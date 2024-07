Merichal: “Ir al Dakar es cumplir un sueño porque he trabajado mucho para poder conseguirlo”

Un año después de la noticia más dura que pudo recibir a nivel deportivo, no estar en el Dakar, Iván Merichal por fin ha podido cumplir el sueño que lleva persiguiendo desde hace unos años: estar en el rali más duro del mundo.



El oleirense de adopción –nació en Sabadell– se repuso del duro golpe y trabajó para poder estar en Arabia el próximo mes de enero. Cumplió con todos los requisitos y respiró “aliviado cuando recibí el correo de confirmación”. Justo un año después de su peor momento, vive el mejor.

La primera pregunta es obligada. ¿Cómo estás después de que se confirmase tu participación en el Dakar 2025?

Estoy muy contento y aliviado porque, a pesar de que tenía los deberes hechos, debido a la experiencia siempre te queda la duda. Cuando terminé en Abu Dhabi ya intuía que mi plaza estaba asegurada. Así que muy contento y aliviado.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando te llegó la notificación?

Me llegó a través del ‘mail’, pero el asunto dejaba ver qué contenía así que no hubo mucha emoción (ríe). Mucha alegría. Lo compartí con la gente cercana y lo celebramos.

¿Qué supone ir al Dakar después de todo lo que luchaste?

Es cumplir un sueño. Todo motorista quiere correr el Dakar. Con todo el esfuerzo que me ha llevado y con todo lo que he trabajo es muy gratificante poder estar ahí. Estoy muy orgulloso. Espero seguir con la preparación y poder volver a casa con la medalla de ‘finisher’.

¿Tiene un sabor especial después de lo que pasó el año pasado?

No te sabría decir. El año pasado llevé un mazazo muy duro. Sobre todo a nivel motivación. Tuve que esforzarme por seguir peleando y eso hace que sepa bien. ¿Mejor? Pues no lo sé. Lo que tengo claro es que me hubiese gustado no haber pasado el mal trago y estar en la edición del año pasado.

¿En quién te apoyaste para salir adelante?

Fue cuestión de autodisciplina. De tener claro cuál era el objetivo, tener claro lo que quería y no dejar que los factores externos se interpusiesen. Al final, me obligué a seguir. Ese es el motivo por el que he conseguido la plaza.

Me obligué a ir a Abu Dhabi, pero una vez allí recuperé las sensaciones de por qué me gusta tanto este deporte y por qué lo practico

A pesar de no estar en tu mejor momento anímico, decidiste ir a Abu Dhabi, una carrera del W2RC que se corre íntegramente en arena. ¿Cómo fue la experiencia?

La prueba fue espectacular. Me encantó. En ese rali se hace un máster en arena porque es el territorio en el que los pilotos europeos siempre vamos un poco cojos. No tenemos ese dominio porque pasamos muy pocas horas. Si te digo la verdad fui obligándome. No iba muy motivado. Una vez allí, recuperé las sensaciones de por qué me gusta este deporte y lograr terminarlo me dio felicidad. Fue una prueba exigente y duro en el Empty Quarter, donde se transcurrieron las etapas más duras del Dakar, así que fue una buena prueba para lo que me espera.

Aprovecharías para coger alguna nota para esta nueva edición...

Tomé notas de muchas cosas. Aprendí a regularme cuando tengo 300 kilómetros de arena por delante que era algo a lo que no estaba acostumbrado. Sin ninguna duda, fue un rali de aprendizaje y de tomar muchas notas para el Dakar.

Hablas de la falta de experiencia en arena. ¿Tienes alguna manera de entrenar en esa superficie sin tener que desplazarte tanto?

En Europa hay algún circuito o alguna zona en Portugal y en Segovia, pero son sitios muy limitados. No hay el factor dunas y eso limita bastante. Una cosa que me impresionó mucho en Emirates Árabes fue la aparición de cortes que no esperabas. Aquí eso es imposible. No hay formar de entrenar eso sin ir a la dunas. Otra cosas es el ‘feeling’ en la arena que eso lo puedes hacer en muchos sitios.

¿Qué fue lo que más te inquietaba en el desierto?

Lo que te decía antes. La aparición repentina de un corte. En el desierto se va bastante rápido y hace que el estrés psicológico de no saber lo que te viene aunque lo veas sea grande. Hay que aprender a gestionar esas situaciones y ese riesgo que puedes correr.

En carrera sólo estás concentrado en navegar y pilotar, no te da tiempo a pensar en nada más

El año pasado, por ejemplo, a Fran Gómez Pallas se le destrozó la moto en un recta que parecía que no tenía mucho peligro. ¿Se te viene a la mente esas situaciones mientras estás corriendo?

En carrera nunca piensas en esas cosas. Estás concentrado en navegar y en pilotar. Por lo menos a mí la cabeza no me da para más. Fuera de carrera siempre piensas en los riesgos. En mi caso, que se me rompa la moto, no entra dentro de mis planes, pero sabes que puede pasar.

Además de ir a Abu Dhabi se te vio participar en otras pruebas. ¿Fue para calmar los nervios de la espera o para continuar con tu preparación?

La negativa de no poder participar en el Dakar me la comunicaron en el verano del año pasado y después de ese momento hice el Campeonato de Europa que se celebró en A Estrada, pero me tuve que obligar a ir. La idea era recuperar esas sensaciones, pasarlo bien, disfrutar de la moto y del ambiente del rally-raid. Volví a entender el por qué hago esto. Después, me puse a entrenar para Abu Dhabi que fue en febrero. Ahora, ya estoy pensando en planificar la última mitad del año que es pisar mucha arena, hacer algún rali de desierto, seguir entrenando tanto encima de la moto como la parte física... Esa es la hoja de ruta.

