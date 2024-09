Iván Ares, la leyenda que echa el freno para cuidar de su salud

Hace hoy una semana el mundo de los rallies se quedó en shock. Uno de los pilotos más queridos por la afición, Iván Ares, anunció su retirada momentánea debido a problemas con su salud mental. “Mi cabeza no está al mismo ritmo que mi cuerpo y necesito sanarme por dentro para estar bien por fuera”, explicó en sus redes sociales. Echa el freno y el mundo del motor lo lamenta al tiempo que le desea un pronto restablecimiento.



Ares deja la competición tras haber conseguido tres campeonatos gallegos de carcross (2004, 2005 y 2011), dos campeonatos gallegos (2011 y 2014) de rallies, dos FIA Iberian Rallye Trophy (2017 y 2018), un Campeonato de España de Rallyes (2017) y una Copa de España de Rallyes de tierra (2021). Además, también fue tres veces subcampeón de España en rallies (2015, 2018 y 2019). Un palmarés envidiable que de momento no seguirá creciendo hasta que su mente sane.



Tres de las personas que lo conocen muy bien porque han vivido muchas cosas juntos, tanto dentro como fuera de las carreras, repasan la trayectoria del carralés. Ellos son dos de sus copilotos David Vázquez y Javi Martínez y un piloto, Álvaro Muñiz, que si bien no fue un rival directo, coincidió mucha veces con el carralés en las pruebas celebradas en nuestra comunidad.



“Lo mío con Iván no es ni una rivalidad por dos motivos: el primero es que somos amigos íntimos porque llevamos más de 20 años corriendo y siempre nos hemos ayudado muchísmo. El segundo, es que en todo ese tiempo hemos coincidido muy poco como rivales directos”, explica Álvaro Muñiz, campeón de la Copa de España de Asfalto.



David Vázquez, que fue su copiloto entre 2017 y 2022, también conoció a Ares por la misma época, pero no empezaron a correr juntos hasta que el carralés se lo propuso, después de su buen hacer con Víctor Senra.



La historia con Javi Martínez, su actual copiloto, empezó un poco por casualidad. “A mi me llamó Koke Garnelo para correr el Volante FGA en A Coruña. Koke tenía como mentor a Álvaro Muñiz y yo subía mucho con ellos a una nave que tenían, a la que también iban Iván, Víctor Senra o Alberto Otero. Al final, nos conocimos ahí, pero yo ya llevaba mucho años siguiéndole”, asegura el de Salceda.

Los primeros años

Iván Ares comenzó su andadura en los rallies en el 2006, disputando sólo dos pruebas: Rally Botafumeiro y el Rallye Cidade de Narón. En ellas, ya dio muestras de su talento, a pesar de no poder acabarlas.



“Desde el principio, se pudo comprobar cuáles eran las características de Iván. Se veía que tenía mucho talento y que también era muy buen compañero”, comenta Muñiz a lo que añade Vázquez: “Además de las manos de oro que tiene, comprobé lo valiente que es. No duda ni un segundo aunque haya tramos complicados”. Martínez corrobora estas características y también destaca “la seguridad que transmite a la hora de conducir”.

Son sus señas de identidad. Sin embargo, en sus inicios cometía algunos errores a la hora de saber cuando podía apretar y cuando no. Eso lo “fue algo que fue corrigiendo con el paso de los años. Sin duda fue lo que más cambió desde que empezó”, dice David Vázquez.

Iván Ares con su emblemático Porsche 997 | Iván Ares



Conforme pasaban los años, Iván Ares iba ganando confianza y consiguiendo coches mejores hasta que en el 2011, con José Pintor de copiloto, logró su primer campeonato gallego tras conseguir tres triunfos (Rali do Cocido, Rali Noia y Rally Serra da Groba). Ese año, algo cambió en él. Empezó a creer más en sus posibilidades.



Tras este primer título, cambió su coche, un Mitsubishi Lancer Evo VIII por su emblemático Porsche 997 GT3 Cup 3.6. No obstante, sus inicios no fueron buenos, ya que no logró ninguna victoria en el 2012. Todo lo contrario que en el 2013 ya que ganó cuatro rallies (Serra da Groba, Comarca da Ulloa, Sur do Condado y Máster de Campións), pero dos abandonos lastraron sus opciones de repetir título. Algo que pudo hacer en el 2014 tras ganar seis pruebas.

