Epi: "Ni Epi fue la solución en su momento ni será un problema en caso de que tengan que tomar decisiones"

El Básquet Coruña vuelve a casa tres semanas después del último partido en el Coliseum. Los herculinos se miden este sábado en el Coliseum (20.45 horas) al otro equipo que ocupa posiciones de descenso, el Covirán Granada. Un conjunto del que Diego Epifanio destaca "sus registros ofensivos". "Es un equipo que complica mucho los partidos y que se agarra con su capacidad de trabajo defensivo".

El Leyma ha tenido unos días extra de descanso tras ver aplazado su choque de la pasada jornada contra Casademont Zaragoza debido a la disputa de la Final Six de la Euroliga femenina en la ciudad aragonesa. A pesar de ello, el equipo sigue arrastrando algunas molestias físicas y el técnico espera poder tener ya hoy miércoles a todos los jugadores a su disposición para entrenar, incluido Thomas Heurtel.

"Defender el escudo"

La situación clasificatoria del Leyma es altamente complicada, ocupando la última posición con cinco victorias y a otras tantas de los puestos de salvación. "Lo que tenemos que hacer es disfrutar dentro de la mala situación para que nuestros aficionados también se lo pasen bien. Pelear para proteger y defender el escudo lo mejor posible. Aún quedan muchos partidos", afirmaba Epi en rueda de Prensa. Otra de las claves para el entrenador en estos últimos partidos de temporada es tratar de mantener enganchado al público coruñés: "Intentar que la ilusión que se ha generado en el proyecto no se desvanezca".

El equipo sigue tratando de trabajar el aspecto mental, clave para sobrellevar una mala racha como la que vive el equipo. "Es una situación bastante incómoda para todos, difícil. Tenemos que dar nuestra mejor versión y tratar de ayudarnos. Cada persona llevará sus cargas y, dentro de lo que depende de nosotros como grupo, vamos a intentar limpiar nuestras cabezas e intentar pensar no en la temporada que viene ni los números de cada uno, sino darle importancia a lo que significa el bloque".

Centenario

Diego Epifanio cumplirá este sábado su partido número 100 como entrenador del Básquet Coruña, una cifra a lo largo de la que "habrá habido muchas cosas buenas y muchas cosas malas". El técnico se mostró "muy agradecido al club". "El club siempre apostó por mí, me apoyó, me ayudó. No perdimos la fe ni la energía en ningún momento y eso nos dio la oportunidad de jugar una Copa Princesa y ganar la liga", recuerda.

"Mi experiencia, sobre todo con lo que te quedas luego que es lo personal, una vez que salga del club (que no sé cuándo va a ser) es muy positiva. Es una situación agridulce, no sabía que eran 100 partidos y seguro que alguno piensa que son demasiados, pero habla de la buena sintonía que hemos tenido el club y yo", explica Epi.

Preguntado sobre si seguiría el año que viene entrenando al Leyma, el burgalés contestaba: "El año que viene queda muy lejos, no es una pregunta para Epi. El club tiene que tomar sus decisiones. Siempre he estado a disposición del club, cuando acabe esto ya hablaremos. Ni Epi fue la solución en su momento ni será un problema en caso de que tengan que tomar decisiones. Si consideran que Epi tiene que seguir en la categoría que sea ya hablaremos, y si consideran que no, cero problemas. He tenido la suerte de dirigir cien partido y ojalá puedan ser doscientos, claro que sí", sentenció.

Thompkins, MVP de marzo

Trey Thompkins ha sido elegido por los aficionados coruñeses como el mejor jugador del equipo durante el mes de marzo. Durante los cinco partidos disputados, Thompkins promedió 17,4 de valoración. No es su primer premio de la temporada, algo por lo que se mostró "agradecido". A nivel estadístico, está firmando su mejor año en ACB. "Me siento bien. Estoy sano y hambriento, solo quiero jugar buen baloncesto y estoy ilusionado por lo que pueda venir".

Sobre la situación del equipo, Thompkins afirma que ha estado centrado en "el trabajo diario e intenar ser mejores individual y colectivamente". "Creo que todavía tenemos trabajo por hacer. No está acabado hasta que está acabado", añadió.