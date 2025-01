Miguel Mandayo conducirá la gala de los Premios DXT

La primera edición de los Premios al Talento Base que el próximo jueves 16 entregará el DXT Campeón, primer periódico deportivo de Galicia, en una gala en el Palacio de la Ópera contarán con Miguel Mandayo como maestro de ceremonias. El creador de contenido coruñés tiene un perfil público muy conocido sobre todo entre los más jóvenes, con más de un millón de seguidores en las distintas plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram. Tiene mucha relación además con el deporte base de la ciudad ya que él mismo es jugador de fútbol en el Victoria, club en el que entrenó a las categorías inferiores.



Miguel Mandayo, nacido en Fisterra pero asentado en A Coruña, también es una cara conocida por su participación en varios programas de la Televisión de Galicia como Malicia Noticias. Destaca en sus vídeos por su humor y naturalidad, con el deporte como uno de sus temas principales. Por eso pasó rápidamente de los 700 seguidores con los que empezó en los primeros meses tras la pandemia a los 208 mil en Instagram y 825 mil en TikTok con los que cuenta en la actualidad.



Con Mandayo como presentador y la actuación del grupo de baile moderno Danza 10, así como del rapero Habló Pablo, también ligados al deporte coruñés, además de alguna sorpresa más, la gala del próximo jueves pretende también aportar un aire fresco a este tipo de ceremonias dirigiéndose a un público joven y actual, huyendo de encorsetamientos para una gran fiesta y homenaje a los protagonistas de la cantera coruñesa y lugar de encuentro de los que día a día permiten que el tejido deportivo funcione.

Miguel Mandayo jugando con el Victoria | Patricia G. Fraga

Once premios



Lo fundamental de la gala, no obstante, seguirá siendo el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de once deportistas, equipos, clubes y entidades de A Coruña por sus logros a lo largo del último año 2024. Ya se celebró la reunión del comité de expertos que decidió los ganadores de cada uno de ellos, aunque los nombres no serán desvelados hasta el mismo día de la entrega y durante la celebración de la gala (con aforo limitado, por lo que es necesario contar con una invitación al evento), por lo que el propio Miguel Mandayo será el encargado de dar a conocer sus identidades.



Serán once las categorías. Las cuatro principales corresponden a los mejores deportistas masculino y femenino en las modalidades de equipo e individual. El palmares de los premios se completará con el mejor club; el mejor formador/a; reconocimiento a un/a directivo/a o federativo/a por su trayectoria; reconocimiento a una empresa por su apoyo al deporte base y premios al mejor proyecto educativo, a la mejor iniciativa en la base y a la mejor entidad de integración e inclusión.