, así que tienes que seguir hacia delante con la gente que está aquí.

¿Cuál es el objetivo en los dos partidos que quedan?

No puedo hablar por el equipo, pero sí por mí mismo. Creo que el objetivo es salir y jugar esforzándonos al máximo, intentando sacar emociones positivas de esto, porque el resultado es el que nadie quería en Coruña, pero es baloncesto y tenemos que salir, luchar, disfrutar del partido y dar lo mejor de nosotros a la gente que nos apoya. Eso es lo que tenemos que intentar hacer.

¿Qué le parece la afición de A Coruña?

Son increíbles. Cada partido en casa está casi lleno y es un ambientazo. Además, cuando jugamos fuera, siempre hay gente que viene sea donde sea y nos apoya. Nos sentimos apoyados y lo agradecemos muchísimo.

Es una gran sensación el sentirte aceptado y apoyado por los aficionados

¿Le gusta el mote de ‘Carliños’ que le han puesto?

(Risas). Sí, es divertido. Me llevó un poco entender que lo cantan por mí, que ese soy yo. No sé en qué partido fue, pero al salir un aficionado vino y me dijo que cuando dicen ‘Carliños’ va por mí. Es una gran sensación el sentirte aceptado y apoyado por los aficionados.

¿Ha pensado en quedarse la próxima temporada?

Siempre es una posibilidad, pero ahora mismo no lo sé. Siendo honestos, no puedo darte una respuesta. Primero tengo que acabar la temporada y entonces ya se verá.

Entiendo que entonces no ha habido ninguna conversación con el club por el momento.

Conmigo personalmente, no la ha habido.