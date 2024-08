Cristóbal Eiranova: "Volveremos a dar espectáculo"

Cristóbal Eiranova (9 de noviembre de 1985, Muxía) es una persona que nunca se rinde. A pesar de no poder cumplir con el calendario de carreras por culpa de pequeño accidente, quiere volver a la acción y lo hará en el Rally de Ferrol (23 y 24 de agosto), una prueba que a la que “tengo muchas ganas porque va a haber mucha gente cercana animándome”. El piloto de Muxía, pero está afincado en Sada, quiere volver a dar ese espectáculo que garantiza y seguir disfrutando de su deporte favorito.

Vuelve a correr un rali después de tres meses de parón por culpa de un accidente en el Rally Cidade de Narón. ¿Fue larga la espera?

Un poco sí. Tengo muchas ganas de correr, pero voy a Ferrol con las expectativas de siempre. Disfrutar, pasármelo bien e intentar recuperar confianza.

Fue una pena porque venía haciendo un buen rali. ¿Qué ocurrió para tener ese fallo?

La verdad es que fue un despiste. Vi una curva demasiado abierta, que no lo era, y tuvimos el golpe. Fue una pena porque íbamos muy bien con las notas y con Alexia García, la copiloto nueva.

Hubo buena sintonía tanto con ella y como con el coche.

Sí, me ayudó mucho que esa fuese la cuarta carrera que hacía con el coche ya que me hizo ganar mucha confianza. Además, ya había hecho un cuarto puesto en Piñor y eso lo reforzó. Y en cuánto a la ‘copi’, pues muy bien porque tenemos buena sintonía y estábamos haciendo un buen rali.

Ahora regresa a la acción con otra prueba de las de casa, el Rally de Ferrol. ¿Tenía muchas ganas de correrla?

La verdad es que sí. Tengo muchas ganas de correr porque hace tiempo que no lo hago. Además, al ser cerca de casa va a haber mucha gente conocida y eso me motiva más. También arreglamos muy bien el coche y estará listo para dar todo lo que podamos.

Cristóbal y Alexia García, en acción durante el Rally Cidade de Narón | Martín Graña



¿Ya fue a reconocer los tramos por los que pasará la próxima semana?

Todavía no, pero iremos este fin de semana para tomar buenas notas. Nos tendremos que fijar bien en los posibles peligros que haya, reconocer bien donde se ensucia más en las zonas rápidas para no cometer errores que cuesten caro.



Se caracteriza por ser un piloto que da mucho espectáculo. ¿Va a cambiar en este rali?

No (ríe). Aunque no haya corrido en Ferrol, si que daremos espectáculo. Quiero correr todos los tramos porque se que va a haber gente animándome y quiero corresponderles haciéndolo lo mejor que sé. Que me animen tanto es una cosa que me queda marcada.

¿Tiene algún recuerdo en específico de los aficionados?

Tengo muchos. Muchas veces en el coche te da tiempo a fijarte como te animan, cómo se acercan al coche y eso hace que dés un poco más. Me acuerdo que algunos van con alguna bandera o algún distintivo y cuándo los ves sabes que te animan porque luego veo los vídeos y se les escucha decir: mira, mira, por ahí va Cristóbal. Eso me emociona mucho.

Aparte de Ferrol, ¿va a correr alguna prueba más?

Depende cómo acabe me plantearé correr más. Hay una que voy a hacer fijo que es el Rías Altas, pero después no sé. Tengo que ver cómo me siento después de Ferrol y a partir de ahí decidiré si corre las pruebas que quedan del Campeonato Gallego o no.

¿Qué objetivos se marca de aquí a final de año?

Intentar disfrutar y hacerlo lo mejor posible. Quiero dejar este año atrás y concentrarme en el que viene. Esta temporada fue de aprendizaje, pero estoy con muchas ganas para lo que se viene.