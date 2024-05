A lo mejor va por el Leyma

No es que lo diga cualquiera, lo dice Ana Peleteiro: “Ahora soy holandesa y no lo sabía”, decía la bronce olímpica cuando conocía cómo serán las equipaciones que Joma y el Comité Olímpico Español presentarán en Toledo el 10 de junio para los Juegos Olímpicos de París, un acto que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento y en el que se espera contar con una amplia representación de deportistas olímpicos, y parece que algunos bastante críticos con el color.



Eso sí, impera la fina ironía y seguramente no molestará a los diseñadores, porque, en definitiva, el naranja no es el color de las equipaciones españolas en el deporte universal. “La Roja ya no es roja”, decía Lorea Ibarzabal, mediofondista.



El maratoniano Yago Rojo hacía un comentario aludiendo a su apellido, “ahora qué hago, ¿me llamo Yago Naranja? Y así unas cuantas y cuantos representantes olímpicos españoles.



En A Coruña la cosa no ha sentado nada mal porque rápidamente surgió una voz: “Esto va por el Leyma. Es un homenaje al Básquet Coruña”...

NARANJA

“Ahora soy holandesa”, dice Ana Peleteiro entre otras voces discordantes





El caso es que esta empresa, que ya vistió el Depor de Champions entre otros, es de las más grandes en el sector, y equipará por tercera vez a los atletas olímpicos españoles. De hecho, Joma Sport es la marca deportiva española con mayor volumen de ventas en el mundo. Actualmente, está presente en el mercado de más de 140 países y posee ocho filiales en Estados Unidos, Italia, China, UK, Alemania, México, Panamá y Brasil.



En los Juegos Olímpicos de París equipará al 15% de los deportistas participantes, ya que vestirá una vez más al COE, además de a otros ocho comités y a más de veinte federaciones nacionales.



La marca explica que para preparar la equipación el equipo de diseñadores recogen las “señas de identidad del atletismo español y las ha remodelado por completo, estrenando una gama de colores que son la evolución del clásico rojo y amarillo de la bandera, dando como resultado una combinación de tonos rojos, naranjas y amarillos más potentes en contraste con el azul marino”.



La equipación está inspirada en el propio cuerpo del atleta y en la anatomía muscular que usan para “lograr todas sus metas”. Que hablen de ella ya lo han conseguido.