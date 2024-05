“Sería una enorme alegría que hubiese un equipo de chicas en el campeonato”

En febrero del año 2022 la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) aceptó licencias femeninas en los equipos masculinos de fútbol veterano convirtiéndose en el primer torneo de nuestro país en ser mixto.



La presente edición del Campeonato de Fútbol Veterano de A Coruña-Ferrol no cuenta con jugadoras, pese a ello las mujeres tienen un papel primordial en varios de los clubes participantes en la actual temporada. dxt campeón estuvo con Ainhoa Vega López, delegada del Imperátor OAR, Noelia Ferreiro Crespo, responsable de la sección de Veteranos del Vioño CF, y Teresa García Fiel, secretaria del FC Rossonero.

¿Cuál ha sido vuestro primer contacto con el fútbol y qué es lo que os atrae de este deporte para ser parte activa de un club?



Teresa: Desde siempre me ha gustado el fútbol, pero no he podido disfrutarlo como me hubiese gustado pues cuando era más joven no existía la práctica de fútbol que en la actualidad tenemos.



Noelia: No he practicado deporte, pero siempre he estado vinculada con el fútbol ya que mi pareja ha militado en varios equipos. El ambiente que existe dentro del fútbol no se vive en ningún otro deporte y a ello me gustaría destacar la conciencia de grupo que se forma dentro de las personas que integran un equipo.



Ainhoa: Desde jovencita siempre ha sido un deporte que me ha llamado la atención y empecé a jugar en el colegio. Después fui portera de fútbol de campo.

Estamos convencidas de que el torneo de A Coruña-Ferrol será mixto

¿Cómo surge vuestra llegada al fútbol veterano?



Ainhoa: Yo suelo ver los encuentros que disputa mi pareja, primero en el Sporting Meicende y ahora en el Imperátor. Pasado un tiempo, la directiva de este último club me pidió si quería ser delegada del equipo de veteranos y acepté el ofrecimiento.



Noelia: Colaboraba en diferentes labores administrativas en el club Vioño, donde mi pareja es delegado del equipo de veteranos. Con el paso del tiempo me he encargado de la sección veterana de esta entidad.



Teresa: Uno de mis hijos (Iván) formó con unos amigos una peña para competir en un torneo de A Coruña. Pasado un tiempo, decidieron federarse para tomar parte en la competición de fútbol veterano.

Antes de dar el paso, ¿meditasteis los pros y las contras?



Noelia: Yo lo vi como algo natural a la labor que desempeñaba ya que al hacer esas funciones en el club no me pareció extraño dar este paso.



Ainhoa: A mí me pasó algo parecido y debo reconocer que me gustó que me lo pidiesen.



Teresa: La directiva de nuestro club convocó una reunión y en ella me ofrecí para hacer funciones de secretaria. Todos los presentes estuvieron de acuerdo y sigo en dicho puesto.

A algunos delegados les chocaba vernos en las reuniones de la AFVC

Con otros miembros del club al que pertenecéis, ¿alguna vez han surgido suspicacias o problemas por ser mujer?



Noelia: Nunca ha pasado eso que comentas ya que nos tratan como un miembro más, lo que es lo normal pues somos uno más para todo.



Teresa: Mi experiencia es la misma que Noelia y en nuestro club, jugadores y directivos, todos vamos a una.



Ainhoa: Tampoco. Siempre ha sido todo muy normal.

¿Y con vuestros rivales?



Noelia y Teresa: Jamás.



Ainhoa: Ahora que preguntas sobre este tema quiero mencionar un hecho que suele pasarme en los encuentros que disputa mi equipo. Al acabar los partidos, los rivales vienen a darnos la mano y cuando llegan a mi persona pasan de largo sin estrechármela y se la dan a la siguiente. Esto siempre ha sido así, pero en una ocasión un jugador del Almeiras, con el que no he vuelto a coincidir, me dio la mano y es algo que me gustaría que se reflejase en este reportaje pues me parece un hecho que debe destacarse.

¿A qué crees que se debe que no te saluden?



Ainhoa: Lo desconozco, pero puede que algunos piensen que soy una aficionada del equipo y no soy una componente del Imperátor.

El ambiente que existe dentro del fútbol no se vive en ningún otro deporte

En febrero de 2022, la RFGF, que estaba presidida, y en la actualidad sigue, por Rafael Louzán aceptó que las mujeres pudiesen tramitar licencias en el fútbol veterano. ¿Cuántos casos conocéis?



(Las tres admiten desconocer esta posibilidad).



Teresa: Me imagino que no seremos las únicas en no tener constancia de esta posibilidad, por lo que debido a la falta de esta información es lógico que no haya mujeres compitiendo en los torneos existentes en A Coruña-Ferrol.

¿Veis factible que en un futuro haya competición de fútbol veterano femenino?



Ainhoa: Lo veo algo complicado a día de hoy ya que todavía no hay muchas que quieran hacerlo.



Noelia: No obstante, yo conozco una chica que podría jugar en nuestro equipo.



Teresa: Estoy convencida de que más pronto que tarde el torneo de fútbol veterano de A Coruña-Ferrol contará con mujeres en los equipos y creo que hacerlo de esta manera será mejor que organizar campeonatos separados en los que jueguen conjuntos formados exclusivamente por hombres o por mujeres.

No nos vamos a presentar a las elecciones, ya tenemos mucho trabajo

En la actualidad el fútbol femenino vive un gran auge con numerosos equipos de base y de senior. ¿Creéis que estas chicas seguirán jugando después de los treinta años y hacerlo en veteranos?



Teresa: Esta opción que planteas podría ser, ya que antes era muy complicado que una mujer aunque le gustase el fútbol compitiese por las causas que todos sabemos. Por ello, tras alcanzar la edad mínima que pide el reglamento para jugar, pienso que el fútbol veterano es una buena opción para que continúen disfrutando de su deporte favorito, como ya lo hacen los hombres.

La existencia de un equipo formado sólo por mujeres, ¿os parece algo muy lejano o consideráis que está próximo de hacerse realidad?



Ainhoa: Creo, y pienso que hablo por las tres que estamos aquí, que sería una enorme alegría que hubiese un equipo formado exclusivamente por chicas en el campeonato de veteranos de A Coruña-Ferrol.



(Noelia y Teresa asienten).







Este año se cumple el cincuenta aniversario de la fundación de la Asociación de Fútbol Veterano de A Coruña (AFVC). ¿Cómo veis a la asociación que actualmente está presidida por Vitorio Carreira Piñeiro?



Teresa: Siempre he sido de la idea que para conseguir cosas lo mejor es ir todos juntos de la mano al hacer más fuerza.



Ainhoa: La actual directiva realiza una buena labor y ello se puede ver semana a semana en una competición en la que toman parte tantos equipos.

La AFVC convoca reuniones todos los años ¿Soléis asistir a las mismas?



Noelia: He ido a varias. Al principio a algunos delegados de los equipos les chocaba que hubiesen mujeres en ellas y eran un poco reacios a nuestra presencia, pero se dan cuenta que vamos a aportar y, como ellos, nuestro objetivo es buscar lo mejor para la AFVC.

En septiembre se convocarán elecciones para la AFVC. ¿Alguna se presentará?



Las tres: Ya tenemos bastante con el trabajo que realizamos en nuestro club (risas).