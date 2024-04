Resumen de los éxitos coruñeses en atletismo

Tiempo para el resumen y la reflexión por lo acontecido en los Campeonatos de España de pista corta en la presente temporada.



El resumen deportivo no puede ser más alentador. Hasta un total de 33 atletas coruñeses y de su área han estado presentes en los distintos campeonatos, con un balance de tres medallas y once finalistas, y es algo que hay que poner en valor.



La exigencia de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para optar a una de las plazas que dan acceso a los distintos campeonatos, con mínimas muy duras, al estilo que sucede en Alemania y Francia, con la pretensión de que no se disparen los atletas participantes y poder ajustar los horarios. Además, una pretendida excelencia que perjudica a un gran número de atletas, hace que lo logrado por los atletas y clubes coruñeses roce lo inaudito.



Porque si en las condiciones en que tienen que ejercitarse estos atletas, sin instalaciones adecuadas para desarrollar sus entrenamientos en las más mínimas condiciones que se exigen para que sean de calidad, sin un módulo cubierto –algo de lo que ya disponen un buen número de localidades gallegas con muchas menos licencias y potencial atlético– donde poder resguardarse de las duras inclemencias del tiempo en invierno.



También contamos con pistas “mutiladas”, donde se prohíben usar las gradas para hacer multisaltos o pliometría, donde no se puede lanzar, donde no se puede entrenar en festivos y donde no se puede usar el gimnasio a pie de pista, nos preguntamos que pasaría no fuese así.



¿Qué pasaría si nos apoyaran sin fisuras, con altura de miras por parte de las administraciones, para dotar a los clubs, entrenadores y atletas de los medios adecuados para que pudieran sacar su verdadero potencial? No se sabe.



En lo deportivo, 33 atletas participaron en los campeonatos de España de invierno. El balance, tres medallas. Una de oro absoluta, conseguida por Menchu Sánchez, en el Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno. La plata de Hugo Vázquez en el Campeonato de España sub-23 en los 60 metros vallas, con récord de la categoría incluido y el bronce de Javier Picos en el 800 del Campeonato de España sub-18. Además, hay que sumar un total de once finalistas.



El campeonato que más atletas coruñeses congregó fue el sub-18, con un total de diez atletas sobre la remodelada pista cubierta de Sabadell. Una instalación que es un auténtico lujo. La ya mencionada medalla de Picos al que hay que sumar la quinta plaza de Daniel Salgueiro en la misma prueba y el octavo puesto del triplista Gonzalo Sánchez.

Mucho nivel



En el Nacional absoluto, que tuvo como sede la comunidad gallega con su pista cubierta, el balance fue de cuatro atletas clasificados y entre ellos, una finalista, Laura Santos, que firmó un invierno de ensueño, con un quinto puesto en los 3.000.



El resto de atletas finalistas fueron: Jimena Outes en la prueba de los 600 en el campeonato sub-16 celebrado en Valencia; Diego Álvarez, en los 800 con mejor marca personal y Pilar Rojo en los 3000, ambos en el Nacional sub-18.



Como no, en los lanzamientos también hubo grandes resultados. Menchu Sánchez lograría el oro en el Nacional absoluto de jabalina, aunque la prueba fue ganada por la cubana aficanda en A Coruña Yulenmis Aguilar. Sin embargo, por su condición de atleta extranjera le impideron subir al podio hasta que no tenga la nacionalidad española.



Paula Conde sería sexta en la misma prueba, mientras que la atleta sub-16 Irene Conde fue quinta en la prueba de lanzamiento de disco.



La temporada al aire libre ya está a las puertas, con sedes ya confirmadas, como es el caso de los sub-16 en Lleida, los sub-18 tendrán que desplazarse a Málaga. Los sub-20, por su parte, irán a Castellón.



El campeonato de España absoluto tendrá la localidad alicantina de La Nucía en su doble vertiente, el absoluto y el nacional de federaciones. El equipo gallego sub-16 se tendrá que desplazar a Tudela (Navarra), mientras que los sub-18 jugarán en Pontevedra. Sólo queda asignar el campeonato sub-23 individual, con Burgos como posible sede.