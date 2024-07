Bruno Camblor: “Tuve otras ofertas para seguir en el fútbol, pero decidí abandonarlo”

Bruno Camblor (Gijón, 1978) es uno de los fisioterapeutas (junto con Edu Seoane) del Leyma Coruña. Su historia comienza en los Campos de Mareo, lugar donde las jóvenes promesas del Sporting de Gijón se forman para ser profesionales. Empezó como portero de fútbol defendiendo las redes de la portería... para acabar en el mundo de las redes, pero de la canasta.



Nos citamos con Bruno para conocer su curiosa historia, por la que cambió el fútbol por la fisioterapia deportiva. Un viaje de Gijón a A Coruña, que de momento ha sido de sólo ida.

¿Ha descansado después de la intensa temporada pasada?

Todo bien, disfrutando de estos días lo que puedo ya que estamos concentrados trabajando ya.

¿El equipo está empezando ya los entrenamientos?

Sí, estamos ya trabajando poco a poco pero ya con buena carga física.

En la actualidad es fisio del Leyma, ¿cómo empezó su carrera profesional? ¿Siempre le interesó el deporte?

Siempre me gustó el deporte en general. Yo empecé en TAFAD [Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas], luego estudié Fisioterapia. Pero ya en ese momento estaba jugando en la cantera del Sporting de Gijón, y gracias a eso pude jugar en el primer equipo del club de mi ciudad.



Hábleme más de su carrera como portero...

Yo entro en la cantera del Sporting, estoy dos años en cadetes, luego tres en el juvenil, y tres o cuatro en el Sporting B. Luego de eso, me marcho a la Cultural Leonesa, estoy un año y finalmente me retiro con 26 en el Real Avilés Industrial. Allí tuve una mala experiencia deportiva ya que el equipo se deshace por problemas económicos.

Trabajas como un loco y al llegar arriba no tienes las oportunidades que esperas

¿Por qué decide abandonar su carrera como futbolista?

Al final estás muchos años trabajando como un loco y cuando llegas arriba no tienes las oportunidades que esperas. Tuve la suerte de jugar en el primer equipo algunos partidos por la lesión del portero titular. Tuve otras ofertas para seguir como portero en Asturias, pero algunas experiencias negativas me motivaron a marcharme. Entré en una clínica en Gijón y decidí abandonar el fútbol.

¿Y cómo acaba aquí, trabajando para un equipo de baloncesto en A Coruña?

En la primera clínica que estuve en Asturias sufrí problemas laborales, estuve en algunas clínicas más dos o tres años. Luego de eso empiezo a mandar currículums por clínicas de Asturias, de León y una de A Coruña. Ésta fue una oferta del Quirón, que es un centro coruñés. Justo cuando llego, esta clínica alcanza un acuerdo de colaboración con el club. Me comentan que necesitan un fisioterapeuta con experiencia en el deporte, ya que no había staff médico en el Leyma y entonces dije que sí a la oferta. Lo hice con Carlos Lariño, que es el médico del club en la actualidad. Y desde 2012 hasta ahora.

¡Desde 2012! Justamente el año que el club llega a LEB Oro... Desde luego ha tenido que vivir de todo con el equipo.

Lo cierto es que estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho: un ambiente familiar, con gente trabajadora, humilde, sin volvernos locos, dando pasos firmes y progresando tanto en la parcela deportiva como en los despachos. Toda la gente que ha pasado por el Leyma ha puesto de su parte para que estemos donde nos encontramos ahora.

A medida que el club crecía, ¿la exigencia como profesional era cada vez mayor?

A la vez que sube el nivel del equipo también lo hacen los jugadores, el servicio médico se profesionaliza para atender sus exigencias. Hacemos un trabajo más intenso con los jugadores: terapias preventivas de lesiones, de recuperación física. Una serie de factores importantes para que ellos estén el máximo tiempo posible en el campo.

Toda la gente del club ha puesto de su parte para que el equipo esté en ACB

¿Cómo es su experiencia durante un partido del Leyma?

Llegas al Palacio y tienes que preparar los vendajes de los jugadores, las bebidas, los diferentes suplementos para el descanso....Todo eso debes tenerlo listo antes del partido. Preparas el calentamiento con vendajes y cremas de calor, para las molestias que puedan tener los jugadores. Durante el partido animar al equipo, estar pendiente de lo que necesiten, y como un aficionado más apoyándolos, orgulloso del trabajo que has hecho durante la semana. Lo más importante son las tareas que hacemos todos por el equipo .

