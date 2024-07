Senra domina en el Sur do Condado y se acerca al título

Víctor Senra es leyenda del automovilismo gallego. No sólo por la cantidad de títulos que ha ganado sino por toda su calidad que le lleva a seguir mejorando.



En esta ocasión, el de Dumbría volvió a demostrar su poderío en el Rallye Sur do Condado y anotarse su séptima victoria de la temporada, una que le permite acariciar un nuevo título autonómico, el que sería su octavo.



En la séptima prueba de la temporada sólo la pareja formada por Dani Berdomás y Brais Mirón pudieron acercarse a los registros de Senra y José Murado. Sin embargo, no tenían nada que hacer contra el Citröen C3 WRC de los líderes. Incluso con la penalización por usar esa montura no basta para detener un dominio que parece no tener fin.



Los terceros fueron Jorge Pérez y Miriam Vera que aprovecharon una avería de Alberto Meira y Avelino Martínez en el penúltimo tramo para subir al podio.



El Rallye Sur do Condado comenzó con la primera pasada por Mondariz-Covelo (9.90 kilómetros), en la que la amenaza de lluvia estaba muy presente. A pesar de eso, ni los aficionados ni los participantes mostraban preocupación porque soló querían que empezara la acción.

Senra-Murado sufrieron una penalización de 58 segundos por usar un WRC | Gonzalo Fernández



Una vez que se dio el pistoletazo de salida, se pudo comprobar la enorme superioridad de Senra-Murado con su Citröen C3 WRC ya que se anotó el ‘scratch’ con más de 14 segundos de diferencia sobre la pareja formada por Alberto Meira-Avelino Martínez y 15 sobre Dani Berdomás-Brais Mirón.



Con todo, debido a la penalización de 58 segundos que le metieron al inicio del rali por usar un WRC, sólo le servía para ser décimo mientras que el coruñés Berdomás era el líder.



En el segundo tramo de la mañana, el de Ponteareas (7.71 kilómetros), volvió a triunfar Senra, pero sólo le sacó 4 segundos al segundo clasificado. Todo un logro, teniendo en cuenta la diferencia existente entre los coches. Además, el de Dumbría se benefició de la sanción a Alberto Meira y a Manuel Fernández para subir a la segunda posición de la general.



El líder de la prueba, Berdomás, resistía gracias a los 38 segundos de ventaja que tenía y a un rendimiento espectacular que impedía que Senra le recortase la diferencia demasiado rápido.



Sin embargo, en la segunda pasada por Mondariz-Covelo, el siete veces campeón gallego de ralis dio un golpe en la mesa y le recortó 13 segundos a Berdomás para acecharle en la general. Además, Meira parecía revivir y conseguía marcar el segundo mejor tiempo para recuperar su tercer puesto en la general de la prueba.

Asaltando el liderato

Tras la quinta especial del día, en la que apenas hubo movimientos en la general a pesar de un nuevo ‘scratch’ de la dupla formada por Víctor Senra-José Murado, llegó el momento de la remontada.



Fue en el segundo paso por Mos (10.96 kilómetros) cuando dieron un golpe en la mesa. Salieron a por todas, arriesgando donde no tocaba, pero les salió bien ya que consiguieron recuperarle la distancia a Berdomás-Mirón y pasar a liderar el Sur do Condado.



Una vez conseguido el objetivo, aunque se anotaron el ‘scratch’ en Arbo (7.25 kilómetros), no lo hicieron con tanta superioridad como cabría esperar ya que Meira-Martínez se quedaron a poco más de cinco segundos.

Por detrás, Jorge Pérez intentaba mantener el ritmo de los tres primeros, pero le era muy complicado para su Hyundai i20 R5, que no se adaptaba bien a las carreteras estrechas y agrietadas de la prueba viguesa.



Sin embargo, en un arrebato de orgullo, en el paso por Salvaterra de Miño (9.84 kilómetros) superó a Berdomás y Meira para ser el primero del resto porque Senra ya no tenía rival. O eso parecía.



En el paso por Salcede de Caselas (7.60 kilómetros) Jorge Pérez sorprendió a todos los asistentes al rali. Ya fuesen espectadores o pilotos. Y es que se quedó a ocho décimas del mejor registro, el marcado por Víctor Senra. Un hecho casi de ciencia ficción.



Este logro le dio energías renovadas para intentar llegar aun podio que estaba a un minuto de distancia y con tres tramos por disputarse.



Con todo, en el primero de ellos no rindió como él quería y se vio abocado al sexto mejor tiempo. Sus rivales, Alberto Meira y Manuel Fernández le superaron con cierta facilidad y todo parecía abocado a que acabase en el quinto lugar.



Pero la suerte se alió con Pérez ya que Meira, segundo clasificado en el certamen gallego, sufrió un problema mecánico y tuvo que abandonar. Un rival menos. El otro, Fernández, estaba a menos de tres segundos y sólo quedaba un tramo para acabar el rali.



En él, Jorge Pérez dio un golpe en la mesa y marcó el segundo mejor tiempo para reclamar el tercer puesto y acompañar a Berdomás y Senra.