¿Hay algún rali en el que vas a participar por sus similitudes con el Dakar?

En noviembre voy a participar en un rali en Marruecos que va a ser en una zona de Merzouga, que es donde hay un campo de dunas muy grande. Nos vamos a encontrar terreno duro de Marruecos, mucha piedra, arena y dunas. Así que va a ser un terreno razonablemente parecido a lo que nos vamos a encontrar en Arabia.

¿Cómo entrenas la navegación?

La navegación en desierto es sumamente distinta a la que hacemos aquí. Entonces, el hecho de participar en un rali de desierto tiene una parte muy importante. En cuanto a la técnica, me puedo ir un fin de semana a entrenar y no habría problema. La navegación bajo el estrés de carrera es bueno practicarla mediante la participación.

La gente se sorprende mucho cuando les enseño las gráficas de mis pulsaciones porque se piensan que correr en una moto es como pasear

¿Cuánta importancia tiene estar bien físicamente para aguantar tantos kilómetros en la moto?

Es muy necesario estar fuerte y tener resistencia. Hay que trabajar la fuerza muscular para evitar lesiones en caso de caídas. Cuando enseño las gráficas de a cuántas pulsaciones va el corazón cuando estoy encima de la moto la gente se sorprende. Muchos se piensan que es dar un paseo y no es así. Suelo tener una media de 160 o 170 pulsaciones por minuto. Sostener eso durante cinco, seis o siete horas es complicado y hay que entrenar mucho la resistencia.

Una forma es correr maratones como estás haciendo últimamente. ¿Es más por entrenamiento o por diversión?

Me gusta mucho correr y tengo amigos que también así que me pareció buena idea entrenar resistencia haciendo maratones. El año pasado hice dos, el de Roma y el de Estambul, que formaban parte de la preparación para el Dakar. Este año los he apartado porque es una actividad lesiva. De hecho, en el de Estambul acabé lesionado por lo que decidí apartarlo y empecé a entrenar haciendo bicicleta, que tiene ciertas similitudes.



En el Dakar también cobra mucha importancia el conocimiento mecánico. ¿Estuviste formándote?

Sí, pero llevaré asistencia. Eso sí, si te ocurre algo en carrera tienes que saber resolver las cosas más básicas. No soy un experto en mecánica ni lo pretendo, pero las cosas básicas las domino. Para la moto de rali he hecho una formación específica, pero espero no sufrir nada en carrera para tener que aplicar esos conocimientos (ríe).

Por último, queda la parte más importante: buscar la financiación.

Cierto (ríe). Con la decepción del año pasado perdí algunos patrocinadores, pero tengo la esperanza de recuperarlos. La verdad es que tenía muy bien encaminado el proyecto económico. Obviamente contaba con estar en el Dakar y el hecho de saber que no iba supuso una pérdida de confianza en alguno de los patrocinadores. Tengo esta segunda mitad para trabajar en esos apoyos y lograr nuevos.

¿De cuánto tiempo dispones para cerrar el presupuesto?

La realidad es que desde el momento en el que se nos confirma la plaza, que es ahora en julio, hasta que se inicia el Dakar hay muy poco margen para trabajar estas cosas. Date cuenta que las empresas trabajan con presupuestos anuales y que muchas veces llegas y aunque les encante el proyecto no pueden aportar nada este año. El tiempo es muy justo para conseguir apoyos. El plazo para conseguirlos es hasta que te subes a la moto. Siempre hay margen para meter más patrocinadores siempre que dé tiempo a aportarles el retorno que ellos esperan. Al final, siendo realistas hay ciertos ‘deadlines’ como es la impresión de la ropa, el casco o la moto, también el trabajo de divulgación previo.

Entre buscar patrocinadores y entrenar te queda muy poco tiempo para la familia. ¿Cómo lo gestionas?

Evidentemente el día tiene las horas que tiene y hay que renunciar a cosas. A veces es sueño, otras a amigos... Hay que encontrar el encaje. Tengo la suerte de poder flexibilizar mis horarios e intento encontrar cabida para la vertiente profesional, para la familia que para mí es absolutamente prioritaria, y luego entrenar y amigos.

No hay lugar para el descanso.

La verdad es que intento que los fines de semana sean sagrados para mi familia aunque también entreno unas horas. Intento estar focalizado en ellos. Los que hacemos esto es gracias a su apoyo. Es importante devolverles ese apoyo.

¿Es una motivación extra?

Por supuesto. Yo pienso en el mensaje que le lanzo a mi hija que es ser perseverante y luchar por tus sueños. Creo que con esta actividad lo consigo.

Lo más importante de un rali queda en casa que es la familia, por eso con terminar el Dakar, aunque sea el último, volvería muy feliz

¿Tienes en mente algún resultado o con acabar ya eres feliz?

Para mí la posición no es importante. Lo más importante de un rali queda en casa, que es la familia así que la prioridad y el objetivo número uno es volver. A nivel deportivo, con terminar el Dakar volvería muy feliz. Aunque sea el último. No soy un piloto rápido para estar delante. Soy consciente de mis limitaciones y lo único que espero es poder disfrutar de la aventura, disfrutar sufriendo (ríe) y acabar.

Para acabar. Ya cumpliste el sueño de estar en el Dakar. ¿Cuál es el siguiente paso?

El siguiente paso es ir allí y terminar. Una cosa es estar en el Dakar y otra correr y acabarlo. Es una carrera larga que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Son dos semanas de competición, con muchos kilómetros, con mucha dureza... Por eso el siguiente paso es ir allí, correrlo, acabarlo y volver a casa con la medalla de ‘finisher’.