El cuerpo técnico ha renovado en bloque para la próxima temporada. ¿Cómo se siente compartiendo junto a ellos una temporada más?

El éxito de un equipo está en las relaciones personales, y creo que nos llevamos excelentemente. Si un vestuario no hace grupo extradeportivamente la cosa no puede funcionar. Cuando no se va tan bien es fundamental estar unidos y si lo consigues, está claro que vas a triunfar. Creo que como cuerpo técnico eso lo hemos logrado.

¿Influye esta buena relación en los jugadores también?

Por supuesto, el jugador tiene que sentirse bien, estar cómodo en la pista, saber que cuenta con la confianza del cuerpo técnico al completo. Si esto es así el equipo fluye, se nota que la dinámica es buena y ves que todos están enchufados para dar su mejor nivel. No puedes engañar al jugador, tienes que explicarle su estado físico claramente, diciéndole incluso si puede haber riesgo de lesión si juega ese partido. Son pequeños detalles que ayudan a que el equipo dé lo mejor de sí mismo. En definitiva, el rendimiento es mayor si el equipo en general está cohesionado.

Será un año muy especial por jugar en una liga tan prestigiosa como la ACB

¿Esa relación se hizo notar en los desplazamientos con la afición?

Sí claro, nosotros también estamos concentrados y puede que no se note tanto pero la emoción va por dentro. Pero como digo estas cosas hace doce años no pasaban. Son esos pequeños pasitos que ha dado el club y que todos los jugadores que han estado y están han metido esta emoción dentro de la afición. Como digo la gente está entusiasmada como lo estamos todos, y este año más. Ya que será un año muy especial por jugar en una competición tan prestigiosa y competitiva como es la ACB, en la que militan los mejores jugadores.

¿Qué perspectivas tiene como profesional para esta temporada?

Como fisio mi gran objetivo es tener a todo el mundo jugando y entrenando, mejorando sus capacidades técnicas y físicas para tener un grupo de jugadores muy unido, que entrene todos los días y que jueguen juntos para conseguir esas victorias que todos queremos.

¿Y como parte del cuerpo técnico, cuál es la perspectiva común?

Sabemos que este año será más complicado por el nivel de los rivales a los que nos vamos a enfrentar, pero estamos trabajando para crear el mejor equipo posible y darle a la afición parte de lo que nos da con su compromiso con el club. Tenemos más de 7.000 reservas de abono, una presión positiva a la que debemos corresponder compitiendo al máximo contra cualquier rival, aunque sea de Euroliga.

No puedes engañar al jugador, tienes que explicarle su estado físico claramente

La afición, clave para el ascenso: "La gente ha agotado su energía para ver al equipo"

Para que el Básquet Coruña consiguiera el ascenso, la gente que lo acompañó durante años fue realmente importante. Y eso es algo que Bruno destaca claramente a la hora de hablar de los seguidores naranjas.

Una pieza fundamental en el éxito del equipo y el posterior ascenso ha sido la afición. ¿Cómo habéis visto esa evolución desde dentro?

Llevamos varias temporadas en las cuales la masa social del club nos acompaña. Lo de este año ha sido una locura, y bendita locura, ver 200 personas en Oviedo, en Logroño, 500 personas en la Copa Princesa....

Incluso hubo aficionados en Melilla...

Ha sido una pasada que la gente haya agotado su energía para ver al equipo, gastar su dinero para animarnos y apoyarnos. Esas cosas son increíbles, no hay palabras, y para mí el mayor éxito es ver a esas personas por diferentes sitios. Esperemos que este año, de nuevo, podamos seguir viendo a toda esa afición con la ilusión que tenemos todos: jugadores y staff técnico.

Que haya cada vez más peñas habla mucho del gran avance que está produciéndose dentro de la afición, ¿no crees?

Cada vez se van sumando más. Es algo altruísta y es un sentimiento, les sale de dentro. Berrallouco por ejemplo con el sombrero y dándolo todo, hay mucha gente que está con él. Marc, de Espíritu 23, también es muy importante.