Salto al Nacional

Tras conquistar su segundo entorchado autonómico, Iván decide dar el salto al Campeonato de España en el 2015.



En su debut, el carralés logró el subcampeonato tras cosechar ocho triunfos. Una de ellas, la conseguida en Ferrol fue la más especial, para Álvaro Muñiz. “Recuerdo con muchísimo cariño ese Rally de Ferrol. Iván me dio la oportunidad de correr con el segundo Porsche 997 dentro de su equipo, Ares Racing, y todos los suyos me trataron como si fuese uno más de los suyos”, dice y añade que “la única pega fue mi pinchazo en el último tramo porque íbamos primero y segundo, por lo que hubiese sido genial acabar así”.



Tras un año de transición, Iván, con su nuevo Hyundai i20 R5, volvió con más fuerza que nunca. El carralés arrasó a todos sus rivales y consiguió su primer título nacional.



Después de lograr el subcampeonato en el 2018, Ares llamó a David Vázquez para que le ayudase a recuperar su corona nacional.

“Cuando me llamó para correr juntos ambos dijimos que queríamos ganar el Súper Campeonato de España y lo intentamos, pero no se dio”, se lamenta el estradense.



Con todo, en el 2020 recuperaron la ilusión tras el Rally de Fafe, una prueba a la que se apuntaron de imprevisto. “Fue uno de mis mejores momentos con Iván. Apareció a última hora como prueba puntuable del Europeo y decidimos inscribirnos porque apenas hubo pruebas por la pandemia. Acabamos en el podio de manera inesperada”, asevera.

Iván Ares ganó su primer Campeonato de España en el 2017 | Iván Ares



Apenas un año después, esa experiencia les ayudó a ganar la Copa de España de Tierra, su último gran título como profesional. “La Copa de Tierra nos apareció de repente, pero como era un título decidimos ir a por todas y quitarnos el mal sabor de boca de los subcampeonatos y así lo hicimos”, señala Vázquez.

Todo se desmorona

Poco después, el estradense tuvo que bajar un poco el ritmo de las carreras para recuperarse de tanto viaje. Por ello, Iván volvió con Pintor antes de empezar con Javi Martínez.



Entre medias, Ares, que había tenido una hija, sufrió la pérdida de su padre, algo que le marcó mucho. Este acontecimiento, unido al reto de empezar un nuevo negocio, hizo que su mente se empezase a llenar de preocupación y dolor. Aun así, él seguía queriendo correr, pero algo había cambiado. “Como piloto es el mismo, pero variaron sus circunstancias y eso afecta a cualquiera”, dice Muñiz, a lo que añade Javi Martínez: “A pesar de no estar en su mejor momento personal, seguía siendo alguien increíble”.

No obstante, esos problemas pesaron mucho y el pasado lunes decidió parar. Esta decisión no tomó por sorpresa a ninguno de sus tres amigos. “Sabía que Iván no estaba por un buen momento psicológicamente. Hablábamos a menudo y yo le decía que a veces hay que pedir ayuda externa. Creo que a veces hay que parar para ver las cosas desde otro punto de vista”, apunta David Vázquez.



Álvaro Muñiz, por su parte, asevera que fue él quien le animó a dar el paso. “Llevábamos un tiempo hablando sobre él y era lo correcto”.



De igual manera, Javi Martínez, que también había notado que estaba mal, le sugirió tomarse un descanso. “Somos un equipo y cuando estábamos preparando el Rally Princesa de Asturias –que se disputa esta semana– decidimos parar después de que le sugiriese que tenía que hacerlo. Estoy convencido de que es la mejor solución”, expresa.



Los tres coinciden en que Iván Ares tenía que alejarse de la competición para sanar y ser aquella persona que todos conocen.



Además, le quieren dedicar un mensaje. Álvaro le dice que lo importante es que se dedique en cuerpo y alma a si mismo, mientras que Javi señala que está ahí para lo que necesite. “Como dice la frase de El Gran Preicano que pusimos en el coche antes del Rías Altas: ‘Está permitido caerse y es obligatorio levantarse’”.



Por último, David indica que siempre estaré ahí para apoyar a su amigo “Sé que te vas a recuperar. Mucho ánimo Iván, te quiero mucho”, le dice. Son palabras de tres amigos que han compartido muchos recuerdos con él y sólo quieren lo mejor para la persona, un tipo que es todo corazón y que ha dado muchas alegrías al mundo del motor. El grandísimo Iván Ares.