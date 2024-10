Diego García: “Este año no me lo tomo como un fracaso, pero sí como una derrota”

Diego García (Mesía, 2006) es la última de perla del automovilismo gallego. El joven piloto, a pesar de que se acaba de proclamar subcampeón de España de autocross en la categoría Carcross Series, no se conforma con ese resultado debido a su naturaleza competitiva y considera que “este año es una derrota”, pero asegura que volverá con más fuerza. Con ese espíritu indomable, Diego conseguirá todo lo que se proponga.

El pasado fin de semana participó en la última prueba del Campeonato de España de Autocross que se celebró en Cataluña en la que acabó segundo y se despidió de ganar el título. ¿Lo ha asimilado?

No del todo. Fui difícil porque soy muy competitivo. Demasiado. Para mí quedar segundo, aunque mucha gente me diga que no, es un fracaso. Muchas veces no estoy conforme ni aunque gane porque siempre quiero más. Entonces, sabía desde Miranda de Ebro –lugar en el que se celebró la penúltima prueba– ya sabía que no iba a ser campeón porque tenía que recuperar muchos. Al final, fue una temporada complicada entre fallos propios y mecánicos. Este año no me lo tomo como un fracaso, pero sí como una derrota. Tengo ganas de volver a por más.

¿Albergaba alguna pequeña esperanza de remontar?

No. Lo tenía muy asumido. Había una esperanza muy pequeña, pero soy muy realista y sabía que era muy difícil.

Me preparé para la última carrera como si fuese la última de mi vida

Debido a eso, ¿se preparó de alguna forma distinta?

Si te digo la verdad, me preparé como si fuese la última carrera de mi vida. Me preparé lo mejor posible para conseguir la victoria y al final casi la conseguimos, pero por un error mío no pudo ser y acabé segundo. Nos tomamos esa carrera como si me jugase el campeonato. Ya le dije a Pol Pujol, el ingeniero de LifeLive, que quería que el coche corriese como un demonio (ríe).

Hubiese sido increíble ganar el título en su primer año compitiendo en la división carcross series.

Pues sí. Desde las primeras carreras antes del inicio de la temporada, me vi muy fuerte. El nuevo coche me gustó muchísimo. Me enamoré de él. La verdad es que tenía mucha ilusión por ganar el campeonato. Empezamos muy bien, pero al final se complicó durante el transcurso.

Este año hubo un nivel altísimo en vuestra división, logrando rodar en tiempos de categorías superiores. ¿Es un indicativo de todo el talento que viene por detrás?

En España tenemos un nivel altísimo. Se está viendo en el Campeonato Europeo. En el júnior están Daniel Gayoso y Diego Martínez, en la categoría más grande están Miguel Gayoso e Iván Piña... Ellos están demostrando el buen nivel que hay en España porque siempre están peleando por la victoria. La cantera está siendo cada vez mejor.

A pesar de ese aumento de talento, ganó tres carreras.

Y casi cuatro (ríe). Eso sube mucho el ánimo. Soy consciente de que el ritmo lo tengo y las ganas también, pero las cosas que pasan te pueden desmotivar un poco. Me encuentro con muchas ganas de dar más y seguir mejorando.

Me hizo mucha ilusión ganar en Arteixo por que es un lugar muy especial

¿Qué carrera le hizo más ilusión ganar?

La de Arteixo. Sin ninguna duda. Al final, Arteixo y Carballo son las de casa, pero en la de Carballo coincidió con las fiestas y no hubo mucha afición. En Arteixo cuadró todo perfecto. Vino muchísima gente. Es mi carrera de casa y ganarla es un especial porque es La Catedral. Poder vencer allí es una sensación indescriptible. Tienes a toda la gente apoyándote. Iba por el circuito y vi a muchos con mis camisetas y fue algo increíble.



Todo ese apoyo puede ser un arma de doble filo ya que te puede motivar mucho o desconcentrar.

Es complicado gestionar las emociones porque vas por el circuito y ves que te apoyan. Además, muchas veces cuando voy conduciendo miro a las gradas y veo ese apoyo y me da una energía extra. Tengo que hacerlo bien no solo porque es mi deber, sino por todo ellos ya que hacen el esfuerzo de venir a animarme. A veces es complicado desconectar de todo, pero lo llevo bien porque cuando me pongo el casco estoy en modo carrera.

Además supero con claridad a dos de sus rivales por el campeonato: Quim González y Alejandro Medín.

En ese momento, Quim y yo estábamos empatados y necesitaba los puntos de cara al campeonato. En esa carrera, menos en una manga que me adelanté en la salida, fue casi la perfección.

¿Qué aprendió este año?

Me quedo con toda la experiencia que cogí. Corrí muchas carreras y gané mucha experiencia en el cuerpo a cuerpo y a nivel de pilotaje. Al final, ves muchas cosas que te hacen crecer y que te hacen cambiar.

¿Hay alguna faceta suya en la que le gustaría mejorar más?

Trabajar más en el coche. Me encanta que venga el ingeniero al circuito porque siempre estamos probando estamos probando cosas nuevas, mirando los datos, haciendo resúmenes de las carreras... Al final es como mejoras. La verdad es que en ese apartado puedo aprender muchísimo.

Me gustaría aprender más de mecánica porque marca diferencias

Conocer la parte mecánica ayuda a crecer como piloto.

Tal cual. Quitando las manos, es la parte más importante. Hacer entrenos, cambiar las cosas, probarlas para ver si van bien o no... sirve de mucho. Lo mejor es probar las cosas y ser consciente de lo que haces y que no te digan lo que cambiaron y que lo pruebes. Lo óptimo, es que te digan que cambiaron, que te enseñen lo que pasa, que tú lo veas y entiendas que está pasando.



¿Cuánto tiempo suele dedicarle a entender más el coche?

Realmente debería dedicarle más tiempo del que le dedico (ríe). En tema de preparación de carreras si que le dedico mucho tiempo. Siempre estoy viendo vídeos. El ingeniero siempre me hace análisis, antes de la carreras, de los circuitos y eso me lo miro mucho. En tema de coche si que me gustaría aprender más la mecánica, los reglajes... Ahí es donde puedo marcar la diferencia.

Habla de un papel muy importante del ingeniero, pero ¿pide consejo a otras personas?

Sí. Cuántas más personas tengan opinión, mejor. Eso sí, no siempre le tienes que hacer caso a todas las personas. Lo que tienes que hacer es un resumen de lo que te dicen todos y coger lo que a ti te interese y necesites. Yo muchas veces consulto con Santi Ares, que es mecánico y es el hermano de Iván. También hablo mucho con mis compañeros de equipo como Miguel (Gayoso) para conocer su opinión.

Comenta que le gustaría dedicarle más tiempo a saber más sobre el coche, pero ¿cómo lo compagina con sus estudios –está cursando un ciclo de informática–?

Lo más importante son los estudios porque es mi futuro. El autocross, en un principio, es mi hobby. Entonces, hay que estar centrado en los estudios y luego lo otro ya se verá.

¿Ya sabe lo que va a hacer la próxima temporada?

Todavía no tengo claro que voy a hacer. Tenemos que hablarlo en casa, ajustar cuentas y ver que podemos hacer. De momento, surgió la opción del Campeonato de Europa de Autocross, pero al final es más complicado porque son diez carreras y es mucho tiempo fuera de casa. Son muchos kilómetros. También puede ser una opción volver a hacer el Campeonato de España y luego dar el salto a los ralis. Aun no sé que voy a hacer.

Quiero llegar al Campeonato del Mundo, pero es complicado conseguirlo

Este año corriste tu primer rally, el de Coruña. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue brutal. Siempre fue mi sueño competir en ralis. Cuando llegué al primer tramo, me cambié de asiento con el copiloto porque no tengo carnet de conducir (ríe) y pensé: ‘no me creo que esté en la salida de un rally’. Luego llegar a meta y darle un abrazo a mis padres fue lo más especial de todo. Al final, ver que conseguimos acabar fue algo único. Es el rally de casa y eso es muy especial.

Ese debut se produjo gracias a la beca de la Federación Gallego de Automobilismo.

Como había ganado el Campeonato Gallego Júnior de Autocross, el presidente de la Federación (Antonio Rodríguez Troitiño), contactó con nosotros para ofrecerme la beca, lo hablamos y aceptamos. Lo que pasa es que la mitad de la Copa Sandero, nos cuadró con el Autocross de Carballo y no pudimos ir. Al principio de la temporada ya habíamos dicho que tenía prioridad el autocross porque me estaba disputando el Campeonato de España mientras que en los ralis nada. Entonces, no pudimos asistir y lo dejamos.

¿Hay alguna manera de retomar esas cuatro carreras que tiene pendientes de la beca?

Creo que no. Este año solo queda el San Froilán, pero ya no íbamos a ir. No sé si para el año se podrá correr.

Ahora tiene unas pequeñas vacaciones, ¿qué hace para desconectar?

Es complicado desconectar porque siempre estoy viendo cosas de carreras (ríe). Lo que hago es pasar el fin de semana con la familia o mis amigos. Hago alguna escapada por ahí. En definitiva, pasármelo bien porque en las carreras, me machaco mucho y no me lo paso bien. Quiero estar tranquilo y no meterme esa presión.

Tanto usted como su familia hacen un esfuerzo muy grande para poder competir.

Por eso me lo tomo tan personal. Mis padres están haciendo un esfuerzo enorme, mis patrocinadores también, mi familia, mis amigos... Entonces, yo me lo tomo como una obligación. Me tengo que centrar en hacerlo bien.

¿Cuál es su sueño?

Yo creo que el sueño de cualquier deportista es llegar al máximo nivel. En mi caso, es llegar al Campeonato del Mundo y ganarlo. Es un sueño que es bastante complicado de cumplir, pero lucharé hasta el final para conseguirlo.